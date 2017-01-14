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Все про:Порошенко (10369) похороны (563) Чехия (748) эксгумация (32) перезахоронение (30) Олесь_Александр (15)

 Чехия разрешила передачу Украине останков писателя Олеся, - Порошенко

Чехия разрешила передачу Украине останков украинского писателя Александра Олеся.

Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков А. Олеся. Готовим перевозку в Украину уже в ближайшее время", - написал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родственники Олеся согласны на перезахоронение его останков в Украине, - посол в Канаде Шевченко

Напоминаем, 3 января в Праге эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и его сын решил похоронить отца в могиле Олеся.

В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя Александра Олеся, а Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.

Также читайте: Семья похороненного в могиле поэта Олеся не знала, кто лежал на этом месте, - внук Михайлишина

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Спасибо, что кости отдали. Надо какого- то чеха отрыть и передать.. Шутка. Но горькая.
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І це дуже добре ! Наші видатні співвітчизники повинні почивати на українській землі !
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