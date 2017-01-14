 Лучшие анекдоты недели от "Цензор.НЕТ"

1.
Согласно русской версии журнала Forbes, итоги 2016 года выглядят так:
политик года - Владимир Путин;
красавица года - Мария Захарова;
певец года - Иосиф Кобзон;
писатель года - Дарья Донцова;
герой года - Моторола;
напиток года - "Боярышник".
2.
Когда прикладываешь к уху пустой кошелек, слышно, как в нем шуршит правительство.
3.
Путин предложил российским военнослужащим, выходящим из Сирии:
- Выбирайте: или позоритесь на авианосце "Ад. Кузнецов", или на ТУ-154 полетите…
4.
- Азиров создает "правительство в изгнании".
- Интересно, как им удастся в изгнании воровать и брать взятки?
5.
Марин Ле Пен говорит "Крым - это Россия" за деньги Путина. 86% россиян говорят то же самое, но за свои. Вот и вся разница между проституткой и дебилами.
6.
- Согласно Госкомстату, инфляция в Украине за 2016 год - 12,4%! Притом, что продукты подорожали в полтора-два раза, а коммуналка - втрое…
- Зато яхты, виллы, лимузины не подорожали, и в среднем около 12% и получилось…
7.
Если внимательно рассмотреть фотки "Путин и народ", то очевидно, что и рыбаков на озере, и верующих в храме, и невест на Красной площади изображают одни и те же сотрудники ФСБ...
8.
Правительство Украины так научилось пилить бюджет, что даже опилок народу не оставляет.
9.
Знающие люди утверждают, что запрет казино продвигали сами владельцы казино, чтобы не платить налоги в бюджет, а только полицейской "крыше".
10.
Принцип социализма - дать немного рыбы народу. Вроде бы поровну, но не перекармливать!
Принцип капитализма - дать человеку удочку.
Принцип строя в Украине - продать народу удочку в кредит, умалчивая при этом, что все пруды находятся в аренде у барыг от власти и всякая ловля в них платная.
11.
- Американские сенаторы призывают расследовать атаки российских хакеров так же тщательно, как и теракты 11 сентября.
- Помнится, "тщательное расследование" 9/11 закончилось смертной казнью Саддама Хусейна...
12.
- Почему Путин не замечает, что на все его фотосессии с народом к нему приходят одни и те же представители "народа"?
- Потому что на каждую съемку приходит новый "Путин".
13.
Народ - не роскошь, а средство обогащения (международная президентская мудрость).
14.
- По версии LifeNews, Мария Захарова - одна из самых желанных русских красавиц.
- Это ж сколько "Боярышника" нужно выпить!
15.
Вадим Рабінович обурився, що на день народження Ісуса ніхто не запросив іменинника в Україну.
16.
Кажется, Гройсман считает ликвидацию бедных борьбой с бедностью...
17.
Согласно народной примете, если на Рождество телевизор окропить святой водой, то он не транслирует изображение политиков...
18.
Из-за сильных морозов более 100 тыс. жителей Подмосковья остались без отопления. Но их грела мысль: "Зато хохлы без российского газа замерзают!"
19.
- Народ затягивает пояса, а бюджет-2017 добавил миллионы на содержание Верховной Рады.
- Пожизненное содержание под стражей 450 "слуг народа" и то обошлось бы дешевле.
20.
Оказывается, российских военнослужащих, награжденных за войну в Сирии, называют "засирийцы" или "засирцы"...
2063 17
1. Им разрешено носить генеральские папахи.
2. Им разрешено носить генеральские лампасы.
3. Им разрешено бесплатно ездить в СВ-вагонах.
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1. Им разрешено носить генеральские папахи-с мая по октябрь.
2. Им разрешено носить генеральские лампасы-на кальсонах.
3. Им разрешено бесплатно ездить в СВ-вагонах-в тамбурах.
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1. Им разрешено носить генеральские папахи.
2. Им разрешено носить генеральские лампасы.
Но только вместе с генералом, сидящим на шее.
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"А в Гейропке-то поди ни одной бродячей собаки на улице не увидишь, голодают-то поди из-за наших ответных санкций!" - прокомментировали донетчане.
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2. Когда прикладываешь к уху пустой кошелек, слышно, как в нем шуршит правительство.
8. Правительство Украины так научилось пилить бюджет, что даже опилок народу не оставляет.
17. Народная мудрость: если на Рождество телевизор окропить святой водой, то он не транслирует изображение политиков.
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часть вторая
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