 Литва построит забор на границе с Россией, - министр Мисюнас

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, возможность установить забор появилась после того, как завершились работы по демаркации границы с Калининградской областью, начатые в 2011 году.
Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас заявил, что в этом году впервые за период независимости Литвы выделяется около 3,6 млн. евро на строительство стены на границе с Калининградской областью. "Этих средств должно быть достаточно. Рядом с забором будет установлена современная система наблюдения, на нее средства планируют найти в следующем году", - сказал он.
По словам министра, это будет укрепленная стена, чтобы в страну не проникали контрабандисты и нелегалы. Вскоре власти планируют объявлять конкурсы на строительство, а саму стену будут возводить, когда потеплеет.
Работы должны завершить в этом году. Забор построят на участке длиной 135 км - от Виштитиса до Немана (где пересекаются границы Польши, Литвы и России).
Мисюнас сказал, что искать новые решения для защиты границы заставляет плохая геополитическая ситуация. Он напомнил о недавнем случае, когда российские служащие попали на территорию Эстонии и похитили эстонского служащего, а потом обвинили его в незаконном пересечении границы. Поэтому, по словам министра, важно пресечь подобные инциденты. "Забор - это знак, что соседнее государство мы расцениваем как агрессора", - подчеркнул он.
Подобные заборы на границе с Россией планируют также установить Латвия и Эстония.
До сих пор границу между Латвией и РФ обозначали лишь специальные знаки и 13-метровая контрольная полоса.
Ранее Литва построила забор на границе с Беларусью. Там он установлен на отрезке в 100 км, а общая протяженность границы составляет 600 км.
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А гуманизм не может быть "к кому-то"-он или есть, или его у тебя нет.
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Версія для друкуКоментарі22
Я не можу більше мовчати про ситуацію в Національній гвардії України. Ситуація абсолютно не нормальна для третього року війни - на керівних посадах перебувають відверті сепаратисти, діє систематична корупція. Для мене загальна ситуація в Нацгвардії не є чужою - більшість солдатів і офіцерів Національної гвардії є моїми бойовими побратимами і соратниками, з якими я пройшов 2014-2015 роки війни. Ситуація, про яку я кажу, - це не результати дії більшості нацгвардійських офіцерів, які чесно виконують свій обов'язок перед Батьківщиною, це виключно злочини верхівки.
Керівництво Національної гвардії несе загрозу обороноздатності нашої країни.
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Список самых богатых украинских чиновников по версии «Forbes Украина» возглавил президент Украины Петр Порощенко.
Журнал отмечает, что Порошенко входит и в ТОП 10 самых богатых чиновников планеты, туда входят еще двое украинцев.
На сайте журнала говорится, что состояние президента в 2015 году превысило $940 млн и составляет почти треть состояния 20-ти фигурантов рейтинга.
На своих банковских счетах Порошенко тоже задекларировал средств больше, чем другие - $26,7 млн.
Большинство участников рейтинга предпочитают хранить деньги в кэше, за исключением нардепов Константина Жеваго и Леонида Климова, которые в 2015 году вообще не задекларировали наличность. При этом Жеваго владеет 51% акций одной из крупнейших сырьевых компаний Украины и занимает 2 место рейтинга. На третьем месте - нардеп Вадим Новинский.
В рейтинге Forbes только трое участников не являются нардепами. Это президент Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко и губернатор Николаевской области Алексей Савченко.
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Это вполне входит в планы путина- развалить Украину изнутри.
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На выходки гопника-беспредельщика нужны четкие и адекватные меры европейского сообщества при поддержке НАТО. А пока лишь, ГЕЙропейская толерастня выражает обеспокоенность, а НАТа ведет наблюдение и фиксирует его выходки
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- у себя дома
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11.01.17 01:11 Турция завершает строительство 911-километровой стены на границе с Сирией
Стена возводится в рамках усиления мер по защите границы. Она должна предотвратить нелегальную миграцию из Сирии в Турцию.
911 км. Из бетонных блоков по 7 т.о н н !!
А не из рабицы, сцуко...
Сеня, ты просто поц. Тебе говорили?
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