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Все про:Минобороны (4562) обстрел (5101) Донбасс (11853) минские соглашения (1808) Мотузяник (330)

 "Враг не собирается выполнять Минские договоренности и настроен на эскалацию противостояния", - Мотузяник о Донбассе

Россия провоцирует эскалацию вооруженного противостояния на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Расширение географии боевых действий и общее количество вражеских обстрелов говорят о том, что враг не собирается выполнять Минские договоренности и настроен на эскалацию противостояния", - сказал он. По его словам, враг совершает мелкие провокации по всей линии фронта, даже в тех местах, где обычно было спокойно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сегодня с 0:00 обстрелы произошли на всех направлениях. У нас потерь и раненых нет", - спикер пресс-центра штаба АТО Матюхин
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ну так какаого хрена ждать? может пора разрешать бить на опережение?
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я бы не сказал ))) , если бы был социальный , , бедных бы не было. !!!
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"Соціальний" це означає олігархічний, через соціальні субсидії держава віддає гроші олігархам.
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Для этого и война существует, чтоб убивать и захватывать. Это не дипломатический раут, не корпоратив и не утренник. Убей первым, иначе убьют тебя. Единственное правило войны, на все времена и для всех стран.
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верно. . с дополнением , , войны провоцирует россия , , Украина не собиралась ни с кем воевать
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Те кто не хотят воевать и защищать себя, сдаются и превращаются в рабов. А если уже ввязался в драку, то не распускай слюни, а режь глотки врагам везде и всегда. И это второе правило, любой войны.
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, а что вы хотели прочитать ?, что россия строго следует минским соглашениям и у""бывает из донбасса ? , ну провоцирует ,,, россия всегда кого нибудь провоцирует , , все как всегда ,,,,
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с оккупантами тоже надо поступать соттветсвующее и подло, нагло лгать , лицемерить, разве это сложно
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ты понимаешь, сложно, Петр Алексеевич - человек слова.
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Ну да , ну да - дал слово продать бизнес ... этих слов он уже столько понадавался ... Когда его каману выгодно только тогда он слово и держит и когда его карману не выгодно то слово не держит .
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Это новый анекдот? Надо записать, а то не запомню!
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... и вдруг как солце из-за туч... прояснилось... апяць нас абманули проклятые террористы...
нужно еще с ними какой то доовор заключить... только кто за ето заплатит? Кто поручится своими миллиардами залогом за подписанные договоренности и прекращение огня? Например в банке и гривны не дадут без залога и поручителя... Педро же торгует целой страной...
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Один уже такие планы даже в реальности осуществлял. Теперь про него всякую фантастику сочиняют.
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ССУЧКА КАЦАПСКАЯ, в отличии от вас, мы в чужие огороды не лезем
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Зачем ворошить кучу фекалий? Само усопнет и развеется
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А зачем?
Когда жрать будет совсем нечего, и не останется боярышника, руссобыдло само снесёт пуйла...
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Да пока не видно чтобы и друг их собирался выполнять. Или хотя бы как то собирался освобождать свою землю и прекращать эту ато войну. Да потому что эта война устраивает всех барыг а у нас барыги во власти.
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К сожалению эт война устраивает в ордло многих, получающих две пенсии, гуманитарку и готовых отдать своих и чужих детей на растерзание. Я же думаю, что работы у украинцев будет много после освобождения. Все это быдло надо выселить из Украины.
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Можно не выселять, просто лишить гражданских прав.
Из них получится неплохая раб. сила, которая будет восстанавливать домбас для украинских потомков.

Как говорила моя бабушка - "На обиженных - воду возят!"
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Лишить гражданских прав хочется, но не выйдет. Страны запада начнут давить на Украину, если мы это начнем делать. Выход - вытолкать их в россию, преследуя за реальное предательство и преступления. Их раб ила нам не нужна, нужен честный и добровольный труд.
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Ну, мнение запада меня интересует постольку, поскольку.
А вот от бесплатной раб. силы я бы не отказывался!

