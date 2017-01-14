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 Поезд на Харьковщине сбил пьяного мужчину

В Харьковской области поезд сбил мужчину. Пострадавший скончался.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, на железнодорожной станции "Огульцы" поезд "Харьков - Киев" сбил мужчину.

Установлено, что пострадавший находился на перроне в состоянии алкогольного опьянения и не слышал сигнала прибывающего поезда. Не удержав равновесие, он ударился о боковую часть состава.

Погибшим оказался 38-летний житель села Ковяги Валковского района.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жительница Славянска лишилась руки и ноги, пытаясь пролезть под поездом
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пьяный, как и поезд тоже по рельсам идет и никуда не сворачивает, только рельсы у него свои, но в этом случае, на беду, эти рельсы пересеклись с рельсами поезда.
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Не правильний заголовок. Виходить так що поїзд спеціально ганявся за чоловіком, і саме поїзд винен, а не алкаш. Це не поїзд збив п"яного чоловіка, а п"яний чоловік попав під поїзд!
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