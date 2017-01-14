EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Происшествия
  71  0
Все про:оружие (3535) Нацполиция (5455) Полтава (455) ранение (1297) стрельба (2097)

 Мужчина с огнестрельными ранениями головы обнаружен в Полтаве

В Киевском районе Полтавы, в одном из домов по улице Гожулевской, выявлен 39-летний мужчина с огнестрельными ранениями головы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, потерпевший в тяжелом состоянии доставлен в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевлянина застрелили возле собственной квартиры
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина с огнестрельными ранениями головы обнаружен в Полтаве
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия армия РФ боевик военнослужащие Гройсман ГСЧС Донбасс Донецкая область дороги Евросоюз задержание Закарпатье конкурс Крым Минобороны НАБУ налоги Нацполиция непогода обстрел Одесса потери пропаганда Россия санкции США терроризм учения
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти