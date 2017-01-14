EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 За рубежом
  1262  78
Все про:граница (2720) Литва (1056) Россия (64675) строительство (1637) забор (29)

 Литва построит забор на границе с Россией, - министр Мисюнас

Из бюджета Литвы выделены деньги на строительство забора на границе с Калининградской областью России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, возможность установить забор появилась после того, как завершились работы по демаркации границы с Калининградской областью, начатые в 2011 году.

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас заявил, что в этом году впервые за период независимости Литвы выделяется около 3,6 млн. евро на строительство стены на границе с Калининградской областью. "Этих средств должно быть достаточно. Рядом с забором будет установлена современная система наблюдения, на нее средства планируют найти в следующем году", - сказал он.

По словам министра, это будет укрепленная стена, чтобы в страну не проникали контрабандисты и нелегалы. Вскоре власти планируют объявлять конкурсы на строительство, а саму стену будут возводить, когда потеплеет.

Работы должны завершить в этом году. Забор построят на участке длиной 135 км - от Виштитиса до Немана (где пересекаются границы Польши, Литвы и России).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвегия начала строить забор на границе с Россией

Мисюнас сказал, что искать новые решения для защиты границы заставляет плохая геополитическая ситуация. Он напомнил о недавнем случае, когда российские служащие попали на территорию Эстонии и похитили эстонского служащего, а потом обвинили его в незаконном пересечении границы. Поэтому, по словам министра, важно пресечь подобные инциденты. "Забор - это знак, что соседнее государство мы расцениваем как агрессора", - подчеркнул он.

Подобные заборы на границе с Россией планируют также установить Латвия и Эстония.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эстония возведет забор высотой в 2,5 метра на границе с Россией

До сих пор границу между Латвией и РФ обозначали лишь специальные знаки и 13-метровая контрольная полоса.

Ранее Литва построила забор на границе с Беларусью. Там он установлен на отрезке в 100 км, а общая протяженность границы составляет 600 км.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
только ленивый не мечтает о заборе с россией!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И плюс крокодилы должны быть спидоносцами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Забор под высокое напряжение, а перед забором желательно минное поле сделать и пулеметы на вышки поставить, чтоб ни один козломордый не просочился !! =)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот из-за того , что кацапы остались в прошлом веке это все и нужно !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что в 21 веке минные поля уже не эффективны и пулеметы не так метко стреляют?
 показать весь комментарий
Ответить
 
никакого гуманизма к кацапам быть не может , понял алень ?! =)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Алени ягель жрут.
А гуманизм не может быть "к кому-то"-он или есть, или его у тебя нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапы тоже ягель жрут и стекломоем запивают =)) пшел в спам ! =)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так я и сказал, что они Алени. Читать научись.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гуманизм предполагает отношение к людям. Не бывает гуманизма по отношению к нелюдям. Понятие «гуманизм» произошло от латинского слова humanus - человечный (homo - человек). Так, что пусть кацапы сначала людьми станут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Заява Андрія Білецького з приводу Національної гвардії http://blogs.pravda.com.ua/authors/bileckyj/587a3805370f5/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Заява Андрія Білецького з приводу Національної гвардії14 січня 2017, 16:39

Версія для друкуКоментарі22
Я не можу більше мовчати про ситуацію в Національній гвардії України. Ситуація абсолютно не нормальна для третього року війни - на керівних посадах перебувають відверті сепаратисти, діє систематична корупція. Для мене загальна ситуація в Нацгвардії не є чужою - більшість солдатів і офіцерів Національної гвардії є моїми бойовими побратимами і соратниками, з якими я пройшов 2014-2015 роки війни. Ситуація, про яку я кажу, - це не результати дії більшості нацгвардійських офіцерів, які чесно виконують свій обов'язок перед Батьківщиною, це виключно злочини верхівки.

Керівництво Національної гвардії несе загрозу обороноздатності нашої країни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и шо?мы не знаем,что есть билецкий?хочешь его подать под соусом цицебиле?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
троллотик усе по плану ,да? теперь пытаемся представить руководство силовиками в Украине - демонами - так не получиться,как и все шо было перед этим)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так в новости то забор, то стена. Сами определиться не могут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скоро от бесноватых весь мир отгородится. Пусть радуются, дебилы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Добавьте еще три нуля, тогда сеня к вам приедет забор строить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
успешный бизнес проект "презик Украины":

