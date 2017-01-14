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Все про:налоги (2285) пенсионный взнос (31) Пенсионный фонд (247) пенсия (1487) Розенко (385)

 Каждый второй работающий украинец не платит налоги в Пенсионный фонд, - Розенко

Каждый второй работающий украинец не платит налоги, или платит их не в полной мере в Пенсионный фонд.

Об этом в эфире "5 канала" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ.

Он подсчитал, повышение заработной платы вдвое году принесет пенсионерам дополнительных 10 млрд грн. В общем из госказны Пенсионный фонд получит более 142 млрд грн.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На осовременивание пенсий необходимо 40-50 млрд грн. В остальном, у нас все готово, - Розенко. ВИДЕО

"Это не задача, скажем, государства, это задача всех нас, работающих граждан помочь Пенсионному фонду, помочь нашим украинским пенсионерам получить нормальные пенсии. Это все связано. Потому следует понимать, что у Пенсионного фонда единственный источник доходов - это то, что мы платим в виде налогов из своих зарплат. Поэтому если мы научимся платить все и в полном объеме, то мы можем говорить о том, что у нас появляется шанс обеспечить наших родителей-пенсионеров достойной пенсией ", - сказал Розенко.

Также читайте: "Пенсионный фонд должен перестать быть дотационным, а пенсия должна вырасти", - Гройсман

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Лживые лицемеры и алчный скот правит страной и мылит глаза людям!
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Щоденно цей Хряк на манежі, з художнім хроканням про невгамовну турботу держави про знедоленних громадян)))))))
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А с десятков миллионов наликом все депутаты и министры налоги заплатили ?
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а вы суки пазорные работой обеспечьте!!! народ выжевает как может. или вам еще с копеек и налог платить сукам!?
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вам в 2012 году было плохо?? пенсия средняя 160 долл кило мяса в 3 дол и была РЕВОЛЮЦИЯ-достоинства... Но вот что дала о революция достинства- шоколадник увеличил своё сотояние в 7 раз, генпрокурор записал 9 квартир и 10 участков на всою домработницу СНБО КР.Пастор прикупил ТЁЩЕ дом 1200 кв метров и участочеки в центре киева в 1 га да ещё и по области 5 штук .Оленька бляшкао радиКальная партия дома держит 1,2 лимона зелёных на карманные расходы ОНИ БЫЛИ ДОСТОЙНЫ лучшей жизни - ОНИ ЕЁ ПОЛУЧИЛИ так они говорили и вот самые достойные.. а остальным 40 миллионам по 2 кубометра земли на кладбищах для бомжей до выхода на пенсию
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Революция достоинства - КОНСКОГО, Вот его и получили
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Сашко, все це правда і ми це знаємо, і прийде час розберемося з усіма. Але революція Гідності зробила свою справу і не все зразу робиться. Інколи треба взяти тайм-аут, добре пометикувати і тільки потім почати діяти. Всі експромти кінчаються облизнями. Зараз, поки що, немає лідера.

"О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись."
"Юродивий" Т.Г.Шевченко
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Каждый первый олигарх,бизнесмен,представитель власти,не платит налоги!!!
Начните с себя,уроды!!
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Офшоры верните в Украину и разберитесь как они туда попали и откуда их скомуниздили. Шуты гороховые.
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Я даже за то что бы этот суицид был групповым в нашем случае массовым, и коснулся всех офшорников .
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Ты чего ето стецьгав возбудился С каких ето делов Тимоха будет стрелятся Из за Петиных слепых и зрячих трастов?
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Мне кажеться, что такая атака идет на простых людей, чтобы отвлечь людей от разборок с е-декларациями. По принципу- вы интересуетесь нашими е- декларациями, так получите шмон по вашим 1500гр дохода.
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а нахрен их платить,позвольте спросить?? для того,что бы получать 1000 грн пенсии,на которые невозможно прожить??
или на пенсии для чинуш типа Розенко-Рева и прочей галиматьи по 20-40 тыс грн??
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интересное мнение - ,,...это не задача государства,,. а чья же? пузатый ты с больной головы на здоровую...
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С вашими реформами и с такими управленцами, как ты, всё равно до пенсии не доживешь, вот причина, по которой сейчас никто, ничего платить вам не хочет, ты бы розенко в зеркало на себя почаще смотрел, распух ты от голодной жизни сильно.
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это равносильно закапыванию их в замлю,ну и все что написано выше совершенно верно.
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Чим і займався Буратіна в Країні дурнів ))))))) Якісь не гарні асоціаціі це викликає,відносно України і її громадян )))))
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Все больше трудоспособного населения выезжает на заработки за границу. Кто из них готов вернуться в ближайшее время в Украину на нищую зарплату? А ежедневными лозунгами платить налоги экономика не запускается.
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Тут ты права-лозунги точно не помогут. У нас на них устойчивая аллергия выработалась.
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Если курицу ободрать- она перестанет нести яйца( классика экономики).
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"Каждый второй работающий украинец не платит налоги" - во как, не платит....херасе...,
а разве не бухгалтерия удерживает все налоги в момент расчета и выдачи заработной платы украинцу?
Твари, лишили людей работы, выгнали на "базар торговать маргарином"..., а теперь видите ли им не платят!
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ага. Получают 8000, платят с 1200.
А потом озлобленные пенсы с пеной у рта призывают пукена!
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Прально подметил трололо А потом из за них Петручио нечем панамские трасты пополнять Зрячие еще так сяк А со слнпыми Беда Оскудели
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ТАК БЫЛО:
В Украине и отчисления в Пенсионный фонд самые высокие в мире - 34%. Из них 32% начисляются на фонд заработной платы и платятся работодателем; еще 2% отчисляет сотрудник из своих кровно заработанных.

