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 Один военнослужащий ранен в зоне АТО за сутки, - Мотузяник

За минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) ранен один украинский военнослужащий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих не зафиксировано, один наш военнослужащий ранен. Это произошло в районе н. п. Зайцево в результате вражеского обстрела", - сказал он.

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Напомним, всего за минувшие сутки (13 января) произошло 62 обстрела.


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Закономерный результат слива очередного Майдана и передача страны в руки рыгов. Мы это уже проходили, только вот народ не поумнел.
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Скорейшего выздоровления бойцу. Слава Украине!
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На фото видно, что собрался весь "цвет" во главе с гарантом. Слова тут лишние.
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Интересно что мог сделать Саакашвили в такой компании. Мужика просто тупо подставили.
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"нет Бога кроме Аллаха и Мухамед его пророк "
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это уже третий, второго паРашного консула в Греции, в Афинах несколько дней назад дохлого в квартире нашли
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Заява Андрія Білецького з приводу Національної гвардії http://blogs.pravda.com.ua/authors/bileckyj/587a3805370f5/
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Добре, а що Білецький пропонує? І взагалі хай буде обережним.
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Заява Андрія Білецького з приводу Національної гвардії14 січня 2017, 16:39

Версія для друкуКоментарі22
Я не можу більше мовчати про ситуацію в Національній гвардії України. Ситуація абсолютно не нормальна для третього року війни - на керівних посадах перебувають відверті сепаратисти, діє систематична корупція. Для мене загальна ситуація в Нацгвардії не є чужою - більшість солдатів і офіцерів Національної гвардії є моїми бойовими побратимами і соратниками, з якими я пройшов 2014-2015 роки війни. Ситуація, про яку я кажу, - це не результати дії більшості нацгвардійських офіцерів, які чесно виконують свій обов'язок перед Батьківщиною, це виключно злочини верхівки.

Керівництво Національної гвардії несе загрозу обороноздатності нашої країни.
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Писец в стране. Одни за страну воюют. Другие пояса затягивают. А барыги на валютном курсе наживаются, на военных заказах и страной торгуют и оптом и в розницу. Ау НАБУ не пора ли заняться гонтаревой и компанией за валютную вакханалию.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин военнослужащий ранен в зоне АТО за сутки, - Мотузяник
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