 Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Предположительно после 16.00 питьевая вода поступит потребителям Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, Верхнеторецкого, Васильевки, Красного Партизана, Крутой Балки.
Донецкая фильтровальная станция расположена между Авдеевкой и Ясиноватой и обеспечивает водой около 400 тыс. человек в этом районе. Из-за обстрелов боевиками работа фильтровальной станции часто приостанавливается, в результате чего случаются перебои в подаче воды в том числе в неподконтрольных Киеву районах.
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А "одобрямсы" друг друга мне неинтересны-для этого лайки есть.
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нет , это сливочная!
это там где ливки делают?
нет, там где гавно качают!!!
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