ТАК СТАЛО:

Единый социальный взнос подлежит уплате в Пенсионный фонд Украины. Он заменил собой четыре ранее существовавших обязательных государственных социальных сбора: пенсионный, "безработицу", соцстрах (больничные), "несчастный случай". Ставки ЕСВ дифференцировались в зависимости от вида плательщика, а также в зависимости от классов профессионального риска вида деятельности.
Для физических лиц - предпринимателей минимальный ЕСВ до 2016 года составлял 34,7% от размера минимальной зарплаты.
с 1 января 2015 работодатели обязаны уплачивать размер ЕСВ не меньше минимального (размер которого рассчитывается исходя из минимальной заработной платы), независимо от суммы начисленной заработной платы.
С 01.01.2016 года ставка ЕСВ понижена до 22% (для всех категорий плательщиков).
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Этот Розенко лично считал кто не платит ИЛИ ПРОСТО РЕШИЛ ОСКОРБИТЬ УКРАИНЦЕВ , которые его содержат? Пусть извиниться, толстый Долбо&б
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о_о!! Розэнку на хлебушек с кефиром стало не хватать!!!
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Токо совсем долбанутый на голову будет добровольно платить налоги в стране поголовного воровства из бюджета!!
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Каждый по себе меряет.
Вот ты, например, попади в правительство, так бы и воровал.
Только вот не все такие.
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Потому и не платит что толстая свинья розенко и шоколадніе ублюдки все оттуда разворовуют...
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и мы даже знаем этих каждых вторых по имени: вальцманы, гройсманы и прочие пинчуки
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Так и не будет платить, пока не уберёте спецпенсии!
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http://censor.net.ua/news/423231/sudya_alekseyi_pustovit_pretenduyuschiyi_na_doljnost_v_verhovnom_sude_vyselil_iz_kvartiry_lyudeyi

13.01.17 21:06 Судья Алексей Пустовит, претендующий на должность в Верховном суде, выселил из квартиры людей, а затем сам прописался в ней и продал жилье

Зато ЭтиУкраинские г н и ..ды уже заплатили ..
Алексей Носов d8330900

да уже ничто не удивляет. Не)(ер было кричать майдановцам убирать с Крещатика палатки

и убираться на фронт...
13.01.2017 21:08 41
: Судья Геннадий Кравчук, претендующий на должность в новом Верховном суде, задекларировал миллионные подарки и элитную недвижимость в центре Киева, - Рrosud. ДОКУМЕНТ
Источник: http://censor.net.ua/n423231

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А зачем? помочь олигархам? Я до пенсии в этой стране не доживу.
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"..обеспечить наших родителей-пенсионеров достойной пенсией ", - сказал Розенко...

ТВОИХ и твоих рыгоШакалАДных подельников родителей- точняк!!!!
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Правильно делают.
Какого платить? чтобы в 70 лет если доживут получать на похлебку?
(возраст - стопудово увеличат, вопрос только когда)
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Вспомни свой пост, когда доживёшь до пенсии!
Ну конечно, ты же тогда будешь первым кричать "Я работал! Платите мне пенсию!"
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мне год до пенсии
грозит близко к минималке
так уж я лучше халтурами займусь
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А з 450 депутатов толь 13 были на всех заседаниях Верховной Рады. Может порядок наводить начинать с депутатов?
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если каждый второй не платит налоги то это вопрос к налоговикам (насирову)пускай меньше берут взятки и кришуют не чеситных работодателей,да и вобще пора рельно что то делать с коррупцией ,а не городить всякую херню как Розенко,ТЬФУ
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Зато каждый министр тырит миллионы.