Список самых богатых украинских чиновников по версии «Forbes Украина» возглавил президент Украины Петр Порощенко.
Журнал отмечает, что Порошенко входит и в ТОП 10 самых богатых чиновников планеты, туда входят еще двое украинцев.
На сайте журнала говорится, что состояние президента в 2015 году превысило $940 млн и составляет почти треть состояния 20-ти фигурантов рейтинга.
На своих банковских счетах Порошенко тоже задекларировал средств больше, чем другие - $26,7 млн.
Большинство участников рейтинга предпочитают хранить деньги в кэше, за исключением нардепов Константина Жеваго и Леонида Климова, которые в 2015 году вообще не задекларировали наличность. При этом Жеваго владеет 51% акций одной из крупнейших сырьевых компаний Украины и занимает 2 место рейтинга. На третьем месте - нардеп Вадим Новинский.
В рейтинге Forbes только трое участников не являются нардепами. Это президент Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко и губернатор Николаевской области Алексей Савченко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну вот, Жеваго такой богатенький, почему же не отвечает своими средствами перед ограбленными им как владельцем лопнувшего банка "Финансы и кредит" вкладчиками?! А ведь есть соответствующий закон! И гонтарева обещала, что будет взимать с таких горе-банкиров... Однако в Украине законы не работают, если речь идет об олигархах...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да потому что, кума Порошенко Гонтарева вполне сознательно ликвидирует украинскую банковскую систему, обваливает гривну и тем самым приводит народ к тотальному обнищанию.
Это вполне входит в планы путина- развалить Украину изнутри.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Однако в Украине законы не работают, если речь идет об олигархах...Так Украина- и не государство !Так себе,случайное образование.А конституция и президент - не чего не стоящий мотлох .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Правильно, построить забор, а всё, что за забором - залить бетоном!
 показать весь комментарий
Ответить
 
главное сеню к этому делу не допускайте..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
животных не позорь - они же животинки,как их можно с цапами сравнивать,ну вот не понимаю и все))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Каждый желает отгородиться от этого лепрозория.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Забор-не то слово. ВАЛ-яценюк скомпрометировал. ГИМАЛАИ,Б@ЯДЬ-вот приблизительно то,что надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только строить нужно не то что Сеня строил, а реально железобетонную стену многометровой толщины с дотами и огневыми точками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сеня не строил, Сеня пиздил, деньги на забор спижжены и никто в Украине за этот забор и не вспоминает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
есть сцылочки?сколько выделено,сколько освоено,сколько сене?или только ржание в три глотки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
брестская крепость долго продержалась,стратех?а в израиле простая гофра сдерживает арабов.потому что если голова бетонная-то чего хошь строй-толку не будет.так шо пусть хуйло денюшки тратит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Литва отгородится забором от российского Кала
 показать весь комментарий
Ответить
 
за теперь цапам будет на чем слово из трех букв писать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...здоровый зоопарк получится, скоро все заборы начнут строить с россией.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я готов немножко бабок вкинуть на стену "Литва-Беларусь", что-бы у беларусов открылись глаза.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Китайскую стену не там поставили китайцы. Кацапы хуже тараканов. Их в дверь, а они через унитаз лезут. Петя тоже никак не может решить, быть ему украинским президентом или путинским. Ліпецьк перемагає.
 показать весь комментарий
Ответить
 
До відома воюючих з НАТО 69-й рік , коли збираються нападати паркани не будують , бовдури
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наймите нашего Кулявлоба, он самый лчший експерд по постройке заборов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обычно бешеную собаку усыпляют. Но усыпить миллионы заболевших бешенством фашизма лапотных кацапов это конечно не гуманно . Вот и остаётся только один выход полная изоляция фашистской лапотной педерации паРАШИ с её фашистской лапотной кацапской нечистью, и буквально по всему её периметру. Пускай кремлёвские бешеные фашисты они только у себя в лапотной паРАШЕ ведут свои оккупационные войны убивают друг - друга и аннексируют территории, но только среди своих республик колоний.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стена здесь не поможет, тараканы будут лезть и через щели.
На выходки гопника-беспредельщика нужны четкие и адекватные меры европейского сообщества при поддержке НАТО. А пока лишь, ГЕЙропейская толерастня выражает обеспокоенность, а НАТа ведет наблюдение и фиксирует его выходки
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
А патент литовцы Яценюку заплатят, на тему: как за год срубить пару лямов?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
З дуру можна і кобилу полюбити,і забор побудувати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нужен не забор, нужна стена 7-ти метровая и еще километр минных полей по границе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Литва вирішала допомогти тваринкам захииститись від НАТО .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я когда-то писал для россиян , что еду будут вам кидать через забор , не верили...

 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
«К сожалению, на сегодняшний день наш народ настолько захудалый и обедневший, что нас не спасут никакие духовные ценности или культура, они нас не объединят. Нас банально объединит просто холодильник, кошелёк», - утверждает Савченко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Литве надо строить с помощью НАТО подобие линии Маннергейма. От кремлядьско-путлеровской нечисти можно ждать худшего.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кулявлоб тоже построил забор на деньги налогоплательщиков )))
- у себя дома
 показать весь комментарий
Ответить
 
Молодці! Треба засрашку обгородити з усіх боків 20-ти метровим залізобетонним парканом, а по стінах натягнути ще й колючий дріт і пустити по ньому струм, щоб ні одна, накачана бояришником російська свиня, не пролізла. Тоді буде мир і спокій на всій Планеті.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛитва построит забор на границе с Россией, - министр Мисюнас
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия РФ боевик военнослужащие Госпогранслужба граница ГСЧС Донбасс Донецкая область дороги Евросоюз задержание Закарпатье Крым Минобороны Нацполиция непогода обстрел Одесса погода потери разведка ранение Россия санкции стрельба США терроризм Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти