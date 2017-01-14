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 В РФ не работает ни один украинский телеканал, и это никого не волнует, - Ирина Геращенко

Международное сообщество не высказывает обеспокоенности тем, что в России не работает ни один украинский телеканал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко на Facebook.

"В РФ не работает ни один украинский телеканал. Ни один. Почему-то это никогда не волновало и не волнует ни досточтимую госпожу Дуню Миятович и ОБСЕ, ни единую международную журналистскую организацию. А почему так? Ведь в РФ проживает большая украинская диаспора, насчитывающая миллионы людей, десятки тысяч украинцев там работают, сотни выехали вследствие развязанной РФ агрессии на Донбассе. Там в тюрьмах сидят украинцы-политзаключенные! Они имеют право на украинский язык и украинские телеканалы, но их нет ни в одном кабеле", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет по телерадиовещанию обязал провайдеров отключить российский телеканал "Дождь"

"Так же блокируются украинские телеканалы на оккупированном Донбассе и в Крыму. Где громкие заявления по этому поводу? Более того, нарушение свободы слова на оккупированных территориях не входит в различные мониторинги, в т. ч. Совета Европы и т. д., так как, мол, туда не пускают мониторинговые миссии, а следовательно, информации не может быть в отчетах", - пишет первый вице-спикер.
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Там Мария Захарова рвала пасть за свободу слова. Что можно сказать? Шендерович поставил ей точный диагноз: БЕССТЫЖАЯ БЛЯДЬ. Добавить нечего
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Є українські церкви, школи, дитсадки, бібліотеки, радіо і навіть
телеканали в десятках країн світу і навіть в маленьких Грузії, Литві, Латвії і
тільки в Росії, де є найбільша українська діаспора, цього всьог немає!... То
може українці Росії якісь не такі чи Росія якась не така країна?!... Яка тоді
Росія велика країна, якщо вона так панічно, параноїдально боїться всього
українського???!!!
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Почему-то это никогда не волновало и не волнует ни досточтимую госпожу Дуню Миятович и ОБСЕ, ни единую международную журналистскую организацию. А почему так.? а потому.что 60% членов ОБСЕ членососущие у лала и газпром им платит.ровно ка Дуня получает порцию денежного секса от ла ла ла...
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Ну так првильно,а кто вообще об этом знает,если бы не случился скандал с Дождем? Почему этим не занимается наш МИД?! ПОЧЕМУ?? Почему эта алкашка Захарова,сразу поднимает кипишь на весь мир ,пресс-служба хуйла тоже?!! А у нас об этом молчат и продолжают молчать?! Чем занимаются наша пресс-служба президента и МИД Украины?
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Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк раскритиковал демонстрацию российским телеканалом "Дождь" карты РФ, на которой аннексированный Крым определен частью России.
Соответствующее заявление прозвучало в эфире программы "Козырев Online" на "Дожде".
"Насколько я понимаю, речь идет о том, что по законам вашей страны вы показываете карту России, на которой Крым - часть РФ... Признавая аннексию части суверенного государства, к сожалению, вы становитесь теми людьми, которые покрывают убийства и похищения людей, дискриминацию по национальному признаку, тюремные заключения", - сказал исполнитель.
"По информации ООН, на февраль 2016 года только с украинской стороны погибло 9167 человек. Это больше, чем за десять лет войны в Афганистане, когда Советский Союз воевал. Показывая карту России с Крымом, вы косвенно становитесь теми людьми, которые покрывают и соглашаются с тем, что происходит. "Против" вы или "за" вы - но это факт. Давай говорить языком фактов. Вам остается делать работу с максимальным достоинством. Ваша страна - это ваша страна, вы делаете в ней то, как считаете нужным. Тут я не могу ничего сказать или посоветовать. Ты сам хозяин в своем доме", - добавил участник "Бумбокса".
Хлывнюк также ответил за заявление ведущего "Дождя" Михаила Козырева о том, что украинцы после запрета телеканала не будут получать "объективную или приблизительно объективную информацию" из РФ.
"Интернет никто не отключает, люди могут подписываться и смотреть любые каналы", - подытожил музыкант.
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Так можно дойти что все страны будут возмущаться почему мы не смотрим их каналы.
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в русских сериалах украинцев заменили на киргиzов .
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Arsen Robioдо ВАТА ШОУ45 хв. ·

