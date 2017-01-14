 Боевики на Донбассе совершили за последние полтора месяца 1730 нарушений режима прекращения огня, - Генштаб

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Муженко сообщил, что в декабре 2016 и январе 2017 оккупационные войска совершили 1730 нарушений режима прекращения огня, во время которых 693 раза применялась оружие, запрещенное минскими договоренностями. Около 60 процентов обстрелов украинских позиций происходит в вечернее и ночное время, когда патрули СММ ОБСЕ не осуществляют наблюдения.
Он подчеркнул важность наращивания возможностей СММ ОБСЕ по мониторингу ситуации и наблюдение за выполнением Минских договоренностей.
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И это даже более серьезная мировая проблема, чем все треволнения президента США Трампа, потому что мы еще не знаем утянут ли они на дно нашу страну, утонет Путин один или сделает все, чтобы уничтожить Россию. После трех проигранных войн - в Грузии, на Украине и в Сирии судьба Путина и будущее нашей страны решается уже только в России. Может быть в Москве, может быть всей страной.
Года три назад, когда агрессия на Украине только начиналась, мы писали о том, что Путин объявил войну всей европейской цивилизации. И исход войны пока не был ясен, потому что у него есть оружие, которым не обладает никто в мире - КГБ. Насколько это оружие окажется эффективным, как будет использовано - мы не знали и на благоприятный исход войны можно было только надеяться.
Еще отбивалась из последних сил Украина, еще Греция едва не вышла из Европейского союза, а Новак обещал ей танкеры с нефтью, еще только начинала повсюду бурлить новая ватага кембриджских воспитанников КГБ и они только (хорошо информированные) всего лишь предупреждали Ангелу Меркель, что «мы откроем границы с Африкой и Ближним Востоком».
Потенциальные возможности КГБ были очевидны. Вывезенный и присвоенный золотой запас СССР, золотовалютные фонды в банках и неучитываемые резервы ЦК КПСС, самого КГБ, ВЦСПС и ВЛКСМ, десятки, если не сотни тысяч осторожно внедренных внешней разведкой, ГРУ, Третьим Главным управлением КГБ агентов, многие из которых были снабжены для начала парой миллионов долларов, а те, кто возомнил, что это личные его деньги - расстреляли в разных странах - эта фантастическая операция Андропова, Крючкова, Примакова прошедшая просто под носом западных спецслужб обманутых Горбачевым, Шеварднадзе, Ельциным и полковником ГРУ Козыревым могла дать (и заметим - дала) непредсказуемые результаты.
ОТСЮДА
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http://rusjev.net/2017/01/14/antikremlevskiy-kabinet-trampa/
Окажутся ли на ключевых постах в администрации Трампа люди, критично настроенные по отношению к Кремлю? Обнародовала ли CNN фальшивку, потенциально созданную в Москве? Чем чреваты обвинения Дональда Трампа в адрес американской разведки? Может ли Владимир Путин стать препятствием для улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой?
Эти и другие вопросы мы обсуждаем с бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, вице-президентом Лексингтонского института в Виргинии Дэниэлом Гурэ, американским публицистом, бывшим корреспондентом Financial Times в Москве Дэвидом Саттером, профессором университета Сетон-холл в Нью-Джерси Максимом Матусевичем.
