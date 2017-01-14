 75% россиян рады тому, что Россию в мире боятся, - опрос

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на русскую службу ВВС.
Большинство россиян (86%) уверены, что Россию в мире боятся. При этом 75% опрошенных этому рады. Всего 7% считают, что в мире нет страха перед Россией, столько же затруднились с ответом.
67% опрошенных уверены, что влияние России в мире растет. Всего 4% думают, что оно снижается, 19% - что остается неизменным.
Кроме того, 73% убеждены, что Россию в мире уважают, только 18% с этим не согласны. По мнению 70% участников опроса, в мире Россию считают богатой, всего 19% уверены, что за рубежом о России так не думают.
В то же время, 48% опрошенных считает, что к России мир относится плохо (42% думает, что хорошо). Кроме того, 51% россиян заявили, что отношение к России за границей необъективное, только 36% думают, что мир объективно оценивает Россию.
При этом россияне (70%) считают свою страну свободной. Всего 22% уверены, что живут в несвободной стране. Кроме того, 65% убеждены, что Россия "развитая, передовая". 25% думают, что страна отсталая.
Опрос ФОМ проходил 24-25 декабря среди 1,5 тыс человек из 53 регионов России.
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Всю свою историю эти ордынские рабы захватывают и покоряют, чтобы потом уничтожить, соседние народы - какое, на фиг, сочувствие? Сдох кацап - радость для любого соседа Кацапстана.
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А Вы читали "Ледокол" Виктора Суворова?
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из украинского фольклора.
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В Йемене застрелен посол РФ - арабские СМИ
http://rusjev.net/2017/01/14/v-yemene-zastrelen-posol-rf-arabskie-smi/
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Природа орков такая, поэтому рады, недаром орду Россию назвали империей зла.
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Это - как выборы в Советском Союзе. Столько "за" - а ни Советского Союза, ни КПСС
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Министр обороны РФ Шойгу заявил, что в обозримом будущем высокоточное оружие встанет на замену ядерному, став новым фактором сдерживания
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Сміливого бійся спереду, боягуза ззаду, а дурня з усіх боків...
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Просто люди бояться в него вступить.
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