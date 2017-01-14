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 Россия разместит дополнительные ракетные комплексы С-400 в оккупированном Крыму, - командующий Севастьянов

Россия развернет дополнительные зенитные ракетные комплексы С-400 в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил командующий четвертой армией ВВС и ПВО Виктор Севастьянов.

На вопрос о дополнительных поставках С-400 в Крым он ответил: "Да, это все предусмотрено, но я не буду сейчас говорить о сроках".

По его словам, сейчас боевое дежурство в Крыму будут нести одновременно системы С-300 и С-400. "Преимущество будет на стороне С-400, так как это более современная, цифровая система", - сказал он.

Севастьянов подчеркнул, что на сегодня ПВО Крыма способна отслеживать и сбивать в том числе воздушные цели типа "невидимок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конструкторское бюро "Луч" показало результаты испытаний нового переносного ракетного комплекса "Корсар". ФОТО

Напомним, в оккупированном Крыму на боевое дежурство впервые заступил зенитно-ракетный полк, оснащенный системой С-400.
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Тогда и послов своих всех в Крыму соберите , а то прямо всемирное сафари " убей кацапского посла " открылось .
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А я про що ? Небезпечна робота бути російським послом , згодом і росіянином буде небезпечно буде бути .
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Сьогодні Сані обстріляли посольство мордору. Результативно...
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Представитель посольства РФ в Йемене прокомментировал журналисту информацию об убийстве российского посла.
По его словам, эта информация не соответствует действительности, и никакого нападения на российского дипломата совершено не было.
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И это хорошо. Всёгавно Украине достанется. Главное, чтоб меньше их расходовали на учениях.
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Личный состав комплекса с-400 плавно переходит в категорию ГРУЗ- 200.
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Саакашвили
Очередное разоблачение преступника Насирова. Схема по которой он помогает своему тестю выигрывать тендеры
https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1417758431587867 …..
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Это самые приспособленные для дружбы с росией люди, из всех её сторонников!
Взамен поддержки (простигосподи) экономики росии, они всегда просят одно и тоже:
- Вы ведь поможете нам с экономикой?
- Слышь, маса-лавров, свисни нам в х@й...
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А крылатую ракету, идущую на сверхмалой высоте с400 тоже сбить может?
С чего кацапы решили, что их полетят бомбить тучи самолетов?
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Шаблонне мисленя та підсвідомі страхи,що їх усі хочуть знищити
Їх знищить не ракетна зброя,а "бояришник".
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Вообще-то может, но только полный дебил может решиться сбивать крылатые ракеты комплексом С-400 (стоимость ракет немного ) разная). Для этого есть Панцирь или накрайняк старые Тунгуска или Тор.
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Керівництво сучасної московії якщо і відрізняється від дебілів то тільки в гірший бік , тільки супердебіл міг розміняти Крим на Україну .
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Вообще-то, недооценивать врага - это путь к поражению.
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Нікто і не каже про недооцінку , кажу про недолугу аналітику московитів , тобто про речі які вже стались . Особисто я в шоці як народ принципово починає вчити українську , більшої шкоди російській мові ніж тупін не наніс жоден націоналіст .
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Вообще-то весь народ Украины (в т.ч. даже Крыма) итак всегда знал украинский язык. Просто есть привычка, которую трудно переломить - говорить на языке, к которому привык. По статистике, например, 90% украинцев понимает русский язык. И это не изменишь за несколько лет, тут нужны десятилетия.
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теоретически - да, но много "если".
1."если " оператор увидит ракету как можно дальше и будет время на принятие решения...,
2."если" смогут навести зрк...
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Та они сами себе свою мощь показывают и доказывают. Ясно, что это все - пшик, ибо никто туда лететь не собирается.
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Минимальная высота поражения цели ракетой комплекса С-400 составляет 5-10 метров.
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Севастьянов подчеркнул, что на сегодня ПВО Крыма способна отслеживать и сбивать в том числе воздушные цели типа "невидимок"

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Напевно ізраїльтяни цього не знали знищуючи базу Асада яку прикривали розхвалені С-300
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Мабуть оті ізраільтяни погано у школі вчилися...
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Это насчёт "цифровых" комплексов, для понимания)))
Отдача от «гибрида» (Часть 2)
13th Январь 2017 anti-colorados


F-35I
Перед изложением подробностей вчерашних событий следует отметить несколько моментов. С начала войны в Сирии, то есть, с 2013 по конец 2016 года, ЦАХАЛ нанес от 45-50 авиационных и ракетных ударов по территории Сирии. Точное количество таких ударов посчитать не очень легко, ибо почти всегда, руководство израильской армии и государства, либо отказываются от комментариев вообще, либо не подтверждают своего участия в заварушке. Но порядок цифр примерно такой. Что характерно, почти половина этих ударов была нанесена в ушедшем, 2016 году. Наиболее обидным является то, что удары наносятся в непосредственной близости от столицы Сирии. Наиболее активно отрабатываются цели вокруг Дамаска и вдоль дороги к границе Ливана. Так израильтяне пресекают попытки передачи тяжелого вооружения союзнику Асада и Путина - Хезболе. Считается, что это Асад передает оружие террористам. На самом деле, у Асада из своего осталась только длинная шея и сильно выпирающий кадык. Все остальное - взято в долг у Путина. Поэтому передача комплексов ПВО или компонентов химического оружия, санкционируется не в Дамаске, а в Москве или Сочи, в зависимости от того, где сейчас находится тушка мачо и вождя стерхов. То есть, речь идет о передаче тяжелого вооружения лично Путиным, для признанной террористической организации Хебола. Он делает вид, что это творит кто-то из толпы, и ему об этом ничего не известно, а израильтяне делают вид, что это не их ракеты возразили против такой передачи.
Все бы хорошо, но с ноября 2015 года РФ поставила на своей авиабазе Хмеймим свою самую последнюю разработку в области ПВО С-400 «Триумф». Как говорят сами россияне, комплекс имеет возможность сбиватьвсе, что летает, от стерхов и до звездных крейсеров класса «Энтерпрайз». Но вот оказалось, что как только россияне поставили эту замечательную технику, которая должна покрывать куполом безопасности все небо Сирии и даже - северные районы Израиля, ЦАХАЛ резко увеличил количество своих воздушных налетов на места скопления ништяков, которые приготовлены для Хезболы. Еще раз - половина всех налетов была проведена тогда, когда С-400 триумфально вращал свои локаторы и грозно устремлял свои ракеты в направлении Альфы Центавра.
Понятное дело, что сами сирийцы и остальная мировая общественность уже стали задавать вопросы о том, что именно делает С-400 в Сирии. Некоторые наблюдатели уже допускали, что вращение локаторов призвано распугивать назойливых насекомых, которые досаждали российским космическим пилотам. И вот пару месяцев назад сам глав-стерх и петухи калибром поменьше заявили, что будут сбивать все самолеты, которые наносят удары по сирийским войскам. Надо сказать, что перед этим израильтяне таки поджарили именно сирийских «освободителей». Это должно было означать, что российские ПВО видели израильтян и просто рвались их посбивать, но им этого не разрешили сделать: мол, техника же ж на грани фантастики, и руководство запретило. И вот руководство официально и на весь мир заявило, что запрет снят. Короче говоря, израильтянам бы приуныть, но они - народ веселый, чего только Жванецкий стоит, и решили хохмить дальше. А теперь - к делу.
Как сообщает арабская пресса, вчера, в четверг, три самолета ВВС Израиля вошли в воздушное пространство Ливана и оттуда - вошли в воздух Сирии, в районе Дамаска. Причем, как утверждает их пресса, два самолета, скорее всего F-16, прикрывали ударный самолет F-35I «Адир». Пара этих самолетов получена Израилем в декабре минувшего года и несколько отличается от тех машин, которые идут в ВВС США. Здесь поставлена бортовая электроника собственного производства и пока в Штатах утверждают, что их машины еще не вышли на уровень боевой готовности, у Израиля с этим проблем, похоже, нет.
Итак, самолеты направились в сторону базы ВВС Сирии Меззе на северо-восток от центра Дамаска. Там они нанесли удар по чему-то, находящемуся в районе ВПП авиабазы, после чего сделали несколько заходов над районом расположения штаба 4-й бронетанковой дивизии ВС Сирии и атаковали его. Всего было выпущено около 7 ракет или бомб и в центре столицы были ощутимо слышны звуки как минимум трех взрывов. Район бомбардировки был охвачен пожаром и туда устремилось множество экипажей «скорой помощи». Иностранные журналисты, в частности Франс Пресс, дали сообщения о том, что пожар хорошо видно из столицы. О том, что именно разнесли израильтяне, пока достоверно не известно, тем не менее, фейерверк получился знатный и показательный. Что там видели с авиабазы Хмеймим - неизвестно, как неизвестно и то, чей приказ там ждали. Возможно, приказ на атаку израильских самолетов должна была благословить РПЦ МП и не успела, в любом случае, С-400 мирно дремала снова.
Есть мнение о том, что российские военные получили предупреждение от израильтян о том, что в случае открытия огня по израильским самолетам, в течение следующего часа авиабаза Хмеймим станет местом паломничества собирателей цветных металлов. Может это так, а может С-400 просто не видит самолетов со звездой Давида на корпусе.
В любом случае, Израиль гибридит московских куда жестче, чем Турция и на любые претензии отвечает ровно так, как это делал Кирпич из старого фильма. Короче говоря, израильский гибрид звучит так: «А шо такое? Ну надо же!»
http://defence-line.org/2017/01/otdacha-ot-gibrida-chast-2/
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И шо этот хваленый С400 сделает против F35? Два истребителя уничтожат весь этот металобрухт на крыме.
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...причём, без шума и пыли. ЦАХАЛу - успехов, в их святом деле.
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А если придется спешно оставить оккупированный Крым так они на москву своим ходом полетят или будут притоплены под новым мостом
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Крысчане хотели процветающих курортных сезонов, наплывов рюззьгэ туристов и рублей, а получили зону совкового, военного хлама
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Прапрадеды топили , прадеды топили, деды топили - и нонешние не менее дебильные кацапоиды топить будут .
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"Дабы стати великой
дежавой
морской -нужно трижды свой флот
утопить
!"
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а потом ещё раз, а то вдруг , заклинание не сработает
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"но я не буду сейчас говорить о сроках" - это, фсё!
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ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ:

СДЕЛКА С ХУЛИГАНОМ

Накануне инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа тема возможной «сделки» между Белым домом и Кремлем оказывается одним из ведущих дискуссионных сюжетов в мировых медиа. Действительно ли Дональд Трамп может пойти на некую сделку с Владимиром Путиным? Решится ли он на такую сделку после недавней истории с обнародованием доклада американских разведывательных служб относительно вмешательства российских хакеров в избирательную кампанию в Соединенных Штатах? Каковы будут интересы Дональда Трампа и Владимира Путина? Все эти темы обсуждаются весьма активно - так, как будто они имеют отношение к реальности. И, конечно же, такая дискуссия не может не понравиться самому Владимиру Путину, который вполне способен мечтать о некоей «новой Ялте». Потому что Путин продолжает мыслить категориями ХХ века, а не нашего столетия.

Могут сказать, что этот уровень мышления отнюдь не является преградой для новой «сделки века». Почему бы Дональду Трампу и его советникам тоже не мыслить в категориях ХХ века - и тогда у них получится легко договориться с Путиным и превратить его из оппонента в союзника? Но даже в ХХ веке та же Ялта состоялась не потому, что стороны просто решили разделить между собой сферы влияния. Договорённости великих держав подразумевали, что их войска уже находятся там, где затем пролегла условная граница между двумя мирами - исключением стала разве что Австрия, из которой затем в обмен на ее нейтралитет были выведены советские войска. Но в целом раздел мира на сферы влияния зависел от военных успехов союзников. Там, где находились американские и британские войска, получился условный Запад. Там, где находились советские - условный Восток. Я очень сомневаюсь, что в случае, если бы советские войска не заняли Венгрию или Чехословакию, эти страны оказались бы в советской сфере влияния. Более того, сразу же после Второй Мировой войны стало ясно, что удерживать эту самую сферу влияния Советский Союз может только с помощью грубой военной силы. Самый яркий пример этого - случай Балкан. Югославия Иосипа Броз Тито не имела прямых границ с СССР и в результате лидер югославских коммунистов, опиравшийся на собственную партизанскую армию, смог легко выйти из-под советского влияния. Сталин - этот великий разделитель мира - бесился, принимал разные идиотские резолюции, проклинал Тито, а только сделать ничего не мог. И уже наследники Сталина были вынуждены признать особый статус хоть и социалистической, но не подчиненной Югославии. Но ещё до разрыва Сталина и Тито оба диктатора пытались включить в свою - тогда еще общую сферу влияния - Грецию и поддерживали греческих коммунистов в Гражданской войне против законного правительства страны. Однако, поскольку ни советских, ни югославских войск в Греции не было, греческие коммунисты проиграли.

Но ещё интереснее случай Албании. Албания и после разрыва Сталина и Тито оставалась верным союзником Москвы. Однако, поскольку границ между этой страной и советским блоком после конфликта СССР и ФНРЮ не существовало, албанский диктатор Энвер Ходжа уже во времена Хрущева без особых проблем вывел Албанию из советской сферы влияния. Более того, Ходжа даже выгнал из Албании советский флот, публично унизив командующего военно-морским контингентом бывшего союзника адмирала Касатонова. И что сделал Хрущёв? А ничего не сделал. Бесился, выступал на пленумах и съездах, проклинал Ходжу, как Сталин - Тито. И все. Советский Союз, как и путинская Россия, силён только в местах прямой военной досягаемости - и то, как свидетельствует опыт Афганистана, далеко не всегда.

Но в разделении мира на сферы влияния после Второй Мировой войны был не только военный, но и экономический аспект. США предложили Европе план Маршалла. Советский Союз и контролируемые им страны от этого плана отказались. Однако взамен СССР пошел на субсидирование оккупированных стран собственными ресурсами. Расширение советской сферы влияния тоже происходило не просто так. Советский Союз просто покупал сторонников. Куба, Вьетнам, Эфиопия, Сомали, Ангола, Мозамбик и другие страны «третьего мира» получали из Москвы щедрую материальную помощь. Некоторые просто были иждивенцами - Куба братьев Кастро тому отличный пример. Некоторые «дружили» за военную поддержку - именно на ней строились отношения Москвы с арабским миром.

Как только оказалось, что Советский Союз не будет больше с помощью танков защищать «социалистический выбор» оккупированных им после Второй Мировой войны стран, Варшавский Договор и СЭВ рассыпались буквально за считанные месяцы. Как только оказалось, что Советский Союз не может больше субсидировать своих сторонников в «третьем мире», интерес к нему упал до минимума. Диктаторы, говорившие о социализме, внезапно стали поборниками демократии и дружбы с Западом. Тот, кто остался приверженцем «социализма», либо потерял власть, либо превратил собственную страну в заповедник нищеты - как в случае с Кубой или КНДР. Вот и вся сфера влияния.

Владимир Путин, может, конечно, мечтать о восстановлении в новом виде Советской империи. Он может мечтать и о восстановлении советской сферы влияния. Он может даже думать, что договорится об этом с американским президентом. Но есть одно «но». Российских войск нет на территориях, которые Путин относит к своей сфере влияния - за исключением Крыма, Донбасса, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, Беларуси. Все остальное России предстоит оккупировать. И гарантий, что все, кого Путин хочет присоединить, согласятся с этой оккупацией, нет. Сталинская зона влияния была оплачена миллионами жизней советских солдат, которые погибли, обеспечивая диктатору не просто победу над Рейхом, но и территории в Европе и Азии. Путинскую зону влияния тоже придется оплачивать кровью как россиян, так и жителей стран, на свободный выбор которых покушается Россия. И счет здесь тоже пойдёт на миллионы.

Но и это ещё не всё. Даже если Путин завоюет всё, что он считает своим, русским, это «всё» придется содержать. Средств на такое содержание у России просто нет. Имперские мечтания вызревали в головах Путина и его соратников при совершенно другой цене на нефть, когда можно было рассчитывать на щедрые дотации сателлитам, а энергоносители были куда более серьёзным оружием, чем танки. Эти времена прошли безвозвратно. О какой сфере влияния Кремля можно говорить, когда не хватает денег даже на Беларусь - последнего верного союзника и иждивенца России на постсоветском пространстве? Когда с претензиями по поводу уменьшения доходов начинают выступать в российских регионах-донорах? Когда каждый месяц эксперты подсчитывают, сколько резервов у Путина остается на саму Россию?

То, чем на самом деле занимается Владимир Путин на международной арене - это никакая не борьба за сферы влияния. Это самое заурядное хулиганство, «гопничество» в чистом виде. Барак Обама мог не думать о «сделке» с Владимиром Путиным просто потому, что не ощущал никакой реальной угрозы Соединенным Штатам от этого хулиганства - как проезжающий через опасный район пассажир привилегированного кортежа не ощущает никакой опасности от действий «гопника», который терроризирует этот район. Дональд Трамп может подумать о том, что ему не следует путешествовать в столь неуютном месте и можно сказать «гопнику» о его правах «на районе». Но «гопник» не станет ни мэром, ни шерифом. Он так и останется «гопником». И контроля над районом все равно не получит. Рано или поздно пассажиру придется вмешаться и поставить хулигана на место.