За восемь дней до вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов, когда казалось, что российская тема будет спокойно догорать на фоне более актуальных для США сюжетов, она внезапно преподнесла сюрпризы. Прежде всего, к удивлению некоторых наблюдателей, выяснилось, что на ключевых постах в американском правительстве - госсекретаря, министра обороны, директора ЦРУ - могут оказаться люди, очень критично относящиеся к Кремлю. Во-вторых, сам Дональд Трамп, до сих пор стойко державшийся за свой тезис о непричастности Москвы к кибератакам на компьютеры функционеров Демократической партии во время президентской кампании 2016 года, после встречи с руководством американской разведки, представившей ему секретное досье, согласился с тем, что Кремль стоял за взломом компьютерных сетей в Соединенных Штатах. В-третьих, Россия стала главным действующим лицом в истории с докладом о существовании компромата на Трампа. Сам Дональд Трамп и многие называют этот документ фальшивкой, но некоторые американские средства информации, как, например, журнал Rolling Stone, видят в этой истории ни много ни мало "кризисную ситуацию", требующую разрешения. Разговор идет о досье, собранном бывшим сотрудником британской разведки, в котором, со слов его источников в Москве и окружении Трампа, говорится о том, что в Кремле есть досье с компрометирующими избранного президента сведениями. Сведения об этом досье, якобы заказанном политическими оппонентами Трампа, не новость, они циркулировали в Вашингтоне несколько месяцев. Новостью стало то, что их подхватило накануне пресс-конференции Дональда Трампа в среду CNN, респектабельное средство информации, найдя, казалось бы, законный повод. Повод был в том, что люди из американской разведки сообщили корреспондентам CNN, что сведения о досье были представлены Трампу во время встречи с руководством американских разведслужб на прошлой неделе, что, как выяснилось, не соответствует истине. Раздраженный Дональд Трамп гневно обрушился c критикой и на разведку, и на CNN во время пресс-конференции за распространение фальшивки.
Но начнем по порядку. Что за считаные дни до прихода Дональда Трампа в Белый дом можно сказать о его возможной политике по отношению к России?
- Очевидно, что в течение последней недели по мере появления новых данных о российских кибероперациях Трамп постепенно изменяет свою позицию, - говорит Дэниэл Гурэ. - Теперь он признает, что за атаками стоит Россия, он говорит о том, что все это требует серьезного ответа, но при этом добавляя свои обычные реплики о том, что многие страны ведут кибератаки против США. Тем не менее, сейчас можно сделать твердый вывод о том, что администрации Трампа даже при большом желании нового президента вряд ли удастся нормализовать отношения с Москвой без резкого движения ему навстречу со стороны Кремля, на которое, я думаю, Путин неспособен. Последние события демонстрируют гигантские перемены в отношении к Кремлю в Соединенных Штатах и в том, что касается общественного мнения, и особенно в том, что касается настроений в Конгрессе, где очень многие законодатели поддерживают расширение режима санкций в отношении Кремля. Даже сам Трамп уже, в принципе, не исключает сохранения санкций. Так что, несмотря на очевидное желание избранного президента наладить хорошие отношения с Москвой, обстоятельства могут оказаться сильнее его намерения осуществить такую стратегию.
- Что вы думаете о сенсационной информации о том, что у Кремля якобы существует компромат на Трампа, появившийся на CNN за несколько часов до пресс-конференции Трампа?
- Я ознакомился с документами, на основании которых был сделан этот вывод. Они выглядят несерьезно. Там содержатся ссылки на информацию, полученную из третьих или четвертых уст. Единственный факт, который можно проверить, о встрече человека из окружения Трампа в Праге с российскими представителями, уже опровергнут как фальсификация. Далее, в документах содержится информация о том, что якобы происходит внутри организации Трампа, и масса самых разных сведений о том, что происходит в России, поданных так, будто они получены из первоисточника. В этом мире не существует ни одного человека - бывший ли это сотрудник британской разведки, якобы подготовивший отчет, или кто-либо другой - у которого были бы столь хорошие связи в России и в компании Трампа, чтобы получить доступ к подобной секретной информации. Это, на мой взгляд, фантазии. Чистый роман Грэма Грина "Наш человек в Гаване". Это мусор. Сведения об этих материалах впервые появились несколько месяцев назад. Американская разведка пыталась подтвердить эти сведения, но она не смогла это сделать. Так что в данной ситуации, на мой взгляд, претензии Трампа к журналистам, раздувающим фальшивые новости, могут быть обоснованными. Эта история действительно заставляет задаться вопросом о журналистской честности.