Но в ту сторону Рошенко не смотрит.
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п*здеть - не мешки ворочать, правда?
Таких 3.14-здунов,как ты, слушать - себя не уважать!
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то есть, вышеуказанный слуга народа утверждает, что каждый второй работающий украинец не покупает на территории Украины ни товар ни услуги. Браво!!! Аплодирую стоя!!! Вам бы экономический или юридический закончить, вы бы знали есть прямые и непрямые налоги, основной доход ПФ непрямой налог.
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Ну, если Президент Украины не желает платить налоги в стране, которая воюет, то пример очень показателен. А если вспомнить ещё Рошен, Приват, евротарифы, то , бандитская власть может только воровать и жаловаться, что налогов не хватает.
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Опять мимо!
Если ты имеешь в виду "Рошен", так там как раз всё по-белому! И твоим предкам копеечки в том числе и оттуда капают!
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Так це ж не пенсіонерам, це на майбахи та бентлі - жирним скотинам при власті.
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Каждый из нас, пусть даже работая по-серому, при каждой покупке и услуге платит 20% налога. Шо, на хатынки вам не хватает?
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Від опосередкованого оподаткування є лише один запобіжник--крадіжка ))))
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Гройсман обещал показать как руководить страной. И шо? И де? Гривня уже 29 Цены растут Насиров на своем месте А реформы только на бумаге.
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оно платит убийцам украинцев а налоги с Украины переводит в офшор
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Браво!
Скатился до того, что бы постить цитаты откровенных украинофобов!
Пусть он вещает за поребриком, "Дождь" получил по заслугам!
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А шо, есть еще идиоты, ( каждый первый) которые платят ?
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А шо, есть долбодятлы, которые думают, что платить налоги не нужно?
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До ведома Хряка розенка и фторой шелупони лупоокой которая социалкой занята: налоговое давление на бизнес в Украине это 51,2% то есть налог на потребление который плаят все. Мало? Увольняйтесь нахуй.
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["Якщо нічого не купувати, то й ціни нормальні", - Гройсман]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1484393168--yakshcho-nichogo-ne-kupuvati-to-y-tsini-normalni---groysman.html

Ента КИЗДЕЦ!!!!!!
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короче, киля азиров был взирець грамотности, походу
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100% высших чиновников воруют из бюджета. Вопрос, что опаснее?
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Нет это говно пора смывать, розенки, хриненки, настировы, и прочая гадость,
типа вацмана - порошенко, пришли на крови. И продолжают дело шапкокрада. Когда эти бляди нажрутся, нет не бывает сплошное прободение. Только санация.
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А какой смысл? Все кто работал и не работал получают минимальную пенсию. О-С-О-В -Р-Е-М-Е-Н-Ь-Т-Е пенсию, чтобы хоть какой-то смысл появился, а то повышаете только минимальную, а тому, кто работал посчитали по зарплате 2007 года и забыли, что ежегодно пересчитывать надо по пенсионному закону. Ждете нашей смерти?
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этот дебил не знает , что в пенсионный фонд платит работодатель
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Мечта нашего государства - абсолютно здоровый, богатый гражданин, всегда плативший налоги и умерший в день выхода на пенсию.
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Каждый второй работающий украинец не платит налоги в Пенсионный фонд, - Розенко

КАЖДЫЙ СОТЫЙ РАБОТАЮЩИЙ ЧИНОВНИК НЕ ВОРУЕТ ГОСС. ДЕНЬГИ - Статистика
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Перепрошую?! Шо кожен другий не плате??? Воо .. мля! А В корешках на получку так на малевано,шо писля утриманья ,бильше половыны сумы кудысь зникло!!
,шо здается шо я щеее и и должен ...Гы-гы-гы ... выбачте за гы-гы ...
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якщо не сплачувати в пенсійний фонд звідки буде пенсія? Виберіть президентом та гройсманом старика Хотабича і Ко, після виборів зранку відкриваєте холодильник(вчора ввечері миша повісилась), а там є все чого гречкопродажна душа побажає, щасливого вам гавкоту!
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Каждій пенсионер на віборах не за те партии голосует ...Они голосуют за тех , кто уничтожает работодателя
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щас янучара с азировым, клименко, арбузовым и прочей сворой сидят перед монитором, читают Цензор, и тупо ржут.
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РЕШЕНИЕ З/П В КОНВЕРТАХ ДОВОЛЬНО ПРОСТОЕ: РАБОТОДАТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗБАВЛЕНЫ ОТ НАЛОГОВ ЗА СВОИХ РАБОТНИКОВ. Т.Е. ВООБЩЕ ВСЕ НАЛОГИ ПЛАТИТ КОНКРЕТНО КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ СТРАНЫ, А НЕ РАБОТОДАТЕЛЬ.
ЭТО СНИЗИТ НАГРУЗКУ С ПРЕДПРИЯТИЙ (КАК НАЛОГОВУЮ, ТАК И БУХГАЛТЕРСКУЮ).
И ЛЮДИ БОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННО БУДУТ ПОДХОДИТЬ К УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СПРОСУ КУДА ОНИ ИДУТ. ТАМ УЖЕ И РАЗБИРАТЬСЯ МОЖНО КТО НЕ ПЛАТИТ НАЛОГИ И ГДЕ БАБКИ В ПФ.
А ПОКА У НАС ДУРАЦКОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ - БУДЕТ ХРЕНЬ С БЮДЖЕТОМ, ЗАРПЛАТАМИ И Т.Д.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКаждый второй работающий украинец не платит налоги в Пенсионный фонд, - Розенко
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