Очередная кремлевская тайна полишинеля раскрыта. Российский чекистский оппозиционный телеканал «Дождь» оказался таким же оппозиционным, как и газпромовское «Эхо Москвы».Владельцами телеканала являются Песков - прессек Путина, Захарова - прессек банды МИД РФ, Володин - главарь путинской банды госдума.Кремлевскую тайну обнародовал адвокат Марк Фейгин. Какая страна, такие и оппозиционные СМИ.
Сеанс разоблачения был спровоцирован в связи с тем, что Украине надоела бессовестная русская пропаганда, льющаяся из «Дождя» и чекистский телеканал в Украине прикрыли.Первыми отреагировали на этот правильный шаг Киева хозяева «Дождя», опубликовавшие свои возмущенные заявления и комментарии.
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Раден Вольфрамович, кто такие русские? Кто? Где находится такая страна?
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Муждабаев предложил свой сценарий "помилования" россиян украинцами. "Никакого примирения не будет, пока Россия не о***ся от Украины, не извинится, не уберётся и не заплачет с украинцами вместе, пропустив через себя их боль. До тех пор - приговор пожизненный, без права на помилование. Нам безразличны и ваши сопли, и ваш гнев, и любые ваши эмоции на наш счёт. Обменивайтесь ими друг с другом", - жестко заключил он.
Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/zhurnalist-obyasnil-rossiyanam-zasluzhit-1484387462.html
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Хочу напомнить ,, Дождю" и его почитателям ;
Вы свой репортаж о Павлове - "Моторолле" помните, или уже забыли? Он, этот террорист, убивавший мирных жителей в соседней стране, расстреливавший пленных военнослужащих Украины, защищавших свою Родину, по вашей версии, был "ополченец" и "герой". Вы тогда просто плюнули в лицо всем украинцам ! Не просто плюнули , а н***** ли в душу !! Так какого хрена обижаетесь теперь? А ведь "Моторолла" был преступником не только по украинским, но и по российским законам! Так что не пытайтесь прикрываться законами, как фиговым листком !
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Этот рашистский канал Дождь - такой же рупор кремля и разбрасыватель нечистот как и все прочие. Опозиционность - понятие для кацапляндии очень условное, гибридное. Если кАнал Дождь работает до СИХ пор - значит выполняют задание кремля, втираются в доверие наивным Украинцам.
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Нет телеканалов......зато есть конфеты и фабрики....
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Сижу и плАчу. Включил телевизор а там нет телеканалов одни конфеты и фабрики.

А потом такой думаю... Хоть не петухи из говна и то хорошо.
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Ты кобыла батьки Махно расскажи когда там работал хоть один украинский канал и что случилось что вы вдруг так всполошились. Бабки вам мразям перестали отстегивать вот вы и стали патриотами . И ты сучка тоже в следующем парламенте не будешь.
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иришка , ты же целый 2016 год обещала безвиз из месяца в месяц .. тебе не стыдно нарушать Заповеди БОГА , Конституцию ??????
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Надо было "Дождь" с самого начала запретить в Украине, вместе со всеми прочими каналами РФ. Сейчас было бы меньше шума... Обнаглели
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Заява хороша, але чому лише на фейсбуці. Невже нікому це заявити на якихось європейських посиділках? В ООН, в ОБСЄ. Це повинно лунати голосно, а не як одна з мілліарду писанин в соц. мережі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ РФ не работает ни один украинский телеканал, и это никого не волнует, - Ирина Геращенко
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