- Насколько серьезна откровенная перепалка Дональда Трампа с американскими разведслужбами? Он публично выражает им недоверие. Такого отношения президента к одной из важнейших государственных институций трудно припомнить.
- Это серьезная битва, которую усугубляет проблема утечки информации из спецслужб. В отношениях между Белым домом и разведкой всегда существовали два повода для трений. У разных администраций были претензии к качеству разведданных. Правительству всегда требуется точная и своевременная информация для принятия решений. Поэтому, когда мы становимся свидетелями, скажем, ядерных испытаний или вторжения, которые никто не ожидал, разведка становится объектом критики. Второй - утечка информации, особенно когда она касается самых актуальных вопросов внешней политики: отношений с Ираном, Россией или Китаем. Словом, можно предположить, что у администрации Трампа и разведсообщества будут трудные отношения, если только Майк Помпео и Дэн Коатс, которые возглавят ЦРУ и управление национальной разведки, не изменят ситуацию.
- Кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон отказался на слушаниях обсуждать будущее санкций, признав, правда, за ними место среди главных инструментов внешней политики. Претенденты на другие ведущие должности в кабинете Трампа, в том числе министра обороны и директора ЦРУ, говорят о необходимости противостоять России. Не кажутся ли преждевременными разговоры о скором начале отмены режима санкций против Кремля?
- Это так. Учитывая поведение Кремля и самое настоящее негодование, которое испытывают американские законодатели, отмена санкций выглядит невозможной. Я думаю, России повезет, если санкции не будут ужесточены. У Трампа могут быть свои идеи относительно отношений с Кремлем, но он не получит поддержки в Конгрессе, где у него в этом вопросе практически нет союзников. Можно с большой долей достоверности предположить, что новой администрацией будут увеличены расходы на оборону. Мы начнем перевооружение, будут предприняты попытки затормозить экспансию Китая в азиатском регионе. Ведение дел с администрацией Трампа будет серьезным вызовом для Владимира Путина. Если у Путина есть надежды на достижение некоей сделки с Трампом, он не должен обольщаться, - говорит Дэниэл Гурэ.
- Дэвид Саттер, что вы прежде всего увидели значительного в этих слушаниях по номинации на главные посты в кабинете Дональда Трампа?
- Я думаю, что все-таки понимание в американском обществе и в американском Сенате по поводу ситуации в России настолько уже развито, что даже такой наивный человек, как Трамп, не может этому противостоять, - говорит Дэвид Саттер. - Ощущение, что в России все-таки убивают оппозиционеров, что Россия ведет агрессивную политику - это просачивалось в американское сознание. Вести политику, которая это не принимает в расчет, будет трудно. Я думаю, что Тиллерсон это признает, он это понимает, и это будет фактор в дальнейшем.
- Открыли ли вы что-то новое для себя нового в результате пресс-конференции Дональда Трампа?
- Самое главное здесь, что все-таки он готов слушать. Были сомнения по этому поводу, потому что во время предвыборной кампании он мало кого слушал, но сейчас, видимо, когда люди предъявят доказательства ему, у него, полагаю, достаточно здравого смысла, чтобы принять это в счет. Я думаю, что во многих аспектах его планы по поводу России будут изменены. Сейчас у него есть доступ к разведывательной информации, сейчас он должен работать с Конгрессом, Сенатом, члены его кабинета - люди опытные во многом. Он должен все-таки принимать в расчет их мнение, особенно по поводу вопросов, касающихся России, которые для Трампа являются второстепенными вопросами.
- Максим Матусевич, что вы увидели во время слушаний по кандидатам на посты министра иностранных дел и министра обороны Соединенных Штатов?
Отставной генерал Джеймс Маттис во время слушаний
- Если бы тот же вопрос вы мне задали пару дней назад, я бы, наверное,
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