EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 За рубежом
  1699  42
Все про:бойкот (201) выборы (21383) инаугурация (272) Конгресс США (218) Россия (64672) США (11662) Трамп (458)

 8 конгрессменов США будут бойкотировать инаугурацию Трампа из-за российского вмешательства в выборы

8 членов Конгресса США заявили, что будут бойкотировать инаугурацию новоизбранного президента Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, член Палаты представителей от Демократической партии Джон Льюис заявил: "Я не вижу этого избранного президента законным президентом". "Думаю, что россияне участвовали в оказании помощи в выборе этого человека. И они помогли уничтожить кандидатуру Хиллари Клинтон", - добавил он.

Другие законодатели-демократы, которые объявили о своих планах пропустить инаугурацию, среди причин своего демарша также назвали неуважение Трампа к женщинам, меньшинствам и иностранцам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На инаугурацию Трампа собрали рекордные $90 млн пожертвований

Напомним, 44-й президент США от Демократической партии Барак Обама завершает пребывание в должности 20 января. В этот день присягу 45-го президента США примет республиканец Дональд Трамп, который на ноябрьских выборах 2016 года победил демократического кандидата Хиллари Клинтон.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
К этим конгрессменам добавятся тысячи противников Трампа, которые будут выступать против этой инаугурации, организаторами выступает - группа активистов DisruptJ20.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ответят мыши перед котом
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ото Трамп плакати будe
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какие бы теперь телодвижения не делал Трамп,а итог один-КАЦАПИИ ПИ@ДЕЦ! Дяде Дональду своя шкура дороже в любом случае.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Ляшко? Цe важливішe, аджe nа nього рівnяється вeсь цівілізоваnий світ)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ребята,я очень рада,что есть адекватные люди среди вас,понимающие всю трагедию в мире,ну вас очень мало...Делайте трампу импичмент!
 показать весь комментарий
Ответить
 
9 из 435 - маловато будет. Но лиха беда начало.Шажочками к импичменту...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ричард Горда

Запомните это рыло.
Не пустили машину с инвалидной коляской в КМДА. Заявил:
- Бог его наказал, показывая в сторону коляски в которой сидел безногий боец.
Фамилию и звание отказался называть.
Перенес в один пост.
Начало, как это было.
15:25. Задержка концерта. Нет " колясничников". Простите, ребятки. Звонят волонтеру. Задержались на " Золотые ворота". Я вскакиваю, одеваюсь и вместе с Володей выбегаю из зала КМДА. Злой и не отступающий.
- Где они? Звони. Пропустят.
Видим на повороте около ЦУМ машину и Лесю. В глазах слезы и усталость.
- Без толку, не пропустят.
Я подхожу к полицейскому
- Там в машине коляска и инвалид. Пропустите пожалуйста до КМДА. Тяжело мальчишке.
- Я не имею права пропускать.
- Они за нас здоровье потеряли.
- Я тоже был на фронте.
- Где?
...ушел от разговора.
- Дайте старшего.
Подходит. Наглый.
- Пропустите, будьте людьми!
Срывается Володя.
- Он на фронте был! Ноги потерял...Бог, вам судья!
- Бог, его уже наказал.
И мразь смотрит в след Сергею, сидящего в коляске...
(Леся позже добавила слова Сергея.
- Это он про меня сказал? Бог его наказал...)
- Твое звание и фамилия! Срываюсь я.
- Ты гражданин Украины? Вместо ответа, парирует тот.
- Да. И паспорт в КМДА. Можем пройтись.
Вижу, что ребята уже вдали. Беру мобильный и успеваю заснять мразь. Тот пытается угрожать. Но не из тех буду....
Бог, тебе судья! Бог, видит! Больно. Но...мы должны менять всю систему, а не одного из многих.
Фото Ричарда Горды.

Свидетели: Леся Петрук Володимир Кошовенко (Koshovenko Volodymyr) -


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ганьба Кличку за таких тварюк,що пригрілися в КМДА !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ето одна из Аваковских тварей, которая корочку АТО получила находясь за 50 километров от линии фронта и занимаясь только тем что отжимала шмотки и еду на блокпостах у проезжающих и передавала ето целыми фургонами домой, где ихние жоны на рынках и торговых точках продавали. В Виннице сейчас таких мусоров много, за пару месяцев некоторые миллионы заработали, за ето им еще и квартиры и земельные участки без очереди выдали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну и что? трамп всё равно президент. Потом додушит бунтовщиков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Просто у этих людей есть свое мнение и позиция, и они отстаивают их до конца.
Не бизнес-интерес, когда - не отстояли этот, постоим за другой... а убеждения и твердость духа их отстаивать - в отличие от того лайна, шо депутатами называют у нас..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скоро увидим, что это, ложка дегтя в бочке меда или ложка меда в бочке дегтя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Демократы - они та-а-акие демократы когда не по ихнему, по-демократичному...

.... как ГДР... что ли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Думаю что демократы сами просрали выборы заигрывая с Рашкой вместо решительных действий. То же самое ждет и Педру Офшоренка с его командой рехворматоров, которые в такую тяжкую минуту для Украины воруют и борятся с патриотами одновременно помогая окупантам и сепаратистам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто не успел тот опоздал

Саакашвили в аэропорту Нью-Йорка
Очевидец заснял на камеру Саакашвили, когда тот шел по залу прилета.Видимо он приехал ближе к инаугурации Дональда Трампа.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Нью Йорке -1 , почему он не в плавках вообще ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Еще можно в Спортлото пожаловаться
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно была в истории США.такая позорная инагурация?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот тут надо ОЧЕНЬ правильно формулировать -
из-за умышленного МАНИПУЛИРОВАНИЯ избирателями во время выборов враждебной настроенной страной.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Раньше думать нужно было. Нашли время расслабиться- выборы ключевой фигуры в мире. Думали путен упустит шанс засунуть свое рыло в американский вопрос? Из- за американского выбора, который уже и не совсем американский, и Украина страдает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украина страдает из -за своего выбора! Или нам амеровские депутаты и избиратели Зраду выбирали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жалко будет, если америка развалится на две америки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это да , что вдувать будут стаду после 69 -летней войны с НАТО ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да ладно, "жалко". Вы будете скакать под чеченские лезгинки не уставая :D
А Педерация развалиться быстрее и тебе на тот момент будет не до скачек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
демократи лузери и чмошники
республиканци москалей нагнут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
по слухам В Йемене застрелен посол хуйлостана - арабские СМИ
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом8 конгрессменов США будут бойкотировать инаугурацию Трампа из-за российского вмешательства в выборы
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия армия РФ боевик военнослужащие Госпогранслужба граница ГСЧС Донбасс Донецкая область дороги Евросоюз задержание Закарпатье конкурс Минобороны Нацполиция непогода обстрел Одесса потери пропаганда ранение Россия санкции стрельба США терроризм учения
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти