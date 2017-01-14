 Лучшие анекдоты недели от "Цензор.НЕТ"

Предлагаем вашему вниманию 20 лучших анекдотов недели.

1.



Согласно русской версии журнала Forbes, итоги 2016 года выглядят так:

политик года - Владимир Путин;

красавица года - Мария Захарова;

певец года - Иосиф Кобзон;

писатель года - Дарья Донцова;

герой года - Моторола;

напиток года - "Боярышник".







2.



Когда прикладываешь к уху пустой кошелек, слышно, как в нем шуршит правительство.







3.



Путин предложил российским военнослужащим, выходящим из Сирии:

- Выбирайте: или позоритесь на авианосце "Ад. Кузнецов", или на ТУ-154 полетите…







4.



- Азиров создает "правительство в изгнании".

- Интересно, как им удастся в изгнании воровать и брать взятки?







5.



Марин Ле Пен говорит "Крым - это Россия" за деньги Путина. 86% россиян говорят то же самое, но за свои. Вот и вся разница между проституткой и дебилами.







6.



- Согласно Госкомстату, инфляция в Украине за 2016 год - 12,4%! Притом, что продукты подорожали в полтора-два раза, а коммуналка - втрое…

- Зато яхты, виллы, лимузины не подорожали, и в среднем около 12% и получилось…







7.



Если внимательно рассмотреть фотки "Путин и народ", то очевидно, что и рыбаков на озере, и верующих в храме, и невест на Красной площади изображают одни и те же сотрудники ФСБ...







8.



Правительство Украины так научилось пилить бюджет, что даже опилок народу не оставляет.







9.



Знающие люди утверждают, что запрет казино продвигали сами владельцы казино, чтобы не платить налоги в бюджет, а только полицейской "крыше".







10.



Принцип социализма - дать немного рыбы народу. Вроде бы поровну, но не перекармливать!

Принцип капитализма - дать человеку удочку.

Принцип строя в Украине - продать народу удочку в кредит, умалчивая при этом, что все пруды находятся в аренде у барыг от власти и всякая ловля в них платная.







11.



- Американские сенаторы призывают расследовать атаки российских хакеров так же тщательно, как и теракты 11 сентября.

- Помнится, "тщательное расследование" 9/11 закончилось смертной казнью Саддама Хусейна...







12.



- Почему Путин не замечает, что на все его фотосессии с народом к нему приходят одни и те же представители "народа"?

- Потому что на каждую съемку приходит новый "Путин".







13.



Народ - не роскошь, а средство обогащения (международная президентская мудрость).







14.



- По версии LifeNews, Мария Захарова - одна из самых желанных русских красавиц.

- Это ж сколько "Боярышника" нужно выпить!







15.



Вадим Рабінович обурився, що на день народження Ісуса ніхто не запросив іменинника в Україну.







16.



Кажется, Гройсман считает ликвидацию бедных борьбой с бедностью...







17.



Согласно народной примете, если на Рождество телевизор окропить святой водой, то он не транслирует изображение политиков...







18.



Из-за сильных морозов более 100 тыс. жителей Подмосковья остались без отопления. Но их грела мысль: "Зато хохлы без российского газа замерзают!"







19.



- Народ затягивает пояса, а бюджет-2017 добавил миллионы на содержание Верховной Рады.

- Пожизненное содержание под стражей 450 "слуг народа" и то обошлось бы дешевле.







20.



Оказывается, российских военнослужащих, награжденных за войну в Сирии, называют "засирийцы" или "засирцы"...