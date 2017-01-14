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Все про:безопасность (493) переговоры (3016) Савченко (2396) терроризм (19656) Донбасс (11850) Донецкая область (3525) Захарченко Александр (126)

 Главарь террористов Захарченко гарантирует безопасность Савченко

Народному депутату Украины Надежде Савченко будет гарантирована безопасность в случае ее приезда в оккупированную часть Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко.

"Мы гарантированно можем обеспечивать безопасность человеку и любой делегации, которые к нам приедут. Но я не думаю, что Савченко может обеспечить безопасность в Киеве. Савченко нужно встречаться здесь", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Россия-24" показала, какая Савченко молодец, забыв, что россуд признал ее виновной в убийстве сотрудников телеканала, - журналист

Напомним, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Об этом стало известно лишь спустя несколько дней. В частности, 12 декабря Савченко заявила, что встреча прошла в "трехстороннем минском формате" с присутствием российской стороны и с присутствием Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР": "Я же говорила, что буду и с чертями встречаться". Позже в Германии Савченко рассказала об этой встрече: "Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией". А главарь террористов "ЛНР" Плотницкий, после переговоров, заявил, что Савченко теперь их "голос" в Верховной Раде. После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина" и из делегации в ПАСЕ.

29 декабря Савченко заявила, что планирует новые встречи с главарями террористов "ДНР" и "ЛНР" Захарченко и Плотницким: "Можно встречаться в Луганске или Донецке, а потом - в Киеве".
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По возвращении гаде нужно бы позаботиться о безопасности в Украине...
Мразь.
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Правильно!Недоторканість Гаді треба зняти
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Просто маслину в тупую башку закатать.
О недоторканности потом думать.
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Кто такой Захарченко?продавец курятины,а кто савченко?солдат
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сука она,изза которой люди погибли когда вызволять её пошли.
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Все правильно,нужно ее туда пустить,а назад закрыть въезд!!!
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с чертями уже встретилась...очередь за белочкой
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Гадя ты всех заип*** .. иди на второй круг я обещаю я буду тебя ждать! и писать гневные посты в твою поддержку , только не возвращайся так скоро , что бы мы успели соскучится
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в открытую сотрудничает с врагом и как с гуся вода.странно это все
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нет ничего странного. вся наша власть с ним сотрудничает. или ты не заметил?
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зачем они тебе? вот скажи мне зачем они тебе? и я приведу пример.
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а кто челноком ездит торговать в лугандонию., хоть сумками , хоть фурами , хоть эшелонами , , те, по вашему сотрудничают или воюют ?
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А как же святая память о журналюгах, в смерти которых Савченко ответственна?
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Фальшивых людей опаснее иметь друзьями, чем врагами. Жан-Жак Руссо
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Захерченко..., - Та то таке..., -я к каже Мирон Маркевич, а от я їй нічого в Україні гарантувати не можу. Та й не тільки їй...
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Одиозные лидеры ДНР ( Моторолла и др.) ходили, ездили с охранной которая тоже гарантировала им безопасность.
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любимая женщина механика гаврилова захерченко. (с)
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А польза-то, какая будет от этой встречи???
Если у вас свидание, так напуя нас в известность ставить?
Просьба к этим долбодятлам:
Трахайте друг дружку, а не мозги украинцам...
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В Украине странные дела творятся в последнее время- часть украинцев в открытую сотрудничает с врагом,но на это никто из компетентных органов страны не реагирует- видно,что есть консенсус между властью в Украине и так называемыми инициативниками в лице Савченко,Медведчука,Пинчука и других чуков.
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он сам кого хочешь на довольствие поставит-так что не надо жу жу
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Если оно так же гарантирует,как и прекращение обстрелов,то я еще савченке и платочком помахаю. И всплакну. Лишь бы не вернулась.
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Удивительно твой ник подходит к твоей писанине!
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, , байк на танк махнул не глядя ?,, залдостанов .с причудами ,,,
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Один уже гарантировал. Вышли на переговоры между позициями. А с той стороны АГС. И нашего командира зацепило, и ихнего. Правда, их командир когда вернулся, связался по рации. Типа, слушайте, вот этот стрелок. Был. Но кому от этого легче?
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ця кобила з тріщеною невпинно лігалізовуе клятий лугандон, цікаво, наскільки далеко зайти їй дасть суспільство...
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Ты отождествляешь кучку интернетно-планшетных дебилов с суспільством?
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доаольно слов ., нужно, срочно, паковать гаде клумаки
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Два ублюдка и предателя, один курощуп и алкаш подларечный, другая шалаваа подзаборная, которую кроме пьяных и угарелых боевиков никто не хотел, о существовании которых пытаешься забыть а СМИ постоянно об них пишут.
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А когда-то Захарченко гневно грозился что-то с ней сделать если там окажется... Кремль уже даёт другие указания...
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Говномётчики тут же начали метать свое гамно. Хорошо работаете, порохоботы! Каждому по тортику рошен перепадёт!
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А герою лугандона Моторыле я так и не понял теперь , ему что безопастность не гарантировали / хотя бы дома / ? Чем Гадя лучше Моторылы ?
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Во как ... Захарченко гарантирует сохранность "консервы" -made in кгб
Ещё бы ему не гарантировать. Он-то кто : дворняжка , которой позволяют пока гавкать. Надоест смердючий пёс , сменят другой вонючкой. А она-то - Штырлиц в стане врага...
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Гадя то кусок говна так шо Захераст мы за нее не переживаем впрочем если ее грохнут лично я не возражаю даже совсем на оборот очень даже за
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Кремлевские мандовошки на территории Лугандона неприкосновенны.
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Ну естественно...)))
Х@йло за каждую царапинку на ип@льнике этой шмары, твари, гниды и просто мрази, заставит сосать у половины чечни...)))
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Самое время выйти с плакатами "Надя, ВЕРНИСЬ!!!"
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Цього не буде , а от прослідити краще, щоб " видатний політичний діяч всіх часів і народів" таблетки від психіатра в унітаз не виплюнула і пояс з вибухівкою не забула вдягти? І хай їде на здоров'я Україні. Дві корисні справи одночасно зробить ; можливо себе вилікує повністю та того, Захарасченка
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всамый раз гаденьке геройски попасть под православный навароский обстрел не ?
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"Шагай правой"- шагай на х@й! Дебил кацапский!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлаварь террористов Захарченко гарантирует безопасность Савченко
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