 8 конгрессменов США будут бойкотировать инаугурацию Трампа из-за российского вмешательства в выборы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, член Палаты представителей от Демократической партии Джон Льюис заявил: "Я не вижу этого избранного президента законным президентом". "Думаю, что россияне участвовали в оказании помощи в выборе этого человека. И они помогли уничтожить кандидатуру Хиллари Клинтон", - добавил он.
Другие законодатели-демократы, которые объявили о своих планах пропустить инаугурацию, среди причин своего демарша также назвали неуважение Трампа к женщинам, меньшинствам и иностранцам.
Напомним, 44-й президент США от Демократической партии Барак Обама завершает пребывание в должности 20 января. В этот день присягу 45-го президента США примет республиканец Дональд Трамп, который на ноябрьских выборах 2016 года победил демократического кандидата Хиллари Клинтон.
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Запомните это рыло.
Не пустили машину с инвалидной коляской в КМДА. Заявил:
- Бог его наказал, показывая в сторону коляски в которой сидел безногий боец.
Фамилию и звание отказался называть.
Перенес в один пост.
Начало, как это было.
15:25. Задержка концерта. Нет " колясничников". Простите, ребятки. Звонят волонтеру. Задержались на " Золотые ворота". Я вскакиваю, одеваюсь и вместе с Володей выбегаю из зала КМДА. Злой и не отступающий.
- Где они? Звони. Пропустят.
Видим на повороте около ЦУМ машину и Лесю. В глазах слезы и усталость.
- Без толку, не пропустят.
Я подхожу к полицейскому
- Там в машине коляска и инвалид. Пропустите пожалуйста до КМДА. Тяжело мальчишке.
- Я не имею права пропускать.
- Они за нас здоровье потеряли.
- Я тоже был на фронте.
- Где?
...ушел от разговора.
- Дайте старшего.
Подходит. Наглый.
- Пропустите, будьте людьми!
Срывается Володя.
- Он на фронте был! Ноги потерял...Бог, вам судья!
- Бог, его уже наказал.
И мразь смотрит в след Сергею, сидящего в коляске...
(Леся позже добавила слова Сергея.
- Это он про меня сказал? Бог его наказал...)
- Твое звание и фамилия! Срываюсь я.
- Ты гражданин Украины? Вместо ответа, парирует тот.
- Да. И паспорт в КМДА. Можем пройтись.
Вижу, что ребята уже вдали. Беру мобильный и успеваю заснять мразь. Тот пытается угрожать. Но не из тех буду....
Бог, тебе судья! Бог, видит! Больно. Но...мы должны менять всю систему, а не одного из многих.
Фото Ричарда Горды.
Свидетели: Леся Петрук Володимир Кошовенко (Koshovenko Volodymyr) -
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Не бизнес-интерес, когда - не отстояли этот, постоим за другой... а убеждения и твердость духа их отстаивать - в отличие от того лайна, шо депутатами называют у нас..
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.... как ГДР... что ли...
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Саакашвили в аэропорту Нью-Йорка
Очевидец заснял на камеру Саакашвили, когда тот шел по залу прилета.Видимо он приехал ближе к инаугурации Дональда Трампа.
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из-за умышленного МАНИПУЛИРОВАНИЯ избирателями во время выборов враждебной настроенной страной.
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А Педерация развалиться быстрее и тебе на тот момент будет не до скачек.
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республиканци москалей нагнут
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