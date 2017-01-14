 Главарь террористов Захарченко гарантирует безопасность Савченко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко.
"Мы гарантированно можем обеспечивать безопасность человеку и любой делегации, которые к нам приедут. Но я не думаю, что Савченко может обеспечить безопасность в Киеве. Савченко нужно встречаться здесь", - сказал он.
Напомним, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Об этом стало известно лишь спустя несколько дней. В частности, 12 декабря Савченко заявила, что встреча прошла в "трехстороннем минском формате" с присутствием российской стороны и с присутствием Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР": "Я же говорила, что буду и с чертями встречаться". Позже в Германии Савченко рассказала об этой встрече: "Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией". А главарь террористов "ЛНР" Плотницкий, после переговоров, заявил, что Савченко теперь их "голос" в Верховной Раде. После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина" и из делегации в ПАСЕ.
29 декабря Савченко заявила, что планирует новые встречи с главарями террористов "ДНР" и "ЛНР" Захарченко и Плотницким: "Можно встречаться в Луганске или Донецке, а потом - в Киеве".
3307 59
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Борьба с неукомплектованностью оккупационных войск на Донбассе: запрет на выезд в РФ, вербовка студентов, - разведка(60)
Стратегия информационной реинтеграции Крыма будет представлена в марте, - Мининформполитики(30)
"Горсовет" оккупантов в Алуште возглавил бывший директор дачи Януковича, - журналист(21)
В "ДНР" начали поиск родственников украинских военнослужащих с целью шантажа, - ИС(126)
Россиянам не нужно спасать своих, россиянам важно, чтобы страдали соседи – Казанский(0)
"Украинское радио" охватит все оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, - Нацсовет по телерадиовещанию(76)
Глава ОБСЕ счел маловероятной вооруженную миссию на Донбассе: "Сейчас необходимой поддержки нет"(29)
Ответить
Ответить
Мразь.
Ответить
Ответить
О недоторканности потом думать.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
гавриловазахерченко. (с)
Ответить
Если у вас свидание, так напуя нас в известность ставить?
Просьба к этим долбодятлам:
Трахайте друг дружку, а не мозги украинцам...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ещё бы ему не гарантировать. Он-то кто : дворняжка , которой позволяют пока гавкать. Надоест смердючий пёс , сменят другой вонючкой. А она-то - Штырлиц в стане врага...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Х@йло за каждую царапинку на ип@льнике этой шмары, твари, гниды и просто мрази, заставит сосать у половины чечни...)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить