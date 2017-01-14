 С 4 января из снежного плена освобождено 2 459 автомобилей

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, развернуто 4 062 пункта обогрева. В целом оказана помощь 35 456 лицам.
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31 населенный пункт Закарпатья остался без электричества(0)
На дорогах Прикарпатья и Закарпатья ограничено движение(0)
В пяти областях уровень аварийности на дорогах критический. ИНФОГРАФИКА(6)
На дорогах государственного и регионального значения заторов не зафиксировано. В ряде западных областей ограничено движение транспорта, - ГСЧС(6)
Что не так с современным автомобилестроением(0)
В 2017 году мы планируем отремонтировать минимум 2-2,5 тыс. км автодорог и 80 мостов, - Омелян(30)
Оккупанты намерены отремонтировать дороги в Крыму, которые уже ремонтировали в прошлом году: "В отдельных случаях 70-80% работы поплыло"(104)
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