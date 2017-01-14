 Мужчина с огнестрельными ранениями головы обнаружен в Полтаве

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, потерпевший в тяжелом состоянии доставлен в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа.
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