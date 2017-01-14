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 75% россиян рады тому, что Россию в мире боятся, - опрос

Как выяснил фонд "Общественное мнение", большинство россиян считают свою страну богатой и свободной. В мире, по их мнению, Россию боятся и уважают.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на русскую службу ВВС.

Большинство россиян (86%) уверены, что Россию в мире боятся. При этом 75% опрошенных этому рады. Всего 7% считают, что в мире нет страха перед Россией, столько же затруднились с ответом.

67% опрошенных уверены, что влияние России в мире растет. Всего 4% думают, что оно снижается, 19% - что остается неизменным.

Кроме того, 73% убеждены, что Россию в мире уважают, только 18% с этим не согласны. По мнению 70% участников опроса, в мире Россию считают богатой, всего 19% уверены, что за рубежом о России так не думают.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основными проблемами россияне назвали низкий уровень жизни, экономику и здравоохранение, - опрос

В то же время, 48% опрошенных считает, что к России мир относится плохо (42% думает, что хорошо). Кроме того, 51% россиян заявили, что отношение к России за границей необъективное, только 36% думают, что мир объективно оценивает Россию.

При этом россияне (70%) считают свою страну свободной. Всего 22% уверены, что живут в несвободной стране. Кроме того, 65% убеждены, что Россия "развитая, передовая". 25% думают, что страна отсталая.

Читайте: 56% россиян сожалеют о распаде СССР, - опрос "Левада-центра". ТАБЛИЦА

Опрос ФОМ проходил 24-25 декабря среди 1,5 тыс человек из 53 регионов России.
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Жалкий и ничтожный народец. Посочуствовать и пособолезновать как-то ещё можно, а вот, насчёт уважения,- увы...
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Не заслуживают они ни сочувствия, ни соболезнования.
Всю свою историю эти ордынские рабы захватывают и покоряют, чтобы потом уничтожить, соседние народы - какое, на фиг, сочувствие? Сдох кацап - радость для любого соседа Кацапстана.
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Я також стала боятись. Після 2014 року. Як мавпу з гранатою.
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У меня сосед алкоголик, дегенерат и чрезвычайно агрессивное существо. Я его боюсь, т.к. я его убить не могу, а жить по соседству с этой мазью вынужден.
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65% v rosiji scytajet sto oni razvytaja strana,daze slov nenoxozu kak stalo smesno,Eto kak bomz skazal by sto on intiligent
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Они если не при власти, типа менты или на худой конец охрана в магазине, никого и не пугают. Еще они страшные когда их стая. Или дети с женщинами перед ними. А так подлейшие создания. Это можно сравнить с бездомной собакой. Она шарахается от всего. А если её кто то прикормит, например во дворе, тогда будет эту территорию защищать. И даже не территорию, а свою кормушку.
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ФРАНЦУЗЫ С ПЕРЕПУГУ ПРОДАЛИ ПРЕДНАЗНАЧАВШИЕСЯ "МИСТРАЛИ "НЕ КОЗЛОМОРДЫМ !
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Кацапы - жалкий народец. Завистливый. С черной, мстительной душонкой. Агрессия от бессилия и понимания того, что хуже других. Намного хуже. А так хочется превосходства. И как это превосходство получить, если делать ничего не умеешь. Если только бухаешь и воруешь. Если похвастаться можно только победами, к которым ты не имеешь никакого отношения. Если побежденные спасали тебя, победителя, гуманитарной помощью и кредитами, чтобы ты не сдох с голода.
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"75% россиян рады тому, что Россию в мире боятся, - опрос" - паРаша - продолжение ссср, там все гордились, что весь мир их боится, хотя по уровню жизни относились к странам третьего мира, Швейцарию никто не боится, но все умные, думающие люди завидуют швейцарцам белой завистью, а вообще в паРаше невозможен объективный опрос, так как 80% москалей запуганы и зомбированы, и им бы хотелось, чтобы весь мир их боялся, в первую очередь стадо москалей чувствует кнут кремлёвских пастухов на своей спине, тупоголовым кацапам нечем гордиться, потому в виде компенсации за неполноценность им внушили, что все их боятся, и этим они гордятся.
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Адольф Гитлер очень боялся ссср и тем не менее напал с 3 000 старых изношенных танков.Думаете не знал фюрер что проиграет? знал и напал.Главный вопрос, почему напал на сюзника...
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Вопросы...вопросы....
А Вы читали "Ледокол" Виктора Суворова?
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нет.я читал Виктора Астафьева "Прокляты и убиты",о войне мне рассказывали отец,его старший брат и дед, участвовавшие в той бойне...,мне этого было достаточно...
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"с 3000 старых изношенных танков" - у СССР да, так и было, только не 3 , а около 8 тысяч )
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Германская промышленность не была переведена на военные рельсы.Доклад начальника разведки РККА Голикова Сралину.1940 год.Отсюда вывод,танков немцы не выпускали,самолеты тоже...
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На Харьковском тракторном заводе в сутки выпускали и собирали полностью 12 танков БТ-7,не лепи цыгана до кобылы.
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Адольф Трамп полюбил Рабссию и речи Жиринжопского в его честь..
из украинского фольклора.
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дипломатопад продолжается,это уже четвёртый..
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шось я не зрозумів хто саме боїтья зайвехромсомних?
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Говно считает, что его боятся? На самом деле говном просто брезгуют.
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За это время оно растекалось до Парижа, Милана и Калифорнии. Хорошо хоть утекло потом
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75% россиян рады тому, что Россию в мире боятся, - опрос
Природа орков такая, поэтому рады, недаром орду Россию назвали империей зла.
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я не верю в эти цифры
Это - как выборы в Советском Союзе. Столько "за" - а ни Советского Союза, ни КПСС
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Своє боягузтво дураша компенсує дурістю і жорстокістю.
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Та не турбуйтеся ви так. У Вас теж все добре. Це Вам просто так здається.
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они зомбированы!... Никто их не боится!... просто брезгуют, это в корне меняет ситуацию!
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Они радуются , потому что они ублюдки тупорылые и незнают об этом , но зато весь Мир .
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Alex Belenky ‏@gun1man 1 год.1 годину тому

Министр обороны РФ Шойгу заявил, что в обозримом будущем высокоточное оружие встанет на замену ядерному, став новым фактором сдерживания


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В Йемене завалили очередного Дипломата из кацапстана ..
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Всё правильно.США боятся связываться с русскими в Сирии,хохлозадые уёбки даже пёрнуть боятся в сторону Крыму.Ссыкливое ВСУ вообще клоуны,говорят что воюют с Россией,при этом в Крыму почему то не воюют.Пидарасы майданутые)
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вынь Кадыркин отросток со рта - шепелявишь неприятно!
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є стара мудрість, якраз про кацапів:
Сміливого бійся спереду, боягуза ззаду, а дурня з усіх боків...
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Для собачей мовы есть специальная вкладка УКР,иди там гавкай,петух бандеровский.
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Когда е-нет атомная бомба по магучей радость как рукой снимет
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расея - это огромная куча говна.
Просто люди бояться в него вступить.
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Хрень какая то , из какого пальца высосаны эти цифры , наверняка из среднего , люди прекрасно видят в какой стране и как они живут , есть конечно упёртые дебилы , но не столько.
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А что странного?В каждом амерском фильме гимны поют,и флажки пиндосовские в каждом доме торчат.В Укре уже все лавки в цвет ссаной тряпки покрасили,а русским чё нельзя гордится,бульба тупорылая?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом75% россиян рады тому, что Россию в мире боятся, - опрос
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