 Фийон официально стал кандидатом в президенты Франции от Республиканской партии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
"Я буду разъяснять и уточнять свою программу, обогащать ее вашими лучшими идеями, но - никаких зигзагов, никакого гадания на ромашке. Меня зовут Франсуа Фийон, а не Франсуа Олланд", - заявил кандидат, сделав выпад в адрес нынешнего, непопулярного президента Франции.
В 1981 году, в возрасте 27 лет, Фийон был избран в парламент, став самым молодым членом Национального собрания Франции. Затем депутат состоял в партии Жака Ширака "Союз за народное движение". Партия выступала за сильное централизованное государство и придерживалась консервативной политики. С 2007 по 2012 годы он был премьер-министром при президенте Николя Саркози.
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Это да , серьёзное "влезание" - интересно , сами амеры , хоть его заметили ? ..))
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Как известно, в ночь с 8 на 9 мая 1945 года, перед подписанием акта о безоговорочной капитуляции Германии, немецкий фельдмаршал Кейтель, войдя в зал, где должна была проходить данная процедура, и увидев там, кроме флагов СССР, Великобритании и США еще и французский триколор, не удержался от фразы: «А что, французам мы тоже проиграли?» Ирония Кейтеля была вполне законна. Кроме СССР, англичан и американцев, только две страны организовали Рейху ожесточённое сопротивление, - Югославия и Польша. Все остальные страны, оккупированные Гитлером, включая Францию, прекрасно вписались в немецкий «новый порядок» , все их сопротивление носило весьма символический, а чаще всего, просто мифический характер. Но Сталину нужен быть союзник в противовес британцам и американцам в стане победителей покрупнее. Поэтому Сталин пригласил Францию принимать капитуляцию Третьего Рейха.
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