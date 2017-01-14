 "Российский вариант прагматизма не предусматривает независимую Украину", - Климпуш-Цинцадзе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своей статье для "Зеркала недели" вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"Можем ли мы говорить, что современная Россия остановится на полпути в результате какого-то компромисса - каким бы болезненным и даже смертельным он ни был для Украины? Что вся эта бурная деятельность по созданию "гибридного мира" по кремлевским сценариям будет свернута? Конечно, нет", - пишет она.
"Дело в том, что российский вариант прагматизма не предусматривает независимую Украину, которая самостоятельно будет определять свою внутреннюю и внешнюю политику, ни в каком виде. Ведь именно война с Украиной позволяет властной верхушке России отвлекать внимание населения от ее внутренней экономической катастрофы, которая надвигается вследствие неэффективности и устарелости олигархической экономики. Она дает возможность через гибридные пропагандистские методы консолидировать россиян вокруг идеи "возрождения величия" и снять таким образом вопросы коррупции и социального неравенства. Именно война с Украиной позволяет кремлевским технологам изображать Россию борцом с Соединенными Штатами и политикой глобализации в целом, а следовательно распространять собственное влияние на мировое движение против политического истеблишмента, вызывать симпатии к путинской политике в антиглобалистской среде", - объясняет чиновник.
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"Именно Украина стала первым полигоном для отработки Россией модели гибридного мира. В Кремле считают гибридную войну собственным геополитическим ноу-хау, которое должно заставить мир считаться с каждой мыслью, рожденной болезненным воображением кремлевских лидеров. То есть ставки слишком высоки, чтобы Кремль мог оставить Украину в покое. Какие бы обещания ни давал Путин в обмен на уступки - "болезненные" для Запада и смертельные для Украины, соблюдать их он не будет. Ведь против этого работает сама логика нынешнего российского режима. Как для "дворовой шпаны", единственный способ самоутверждения для него - это самоутверждение за счет унижения других. Тем более что альтернативных инструментов самоутверждения России в современном глобальном пространстве действительно нет - из-за неэффективности экономической и законсервированности политической систем. Именно поэтому Украина не является "последней остановкой" на пути глобальной "шпаны", - полагает Климпуш-Цинцадзе.
"В случае реализации концепции "умиротворения" под угрозой окажутся страны Восточной Европы, Балтии и Скандинавии, не говоря уж о действующих принципах международного сожительства в целом. Считать, что агрессор внезапно изменит тип поведения и начнет выполнять договоренности, достигнутые вследствие "болезненных компромиссов", означает горько ошибаться. Такого удивительного превращения волка в овцу история не знает", - пишет вице-премьер.
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@hu_lviv
Вже не дивуюсь... Мені тут вже пишуть, що хай вже Путін прийде, головне мовляв, Пороха скинути... І купа лайків від "патріотів".
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теперь - президент с фабриками во вражеской стране.
Что же так "не везет" Украине!...
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