 Каждый второй работающий украинец не платит налоги в Пенсионный фонд, - Розенко

Об этом в эфире "5 канала" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ.
Он подсчитал, повышение заработной платы вдвое году принесет пенсионерам дополнительных 10 млрд грн. В общем из госказны Пенсионный фонд получит более 142 млрд грн.
"Это не задача, скажем, государства, это задача всех нас, работающих граждан помочь Пенсионному фонду, помочь нашим украинским пенсионерам получить нормальные пенсии. Это все связано. Потому следует понимать, что у Пенсионного фонда единственный источник доходов - это то, что мы платим в виде налогов из своих зарплат. Поэтому если мы научимся платить все и в полном объеме, то мы можем говорить о том, что у нас появляется шанс обеспечить наших родителей-пенсионеров достойной пенсией ", - сказал Розенко.
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"Штрафы, угрозы, ультиматумы - это не будет основной деятельностью правительства в диалоге с бизнесом", - Розенко(64)
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Это каждые вторые?
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"О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись."
"Юродивий" Т.Г.Шевченко
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Начните с себя,уроды!!
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ЮВТ, скорее, застрелится!
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групповымв нашем случае массовым, и коснулся всех офшорников .
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или на пенсии для чинуш типа Розенко-Рева и прочей галиматьи по 20-40 тыс грн??
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а разве не бухгалтерия удерживает все налоги в момент расчета и выдачи заработной платы украинцу?
Твари, лишили людей работы, выгнали на "базар торговать маргарином"..., а теперь видите ли им не платят!
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А потом озлобленные пенсы с пеной у рта призывают пукена!
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В Украине и отчисления в Пенсионный фонд самые высокие в мире - 34%. Из них 32% начисляются на фонд заработной платы и платятся работодателем; еще 2% отчисляет сотрудник из своих кровно заработанных.
ТАК СТАЛО:
Единый социальный взнос подлежит уплате в Пенсионный фонд Украины. Он заменил собой четыре ранее существовавших обязательных государственных социальных сбора: пенсионный, "безработицу", соцстрах (больничные), "несчастный случай". Ставки ЕСВ дифференцировались в зависимости от вида плательщика, а также в зависимости от классов профессионального риска вида деятельности.
Для физических лиц - предпринимателей минимальный ЕСВ до 2016 года составлял 34,7% от размера минимальной зарплаты.
с 1 января 2015 работодатели обязаны уплачивать размер ЕСВ не меньше минимального (размер которого рассчитывается исходя из минимальной заработной платы), независимо от суммы начисленной заработной платы.
С 01.01.2016 года ставка ЕСВ понижена до 22% (для всех категорий плательщиков).
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Вот ты, например, попади в правительство, так бы и воровал.
Только вот не все такие.
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13.01.17 21:06 Судья Алексей Пустовит, претендующий на должность в Верховном суде, выселил из квартиры людей, а затем сам прописался в ней и продал жилье
Зато ЭтиУкраинские г н и ..ды уже заплатили ..
Алексей Носов d8330900
да уже ничто не удивляет. Не)(ер было кричать майдановцам убирать с Крещатика палатки
и убираться на фронт...
13.01.2017 21:08 41
: Судья Геннадий Кравчук, претендующий на должность в новом Верховном суде, задекларировал миллионные подарки и элитную недвижимость в центре Киева, - Рrosud. ДОКУМЕНТ
Источник: http://censor.net.ua/n423231
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ТВОИХ и твоих рыгоШакалАДных подельников родителей- точняк!!!!
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Какого платить? чтобы в 70 лет если доживут получать на похлебку?
(возраст - стопудово увеличат, вопрос только когда)
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Ну конечно, ты же тогда будешь первым кричать "Я работал! Платите мне пенсию!"
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грозит близко к минималке
так уж я лучше халтурами займусь
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Но в ту сторону Рошенко не смотрит.
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Таких 3.14-здунов,как ты, слушать - себя не уважать!
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Если ты имеешь в виду "Рошен", так там как раз всё по-белому! И твоим предкам копеечки в том числе и оттуда капают!
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Скатился до того, что бы постить цитаты откровенных украинофобов!
Пусть он вещает за поребриком, "Дождь" получил по заслугам!
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Ента КИЗДЕЦ!!!!!!
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типа вацмана - порошенко, пришли на крови. И продолжают дело шапкокрада. Когда эти бляди нажрутся, нет не бывает сплошное прободение. Только санация.
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КАЖДЫЙ СОТЫЙ РАБОТАЮЩИЙ ЧИНОВНИК НЕ ВОРУЕТ ГОСС. ДЕНЬГИ - Статистика
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,шо здается шо я щеее и и должен ...Гы-гы-гы ... выбачте за гы-гы ...
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ЭТО СНИЗИТ НАГРУЗКУ С ПРЕДПРИЯТИЙ (КАК НАЛОГОВУЮ, ТАК И БУХГАЛТЕРСКУЮ).
И ЛЮДИ БОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННО БУДУТ ПОДХОДИТЬ К УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СПРОСУ КУДА ОНИ ИДУТ. ТАМ УЖЕ И РАЗБИРАТЬСЯ МОЖНО КТО НЕ ПЛАТИТ НАЛОГИ И ГДЕ БАБКИ В ПФ.
А ПОКА У НАС ДУРАЦКОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ - БУДЕТ ХРЕНЬ С БЮДЖЕТОМ, ЗАРПЛАТАМИ И Т.Д.
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