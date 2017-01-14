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 С 4 января из снежного плена освобождено 2 459 автомобилей

Подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с 4 января по состоянию на 15:00 14 января высвобождено из снежных заносов 2 459 автомобилей, в которых находились 5 652 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, развернуто 4 062 пункта обогрева. В целом оказана помощь 35 456 лицам.

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А чо они все делали в снежных заносах. С какой целью туда попали.Или их в гаражах стихия заскочила.
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