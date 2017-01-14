EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Спорт
  235  8
Все про:женщины (510) победа (290) спорт (1518) теннис (54)

 Украинская теннисистка Савчук выиграла турнир WTA в Австралии в парном разряде

Украинская теннисистка Ольга Савчук завоевала свой третий парный титул WTA в профессиональной карьере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В финале турнира WTA в Австралии Hobart International румынско-украинский дуэт Олару/Савчук в упорнейшей борьбе одолел сильную канадско-китайскую пару Габриэла Дабровска/Чжао-Сюань Ян - 0:6, 6:4, 10:5.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская теннисистка Свитолина обыграла олимпийскую чемпионку в Брисбене

После поединка Савчук отметила, что ее с партнершей не выбило из колеи обескураживающее начало. "Мы стали бороться за каждый мяч, старались держать концентрацию, быть сфокусированными. И у нас все получилось", - рассказала украинская теннисистка.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Меня всегда умилял теннис. Вот как здесь-сначала проигрывают в одну калитку,а потом матч выигрывают. Напоминает фильмы с Ван Даммом.😁
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ватники, це тому, що ваших х мельдонієм не було?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Единственная надежда в Рашке это дети. Кацапское шоу "1 канала":
- Смотрел финал Магнус Карсен - Сергей Карякин?
- Смотрел.
- За кого болел?
- За Магнуса Карсена.
- .....

 показать весь комментарий
Ответить
 
такая судьба у вас кацап - но ничего, к пятнадцати годам этот маленький кацапчик будет ненавидеть весь остальной мир...
так что не расстраивайся...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинская теннисистка Савчук выиграла турнир WTA в Австралии в парном разряде
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия РФ боевик военнослужащие Госпогранслужба граница ГСЧС Донбасс Донецкая область дороги Евросоюз задержание Закарпатье Крым Минобороны Нацполиция непогода обстрел Одесса погода потери разведка ранение Россия санкции стрельба США терроризм Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти