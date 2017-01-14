 "Враг не собирается выполнять Минские договоренности и настроен на эскалацию противостояния", - Мотузяник о Донбассе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"Расширение географии боевых действий и общее количество вражеских обстрелов говорят о том, что враг не собирается выполнять Минские договоренности и настроен на эскалацию противостояния", - сказал он. По его словам, враг совершает мелкие провокации по всей линии фронта, даже в тех местах, где обычно было спокойно.
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Бери винтовку, и в бой!
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нужно еще с ними какой то доовор заключить... только кто за ето заплатит? Кто поручится своими миллиардами залогом за подписанные договоренности и прекращение огня? Например в банке и гривны не дадут без залога и поручителя... Педро же торгует целой страной...
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Когда жрать будет совсем нечего, и не останется боярышника, руссобыдло само снесёт пуйла...
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атовойну. Да потому что эта война устраивает всех барыг а у нас барыги во власти.
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Из них получится неплохая раб. сила, которая будет восстанавливать домбас для украинских потомков.
Как говорила моя бабушка - "На обиженных - воду возят!"
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А вот от бесплатной раб. силы я бы не отказывался!
Вон, Крещатик пленные немцы какой выстроили!
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Пока мы стрижём бонусы в виде санкций и копим силы, ситуация нам на руку.
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Кстати, наши дипломаты ведут работу и в ПАСЕ, и в СЕ, и в штатах, причём, довольно успешно.
Потери в армии есть, мне действительно жаль тех ребят, но на передовой - контрактники, они знали, на что шли. Это - война, как бы её не называли.
В ближайшие годы большие затраты на армию - это реальность, от которой не отмахнуться. Если, конечно, после очередных выборов, к власти не придут "патриоты", "правильно ставящие вопросы" и не сдадут Украину пуйлу.
Тогда жить здесь я не вижу смысла.
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Пиши исчо!
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А теперь, бонусы:
- мы сколотили армию, способную не только защищаться, но и возвращать территории;
- наши потери несравнимо малы по сравнению с полномасштабными БД;
- противник всё это время "отгребает" санкции, тратя свои резервы;
- Убеждённые ушлёпки "русского мира" на оккупированной территории "маринуются" в своём дерьме, многие прозревают;
Кто скажет, что Порох - плохой стратег?
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- Украина не несёт расходов на содержание даунецких алкоголиков;
- домбозомби не принимали участия в выборах, и не провели в ВР коммуняк и не увеличили численность оппов...
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орки не смогли захватить даже донецкую и луганскую области, и сейчас отгребают под Свелодарском - это по стратегии.
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Меня больше интересуют результаты работы Порошенко, как президента, и тут - вопросов немного.
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Всё будет пучком!
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- когда до украинской власти дойдёт, что лучшая защита - нападение?
- когда Захерченко каждую ночь будет проводить в бункере, ожидая вторжения ВСУ ?
-когда население оккупированных территорий начнёт готовить украинские флаги для вывешивания в окнах в день Х ?
всё это - работа спецпропаганды, но 3 года войны уже конкретно подза№бали
пора и честь знать, господа говнокомандующие
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Вперёд!
Готов положить сотен 100 - 200 ТЫСЯЧ жизней за непредсказуемый результат?
Чтобы тебя потом потомки проклинали?
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