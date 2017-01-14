 Один военнослужащий ранен в зоне АТО за сутки, - Мотузяник

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих не зафиксировано, один наш военнослужащий ранен. Это произошло в районе н. п. Зайцево в результате вражеского обстрела", - сказал он.
Напомним, всего за минувшие сутки (13 января) произошло 62 обстрела.
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В Йемене застрелен посол РФ - арабские СМИ
http://rusjev.net/2017/01/14/v-yemene-zastrelen-posol-rf-arabskie-smi/
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Версія для друкуКоментарі22
Я не можу більше мовчати про ситуацію в Національній гвардії України. Ситуація абсолютно не нормальна для третього року війни - на керівних посадах перебувають відверті сепаратисти, діє систематична корупція. Для мене загальна ситуація в Нацгвардії не є чужою - більшість солдатів і офіцерів Національної гвардії є моїми бойовими побратимами і соратниками, з якими я пройшов 2014-2015 роки війни. Ситуація, про яку я кажу, - це не результати дії більшості нацгвардійських офіцерів, які чесно виконують свій обов'язок перед Батьківщиною, це виключно злочини верхівки.
Керівництво Національної гвардії несе загрозу обороноздатності нашої країни.
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