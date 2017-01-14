 В РФ не работает ни один украинский телеканал, и это никого не волнует, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко на Facebook.
"В РФ не работает ни один украинский телеканал. Ни один. Почему-то это никогда не волновало и не волнует ни досточтимую госпожу Дуню Миятович и ОБСЕ, ни единую международную журналистскую организацию. А почему так? Ведь в РФ проживает большая украинская диаспора, насчитывающая миллионы людей, десятки тысяч украинцев там работают, сотни выехали вследствие развязанной РФ агрессии на Донбассе. Там в тюрьмах сидят украинцы-политзаключенные! Они имеют право на украинский язык и украинские телеканалы, но их нет ни в одном кабеле", - отметила она.
"Так же блокируются украинские телеканалы на оккупированном Донбассе и в Крыму. Где громкие заявления по этому поводу? Более того, нарушение свободы слова на оккупированных территориях не входит в различные мониторинги, в т. ч. Совета Европы и т. д., так как, мол, туда не пускают мониторинговые миссии, а следовательно, информации не может быть в отчетах", - пишет первый вице-спикер.
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телеканали в десятках країн світу і навіть в маленьких Грузії, Литві, Латвії і
тільки в Росії, де є найбільша українська діаспора, цього всьог немає!... То
може українці Росії якісь не такі чи Росія якась не така країна?!... Яка тоді
Росія велика країна, якщо вона так панічно, параноїдально боїться всього
українського???!!!
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Соответствующее заявление прозвучало в эфире программы "Козырев Online" на "Дожде".
"Насколько я понимаю, речь идет о том, что по законам вашей страны вы показываете карту России, на которой Крым - часть РФ... Признавая аннексию части суверенного государства, к сожалению, вы становитесь теми людьми, которые покрывают убийства и похищения людей, дискриминацию по национальному признаку, тюремные заключения", - сказал исполнитель.
"По информации ООН, на февраль 2016 года только с украинской стороны погибло 9167 человек. Это больше, чем за десять лет войны в Афганистане, когда Советский Союз воевал. Показывая карту России с Крымом, вы косвенно становитесь теми людьми, которые покрывают и соглашаются с тем, что происходит. "Против" вы или "за" вы - но это факт. Давай говорить языком фактов. Вам остается делать работу с максимальным достоинством. Ваша страна - это ваша страна, вы делаете в ней то, как считаете нужным. Тут я не могу ничего сказать или посоветовать. Ты сам хозяин в своем доме", - добавил участник "Бумбокса".
Хлывнюк также ответил за заявление ведущего "Дождя" Михаила Козырева о том, что украинцы после запрета телеканала не будут получать "объективную или приблизительно объективную информацию" из РФ.
"Интернет никто не отключает, люди могут подписываться и смотреть любые каналы", - подытожил музыкант.
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Очередная кремлевская тайна полишинеля раскрыта. Российский чекистский оппозиционный телеканал «Дождь» оказался таким же оппозиционным, как и газпромовское «Эхо Москвы».Владельцами телеканала являются Песков - прессек Путина, Захарова - прессек банды МИД РФ, Володин - главарь путинской банды госдума.Кремлевскую тайну обнародовал адвокат Марк Фейгин. Какая страна, такие и оппозиционные СМИ.
Сеанс разоблачения был спровоцирован в связи с тем, что Украине надоела бессовестная русская пропаганда, льющаяся из «Дождя» и чекистский телеканал в Украине прикрыли.Первыми отреагировали на этот правильный шаг Киева хозяева «Дождя», опубликовавшие свои возмущенные заявления и комментарии.
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Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/zhurnalist-obyasnil-rossiyanam-zasluzhit-1484387462.html
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Kozak System (FUCKOFF MANIFEST) Гімн ново часу
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Вы свой репортаж о Павлове - "Моторолле" помните, или уже забыли? Он, этот террорист, убивавший мирных жителей в соседней стране, расстреливавший пленных военнослужащих Украины, защищавших свою Родину, по вашей версии, был "ополченец" и "герой". Вы тогда просто плюнули в лицо всем украинцам ! Не просто плюнули , а н***** ли в душу !! Так какого хрена обижаетесь теперь? А ведь "Моторолла" был преступником не только по украинским, но и по российским законам! Так что не пытайтесь прикрываться законами, как фиговым листком !
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А потом такой думаю... Хоть не петухи из говна и то хорошо.
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https://www.youtube.com/watch?v=pVmUspexF1s
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