Вон, Крещатик пленные немцы какой выстроили!
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Вы довольно странный, сравнивая немцев и даунецкое быдло. При всей немецкой военной машине они не были тупыми, а эти быдло и плодят быдло. Никогда рабская сила не обходилась дешево. За поребрик таких.
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Это 70% беды и 25% состоит в том что наши барыги имеют на этой войне не малые кеши..Тот же ахметов будет ждать до последнего своего дыхания пока его не услышат.А его и так устраивает не слышат и не надо. Хоть на самом деле он как гражданин Украины в возрасте 50 лет должен быть на передовой и там слушать свой Даунбасс. который етого козла вырастил как монстра и который сейчас находится на территории Украины и контролирует денбилов и на донбассе и в парламенте.
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Конкретно, что имеет Ахметов, раздавая свою гуманитарку пенсам в Донецке?
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Терпеть и ждать. Благородство оценят потомки.
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То, что минские договоренности никто не выполняет ясно и без слов. Но докажите это в ПАСЕ, странах НАТО...
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А зачем?
Пока мы стрижём бонусы в виде санкций и копим силы, ситуация нам на руку.
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Бонусы очень скромные и на самом деле мы лишаемся трудоспособного молодого населения. Эта убыль идет за счет потерь в армии, потери трудовых навыков и отъезда за рубеж. Нам эта ситуация не выгодна и при таком подходе содержать армию, а потом бюджетников мы не сможем. Так, что не юродствуйте.
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В чём кощунство?
Кстати, наши дипломаты ведут работу и в ПАСЕ, и в СЕ, и в штатах, причём, довольно успешно.
Потери в армии есть, мне действительно жаль тех ребят, но на передовой - контрактники, они знали, на что шли. Это - война, как бы её не называли.
В ближайшие годы большие затраты на армию - это реальность, от которой не отмахнуться. Если, конечно, после очередных выборов, к власти не придут "патриоты", "правильно ставящие вопросы" и не сдадут Украину пуйлу.
Тогда жить здесь я не вижу смысла.
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Знаете ли, что среди контрактников мои двое родственников и они пошли, зная что нужно идти и сдерживать орков. Вы же представляете их как бары г. После этого не хочу с вами говорить
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выши дипломаты валяются вверху пузом в турцыи и пр. дружественных странах. а вам, реальный поцреот - направление на срурисурс, откуда вы и вылезли.
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Возникает вопрос, а когда этот враг собирался выполнять минские договоренности? По-моему, НИКОГДА.
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от того что не собирается у""бывать с нашей территории ? , ну нам ,,,,.....ящетаю , никто никогда не верил , что рашка .САМА. выведет своих военнослужащих / наемников и прочих кизяков. из. Украины , , рашка --..агрессор и террорист , которому покую все договоренности , будапештские / нормандские / минские ,,, бисмарк ( или другая знаменитость ) сказал , что договоры с россией не стоят бумаги , на которой написаны ,,,
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Ещё при заключении минских соглашений было понятно, что никто их выполнять не будет.
А теперь, бонусы:
- мы сколотили армию, способную не только защищаться, но и возвращать территории;
- наши потери несравнимо малы по сравнению с полномасштабными БД;
- противник всё это время "отгребает" санкции, тратя свои резервы;
- Убеждённые ушлёпки "русского мира" на оккупированной территории "маринуются" в своём дерьме, многие прозревают;

Кто скажет, что Порох - плохой стратег?
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Забыл добавить:
- Украина не несёт расходов на содержание даунецких алкоголиков;
- домбозомби не принимали участия в выборах, и не провели в ВР коммуняк и не увеличили численность оппов...
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......а еще ты забыл добавить, что твой вонючий потрох на этом баблишко пилит! И, еще - я так понимаю, все это ты не с окопа под Мариком или Авдеевкой пишешь, умник шоколадный!
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зашибись он стратег...для себя лично: вся страна беднеет, он богатеет
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..прогнозируемый рост ВВП - около 3%. Это - к "страна беднеет".
орки не смогли захватить даже донецкую и луганскую области, и сейчас отгребают под Свелодарском - это по стратегии.
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Какие 3% ??????? Если 1,5 будет, и то хорошо.........и это после 20-22% обвала в 2014-2015 годах! Про курс гривны - лучше вообще помолчать!
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ну , ты , как то интересно мыслишь , , все позиции верны , имхо , кроме последнего тезиса , , порошенко окуенный стратег ,,,, петя .--..фельдмаршал покруче наполеона ?
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Ну, я понимаю, тут вы "личную неприязнь испитываете", и даже понимаю, почему.