Именно поэтому никакой американско-российской сделки не будет. Не потому, что ее может не захотеть президент Дональд Трамп. А потому что она не осуществима.
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Видел в хронике Великой отечественной, как над мацквой дерижабли пвошные табунами висели?
Вот в чём идея!...
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С-400 опасен для Б-52, а для Ф-16 или Ф-15 он не опасен, к тому же если что, то они скорее всего будут уничтожены противорадарными ракетами....
Весь успех С-400, только в головах ваты, алгоритм его работы построен математически и никогда не проверялся в боевых условиях.... кстати в Мохаве есть полигон КМП "29 пальм", там есть С-300 и летчики "морской пехоты" учатся уклонятся от ракет С-300.... уверен, что ракеты С--400 не сильно отличаются от С-300,...
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Коля ваш мозг в америке немного жиром пакрылся, в харошом смысле, и вы паэтому и русских пирестали панимать.
Русские ракеты зделаны для таго чтобы каличеством брать а не качеством как вы стали панимать живя в другой действительности.
Например на адин самолет с десяток пусков в надежде что ада хоть паподет
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. уверен, что ракеты С--400 не сильно отличаются от С-300,...(С)

Ракеты все те же, кроме .ракеты 40Н6Е, которую уже продают даже Китаю, правда испытания еще не закончили, не говоря о серийном выпуске... Ну это как МИГ -35...Самый крутой и все его бояться, на тендере в Дели тягу не развил, по цели не стрелял бо не увидел, но зато самый самый на бумаге. И абсолютная невидимка , бо в войсках его ни кто не видел...
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Скрепа "Искандеры не боятся ваших санкций", плавно трансформируется в "С-400 может и без воды прожить"...
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Искандера бояться патому что там в баеголовке можно разместить едрену бомбу а не саму ракету и её хароктиристики
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походу их разийских завод выпускает который делает изделие №2. для касабов.
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Показушники сраные. Пусть еще листочки салаг заставят зимой к деревьям привязать и плац гуталином начистить )) Ей Богу,обезьяны )))
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Севастьянов подчеркнул, что на сегодня ПВО Крыма способна отслеживать и сбивать в том числе воздушные цели типа "невидимок".- как он собрался отслеживать и сбивать то.что он не видит....? всевидящий рашист, собирается воевать и уничтожать то.что не видидит...в то времья.когда многие годы, невидимки НАТЫ И пиндосов мониторят и имеют в прицелах весь рашистский впк.порты базирования кораблей и подлодок.шахтные пусковые установки.заводы выпускающие вооружение .,,,,
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Ну походу ето новая стратегия разейского сцаря и списывание денег. постреляют куда попало потом отсчитаются что сбили столько то невидимок и )(рен докажежь что ето не так потому что они невидимки. А если ракета с-400 просто упала сразу после старта так ето значит что она уничтожила невидимок которые пошли по земле и подошли к самой базе...
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Хм... Они,что надеются, что Крым будут атаковать невидимки?
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Размещай, не размещай - все равно получиш х*й
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На вопрос: - А чё собственно так?
Ответили: - Та неее, не докинем...
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Сраные бочки которые толком давно уже ничего не смогут.

Если Диме Медведеву отключат вай-фай это будет коллапс для России и катастрофа. Начинать нужно с Димы Медведева. Если все пяткочёсы хуйла будут знать что они изгои нищие везде кроме своей раши то пяткочёсы хуйлу пятки почухают радием или ещё каким нибудь радиоактивным элементом что бы сдохло хуйло не сразу но что бы сдохло.
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Viktor Krusдо ВАТА ШОУ7 год. · Нашел в ленте свидетельство о вяличии пво снигерии:
"Трохи про нещодавній рейд ізральских Ф-35 на авіабазу під Дамаском.
Тезово історія питання:
15.08.2007 Россия поставляет в Сирию систему ПВО "Панцирь-1С"
http://grani.ru/Politics/Russia/m.126080.html
06.09.2007 Израильские самолеты атаковали цели в Сирии
http://www.newsru.com/world/06sep2007/ataka.html
06.04.2012 Сирия развернула на границе с Ливаном два зенитно-ракетных комплекса Бук-М-2 российского производства
https://lenta.ru/news/2012/04/06/sa17/
11.11.2012 Израиль нанес предупредительный удар по Сирии
https://lenta.ru/news/2012/11/11/warning/
30.05.2013 Первые российские комплексы противовоздушной обороны C-300 доставлены в Сирию
http://www.interfax.ru/world/309643
01.11.2013 Израиль снова ударил по Сирии
http://www.interfax.ru/world/338311
15.08.2015 Россия отправила в Сирию шесть МИГ-31
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И что дальше? Одна с-400 заменяет на пляже 100 туристов?
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Судя по частым событиям на ближнем востоке С-300 и С-400 могут сбивать только мирнолетящие пассажирские самолеты на большой высоте.
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да, да, да ... С400, от абревиатуры у каждого ватного дол..ба начинает чесатца в штанах .... в Сирии они небо уже наконтролировали и насбивали, просто ужас сколько
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия разместит дополнительные ракетные комплексы С-400 в оккупированном Крыму, - командующий Севастьянов
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