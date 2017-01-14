 Граждане Турции и Израиля пытались пересечь украинскую границу по поддельным документам, - Госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу пограничного ведомства.
Вчера в пункте пропуска "Ужгород" пограничники Чопского отряда помешали незаконному пересечению государственной границы гражданину Турции, который пытался попасть в Словакию по поддельному паспорту. Во время проверки документов пассажиров рейсового автобуса сообщением "Ужгород - Михаловце" у пограничного наряда возникли подозрения в подлинности паспортного документа, предъявил гражданин Турции.
Как результат, в ходе углубленной проверки паспортного документа были обнаружены признаки частичной подделки защитных обозначений и страницы с установочными данными. Нарушитель доставлен в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда.
Еще одного иностранца, гражданина Израиля, который намеревался попасть на рейс "Киев - Тель-Авив" остановили пограничники аэропорта "Борисполь". Во время проверки документов оказалось, что у мужчины поддельное свидетельство на постоянное проживание в Украине. По данному факту пограничники проинформировали представителей Национальной полиции.
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