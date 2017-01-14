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 Фийон официально стал кандидатом в президенты Франции от Республиканской партии

Победитель праймериз консервативной Республиканской партии, бывший премьер-минстр Франции Франсуа Фийон официально выдвинут правыми силами кандидатом в президенты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

"Я буду разъяснять и уточнять свою программу, обогащать ее вашими лучшими идеями, но - никаких зигзагов, никакого гадания на ромашке. Меня зовут Франсуа Фийон, а не Франсуа Олланд", - заявил кандидат, сделав выпад в адрес нынешнего, непопулярного президента Франции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция не признает оккупацию Крыма, а санкции с РФ будут сняты только после выполнения минских соглашений, - Олланд

В 1981 году, в возрасте 27 лет, Фийон был избран в парламент, став самым молодым членом Национального собрания Франции. Затем депутат состоял в партии Жака Ширака "Союз за народное движение". Партия выступала за сильное централизованное государство и придерживалась консервативной политики. С 2007 по 2012 годы он был премьер-министром при президенте Николя Саркози.

Также читайте: Лояльный к Путину Фийон в случае победы на выборах во Франции не поможет России избавиться от санкций, - Financial Times



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хуйлолиз недороблений.Думаю,що не всі в його партії такі
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Ну все же по сравнению с Маринкой Лепен поадекватней. Та то сразу против Украины санкции ввелет и никакого безвиза.
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Во Франции республика, а не монархия. Пора это знать.
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Маринка--кращий варіант для України.Безвіз вона не дасть,але з ЄС буде,бо вона ініціює вихід Франції з нього.А Росію кине та приб'є,як колись вигнала з партії свого власного батька.Санкції проти росії запровадить такі,що Британія буде позаду
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Я так понял,что он дурачок(эксцентрик),но не такой,как ле пен. Хотя,повторяю-Украине похер.
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тот же хер, только в профиль..если так можно сравнить с ле пен..
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Т.е. или Ле Пен или Фийон? С Ле Пен будет вообще швах, Украина даже въезд запретила. Впрочем Трампа тоже поливали. Умеют власти правильную ставку сделать.
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это понятно....Фийон выборы выиграет....прокремлевская сучка Ле Пен проиграет...это я к тому-правые приходят к власти в Европе.....
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В эти выборы тоже всей Украиной лезть будем? Или выборы в США хоть чему-то научили?
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Это наша шакаладная дипломатия лезет, поскольку не готовы к тонкой и кропотливой работе.
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А мы влезали , всей Украиной , в выборы в США - когда ?
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А для чего же тогда форумы и соцсети?! И главное, каким образом, наши дискуссии на форумах могут повлиять на франко-украинские отношения?
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А что мы делаем в соцсетях и на форумах?
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:D

Это да , серьёзное "влезание" - интересно , сами амеры , хоть его заметили ? ..))
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Заметили. Важнее, что бы наши "доморощеные дипломаты" из фейсбука заметили.
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Вот так Кацапы работают. Просто, с того ни сего. оказывается это Украина вмешивалась в выборы в США. Так и будут скоро на Рашативи рассказывать.
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А тебя сильно беспокоит, что они там у себя рассказывают? С какого?
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Ничего я не пытаюсь. Ты написал. Я ответил, что понял.
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Немного истории на французскую тему.
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Как известно, в ночь с 8 на 9 мая 1945 года, перед подписанием акта о безоговорочной капитуляции Германии, немецкий фельдмаршал Кейтель, войдя в зал, где должна была проходить данная процедура, и увидев там, кроме флагов СССР, Великобритании и США еще и французский триколор, не удержался от фразы: «А что, французам мы тоже проиграли?» Ирония Кейтеля была вполне законна. Кроме СССР, англичан и американцев, только две страны организовали Рейху ожесточённое сопротивление, - Югославия и Польша. Все остальные страны, оккупированные Гитлером, включая Францию, прекрасно вписались в немецкий «новый порядок» , все их сопротивление носило весьма символический, а чаще всего, просто мифический характер. Но Сталину нужен быть союзник в противовес британцам и американцам в стане победителей покрупнее. Поэтому Сталин пригласил Францию принимать капитуляцию Третьего Рейха.
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Та то пофиг той Фийон. Иашка вчера с Трампом встречалась, все уже решено.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФийон официально стал кандидатом в президенты Франции от Республиканской партии
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