 Поезд на Харьковщине сбил пьяного мужчину

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, на железнодорожной станции "Огульцы" поезд "Харьков - Киев" сбил мужчину.
Установлено, что пострадавший находился на перроне в состоянии алкогольного опьянения и не слышал сигнала прибывающего поезда. Не удержав равновесие, он ударился о боковую часть состава.
Погибшим оказался 38-летний житель села Ковяги Валковского района.
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