Меня больше интересуют результаты работы Порошенко, как президента, и тут - вопросов немного.
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Ген, ты в диалоге с гостарбайтером. поумнели уроды - перестали орать о трусах и плачущих коровах, теперь втюхивают, что эта ли дарога к счастью нас ведет.
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Может начать разговор о замене Кучмы и Медведчука в тех переговорах?
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...лучше ликвидации подонков и предателей куЧмы и мертведчука.
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Не -е сейчас другой тренд. Озвучен пенчуком. Вот в Одессе Мишико на сепара поменяли.Потому что Мишико не мог ужиться с пидрахуем , а заодно и с другими корупционерами рангом повыше . А сейчас в Одессе всё станет ,,дамбас" .И все это схавают . Шоколадные это будут изображать как примирение и ,,возвращение" Донбасса , а на самом деле это станет потерей всей страны.
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Власть как прикалывается.что ни назначение то шедевр.
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Они не прикалываются. Они сделали вброс пенчука, чтоб прозондировать реакцию общества. Общество в общем проглотило вброс. Всем всё по-барабану. Все следят за курсом доллара и ценами и с ужасом ждут новых ,,реформ" .Теперь сделаны назначения чтобы реализовывать концепцию пенчука-савченко . Её будут проталкивать как обязательное условие со стороны новых политических руководств Западных стран .
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ждать какого то выполнения от подельников куйла.все равно .что "наслаждатся "выполнение Будапештского меморандума рашистом- результат один и тот же...
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кто из нас знает содержание Минска--2 ? думаю что мы доиграемся и нас продадут раисе ес и сша! а быть мудрыми как Израиль у нас жадность мешает и отсутствие национальной гордости!
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для кого все будет пучком? и что это за авторитетное выражение "пучком"? это не того борова что штаны снимал на сцене перед мордвой?
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Договорённости не хотят исполнять ни кто! АТО для всех выгодна..и чем дольше тем лучше!
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Мне вот интересно, мы будем перерезать пути ж/д сообщения, по которым из России подвозят боеприпасы?
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Нужно было все силы в 2014 приложить.И добить заразу.А не выпускать из Славянска и устраивать парад. Я к тому,что когда устроителей парадов будем валить, чтобы не церемонились.Сопли не жевали.
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Тактики херовы... почитай, есть интересные статьи, КАК Гиркин выводил орду из Славянска, и КТО лупил по нам градами из-за поребрика!
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поставим вопрос ширше:
- когда до украинской власти дойдёт, что лучшая защита - нападение?
- когда Захерченко каждую ночь будет проводить в бункере, ожидая вторжения ВСУ ?
-когда население оккупированных территорий начнёт готовить украинские флаги для вывешивания в окнах в день Х ?
всё это - работа спецпропаганды, но 3 года войны уже конкретно подза№бали
пора и честь знать, господа говнокомандующие
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...репост на Банковую в пархато-шакАлАдную админиСрацию!
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Ура!
Вперёд!
Готов положить сотен 100 - 200 ТЫСЯЧ жизней за непредсказуемый результат?

Чтобы тебя потом потомки проклинали?
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Ой. Вы ж кажется против массового вооружения украинцев и против восстановления ядерного потенциала страны ? Или я путаю вас с кем то другим . Как я понимаю , вы предлагаете это делать силами ВСУ , ментов и др. Короче тем что ЕСТЬ на ДАННЫЙ МОМЕНТ ? Вы что самоубийца ?
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Опачки. А как же гарант. Вы чё. Или он счас на валютном курсе ворует, ой зарабатывает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Враг не собирается выполнять Минские договоренности и настроен на эскалацию противостояния", - Мотузяник о Донбассе
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