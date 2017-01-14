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 "Российский вариант прагматизма не предусматривает независимую Украину", - Климпуш-Цинцадзе

В случае достижения компромисса с Украиной Россия вряд ли прекратит реализовывать свою агрессивную политику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своей статье для "Зеркала недели" вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Можем ли мы говорить, что современная Россия остановится на полпути в результате какого-то компромисса - каким бы болезненным и даже смертельным он ни был для Украины? Что вся эта бурная деятельность по созданию "гибридного мира" по кремлевским сценариям будет свернута? Конечно, нет", - пишет она.

"Дело в том, что российский вариант прагматизма не предусматривает независимую Украину, которая самостоятельно будет определять свою внутреннюю и внешнюю политику, ни в каком виде. Ведь именно война с Украиной позволяет властной верхушке России отвлекать внимание населения от ее внутренней экономической катастрофы, которая надвигается вследствие неэффективности и устарелости олигархической экономики. Она дает возможность через гибридные пропагандистские методы консолидировать россиян вокруг идеи "возрождения величия" и снять таким образом вопросы коррупции и социального неравенства. Именно война с Украиной позволяет кремлевским технологам изображать Россию борцом с Соединенными Штатами и политикой глобализации в целом, а следовательно распространять собственное влияние на мировое движение против политического истеблишмента, вызывать симпатии к путинской политике в антиглобалистской среде", - объясняет чиновник.

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"Именно Украина стала первым полигоном для отработки Россией модели гибридного мира. В Кремле считают гибридную войну собственным геополитическим ноу-хау, которое должно заставить мир считаться с каждой мыслью, рожденной болезненным воображением кремлевских лидеров. То есть ставки слишком высоки, чтобы Кремль мог оставить Украину в покое. Какие бы обещания ни давал Путин в обмен на уступки - "болезненные" для Запада и смертельные для Украины, соблюдать их он не будет. Ведь против этого работает сама логика нынешнего российского режима. Как для "дворовой шпаны", единственный способ самоутверждения для него - это самоутверждение за счет унижения других. Тем более что альтернативных инструментов самоутверждения России в современном глобальном пространстве действительно нет - из-за неэффективности экономической и законсервированности политической систем. Именно поэтому Украина не является "последней остановкой" на пути глобальной "шпаны", - полагает Климпуш-Цинцадзе.

"В случае реализации концепции "умиротворения" под угрозой окажутся страны Восточной Европы, Балтии и Скандинавии, не говоря уж о действующих принципах международного сожительства в целом. Считать, что агрессор внезапно изменит тип поведения и начнет выполнять договоренности, достигнутые вследствие "болезненных компромиссов", означает горько ошибаться. Такого удивительного превращения волка в овцу история не знает", - пишет вице-премьер.

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"Российский вариант людоедства не предусматривает даже зависимую Украину"
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Молодець,Іва,визначилася,що за Порошенка,а не за пінцука
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Та росейский вариант прогматизма и росею не предусматривает в тех границах шо есть
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О каких "компромиссах" с захватчиками вообще идет речь?...
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Украинский вариант прагматизма предусматривает ложение болта на кацапский вариант прагматизма
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Думаю Рашке нужна нейтральная Украина, ослабленная политически и экономически. Делать из неё союзника на манер Беларуси, или завоёвывать полностью в их планы похоже не входит. Денег нет.
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Абсолютно верно.Как и США хотят тоже самого.Это геополитика.
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Ты не украинец пидрило,на Майдане украинцев не было.Ты чмо ебучее без флага и Родины.
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А ,что может предложить кацапия кроме крови и дерьма?
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а если завтра деньги появятся-то будут делать...поэтому украинский вариант прагматизма не должен содержать россии,как государства.
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Россия под руководством Путина делает всё для "окончательного решения украинского вопроса".
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Марина Майер ‏@marinamayer1986 16 ч.16 часов назад
@hu_lviv
Вже не дивуюсь... Мені тут вже пишуть, що хай вже Путін прийде, головне мовляв, Пороха скинути... І купа лайків від "патріотів".
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Хохлозадые уёбки поменяли русский сапог на американский.О какой независимости идёт речь?Сосать у США более кошерно?Аххааха))Нищая помойка)
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Амерский хуй слаще русского?Хохлу главное сосать)Пидар шароварный)
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тебе не достанется...тебе кадыровский вкуснее всего.да и вариантов не предвидится
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Пятух ты оптруханный, ты видать большой спец по сладостям?! Защеканище!
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Кацапсячие уйобки сделали для себя ХЕРоем, невытого овцейоба кадыркина, который вам-кацапсячим свиньям, резал гарлянки, в свои 16-ть лет
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Был в Украине президент с судимостями,
теперь - президент с фабриками во вражеской стране.
Что же так "не везет" Украине!...
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почему не везет?еще как везет...зато несменяемых сцарей никогда не было
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Российский вариант прагматизма не предусматривает независимую Украину", - Климпуш-Цинцадзе
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