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 Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

Донецкая фильтровальная станция сообщила о возобновлении работы в 13.00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Предположительно после 16.00 питьевая вода поступит потребителям Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, Верхнеторецкого, Васильевки, Красного Партизана, Крутой Балки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вода в Авдеевку будет подаваться по часам, - Жебривский

Донецкая фильтровальная станция расположена между Авдеевкой и Ясиноватой и обеспечивает водой около 400 тыс. человек в этом районе. Из-за обстрелов боевиками работа фильтровальной станции часто приостанавливается, в результате чего случаются перебои в подаче воды в том числе в неподконтрольных Киеву районах.

Также читайте: Из-за прорыва водопровода 250 тысяч человек в оккупированном Луганске остались без чистой воды, - ОБСЕ

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ну и славненько.

Донецк должен фильтровать
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даунецк должен сасать говно через тряпочку-вот весь фильтраж.
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как всё оперативно порешалось,аж дух захватывает...со снегом бы с таким рвением поборолись
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позапрошлым летом мы на украинской территории 4 месяца без воды сидели. Зато даунецку воду делали по первому писку. А мы тут и нахер никому нужны не были. И возмущаться не смей. Если бы не выборы - до сих пор без воды бы были.
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С какой целью. Чтоб быдлу было чем утренний сушняк глушить. Меньше бухайте и не будут трубы гореть по утрам
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А как же?..ДНР должна воду иметь..там же наши "люди" как любит говорить наша пархатая власть!
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Прикро те, що робітники ДФС (родичі там працюють) вважають, що обстріли ведуть укри.
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Сепари руйнуют і валят провину на укропів, а довбануті укропи ремонтуют і постачают воду сепарам))) Це якась маячня ,від укрвлади ))))
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це просто бізнес..і їм байдужа твоя думка..поки ми всі на дивані..
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а когда заработает фильтрационная..? вернее фильтрационные лагеря..хотя вопрос не к этой "власти"..
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Люблю доводить разговоры до конца. Особенно с любителями котов.
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да ты вроде дядька умный, но как то своеобразно используешь свой разум..вроде и не сильно старый..и память отличная..
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А что тебе не так? Мы с тобой общаемся, а остальные читают и при желании присоединяются-это и называется "форум". Согласись, что спокойное осмысленное общение на Цензоре-редкость. Но если ты не хочешь со мной общаться-так прямо и скажи. Я тебя услышу-я это умею делать.
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просто практически всё отрицаешь..не очень терпишь чужое мнение..
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Так только в споре рождается истина-другого пути я не знаю. Может, ты знаешь?
А "одобрямсы" друг друга мне неинтересны-для этого лайки есть.
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дурдом в действии! за наши налоги они ремонтируют станцию для сепаров! а они опять разбомбят--хохлы починят! это в Минске 2 есть?
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Ну так,якщо вимрут сепари,то з ким гешефт вести ,війна це не поганий бізнес))))
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Т.е. претензий от ООН к Украине быть не должно.
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Прочитал "Донецкая фильтрационная"... Сразу подумалось ну наконец то Донецкий Фильтрационный Лагерь... А нет. Жаль.
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это булочная?
нет , это сливочная!
это там где ливки делают?
нет, там где гавно качают!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДонецкая фильтровальная станция возобновила работу
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