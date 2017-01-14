 Украинская теннисистка Савчук выиграла турнир WTA в Австралии в парном разряде

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В финале турнира WTA в Австралии Hobart International румынско-украинский дуэт Олару/Савчук в упорнейшей борьбе одолел сильную канадско-китайскую пару Габриэла Дабровска/Чжао-Сюань Ян - 0:6, 6:4, 10:5.
После поединка Савчук отметила, что ее с партнершей не выбило из колеи обескураживающее начало. "Мы стали бороться за каждый мяч, старались держать концентрацию, быть сфокусированными. И у нас все получилось", - рассказала украинская теннисистка.
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