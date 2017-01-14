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Все про:анекдот (2572) курьезы недели (344)

 Лучшие анекдоты недели от "Цензор.НЕТ"

Предлагаем вашему вниманию 20 лучших анекдотов недели.

1.

Согласно русской версии журнала Forbes, итоги 2016 года выглядят так:
политик года - Владимир Путин;
красавица года - Мария Захарова;
певец года - Иосиф Кобзон;
писатель года - Дарья Донцова;
герой года - Моторола;
напиток года - "Боярышник".



2.

Когда прикладываешь к уху пустой кошелек, слышно, как в нем шуршит правительство.



3.

Путин предложил российским военнослужащим, выходящим из Сирии:
- Выбирайте: или позоритесь на авианосце "Ад. Кузнецов", или на ТУ-154 полетите…



4.

- Азиров создает "правительство в изгнании".
- Интересно, как им удастся в изгнании воровать и брать взятки?



5.

Марин Ле Пен говорит "Крым - это Россия" за деньги Путина. 86% россиян говорят то же самое, но за свои. Вот и вся разница между проституткой и дебилами.



6.

- Согласно Госкомстату, инфляция в Украине за 2016 год - 12,4%! Притом, что продукты подорожали в полтора-два раза, а коммуналка - втрое…
- Зато яхты, виллы, лимузины не подорожали, и в среднем около 12% и получилось…



7.

Если внимательно рассмотреть фотки "Путин и народ", то очевидно, что и рыбаков на озере, и верующих в храме, и невест на Красной площади изображают одни и те же сотрудники ФСБ...



8.

Правительство Украины так научилось пилить бюджет, что даже опилок народу не оставляет.



9.

Знающие люди утверждают, что запрет казино продвигали сами владельцы казино, чтобы не платить налоги в бюджет, а только полицейской "крыше".



10.

Принцип социализма - дать немного рыбы народу. Вроде бы поровну, но не перекармливать!
Принцип капитализма - дать человеку удочку.
Принцип строя в Украине - продать народу удочку в кредит, умалчивая при этом, что все пруды находятся в аренде у барыг от власти и всякая ловля в них платная.



11.

- Американские сенаторы призывают расследовать атаки российских хакеров так же тщательно, как и теракты 11 сентября.
- Помнится, "тщательное расследование" 9/11 закончилось смертной казнью Саддама Хусейна...



12.

- Почему Путин не замечает, что на все его фотосессии с народом к нему приходят одни и те же представители "народа"?
- Потому что на каждую съемку приходит новый "Путин".



13.

Народ - не роскошь, а средство обогащения (международная президентская мудрость).



14.

- По версии LifeNews, Мария Захарова - одна из самых желанных русских красавиц.
- Это ж сколько "Боярышника" нужно выпить!



15.

Вадим Рабінович обурився, що на день народження Ісуса ніхто не запросив іменинника в Україну.



16.

Кажется, Гройсман считает ликвидацию бедных борьбой с бедностью...



17.

Согласно народной примете, если на Рождество телевизор окропить святой водой, то он не транслирует изображение политиков...



18.

Из-за сильных морозов более 100 тыс. жителей Подмосковья остались без отопления. Но их грела мысль: "Зато хохлы без российского газа замерзают!"



19.

- Народ затягивает пояса, а бюджет-2017 добавил миллионы на содержание Верховной Рады.
- Пожизненное содержание под стражей 450 "слуг народа" и то обошлось бы дешевле.



20.

Оказывается, российских военнослужащих, награжденных за войну в Сирии, называют "засирийцы" или "засирцы"...
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Согласно приказу министра обороны прапорщики уравнены в привилегиях с генералами.
1. Им разрешено носить генеральские папахи.
2. Им разрешено носить генеральские лампасы.

3. Им разрешено бесплатно ездить в СВ-вагонах.
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Согласно инструкции к приказу министра обороны:
1. Им разрешено носить генеральские папахи-с мая по октябрь.
2. Им разрешено носить генеральские лампасы-на кальсонах.
3. Им разрешено бесплатно ездить в СВ-вагонах-в тамбурах.
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Согласно приказу министра обороны прапорщики уравнены в привилегиях с генералами.
1. Им разрешено носить генеральские папахи.
2. Им разрешено носить генеральские лампасы.

Но только вместе с генералом, сидящим на шее.
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Кто в армии служил, тот в цирке не смеется...
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Если хочешь сделать хорошо , сделай плохо , а потом как было.
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Лучше тогда ничего не делать. Энтропия не увеличится.
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. С горькой иронией жители части захваченной Донецкой области вспомнили слова одного из "великих русских", который заявил, что если на улице есть бродячие собаки, то голода нет.
"А в Гейропке-то поди ни одной бродячей собаки на улице не увидишь, голодают-то поди из-за наших ответных санкций!" - прокомментировали донетчане.
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Анекдот №1 полностью по позиции № 1 соответствует действительности. Не смешно
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High quality.
2. Когда прикладываешь к уху пустой кошелек, слышно, как в нем шуршит правительство.
8. Правительство Украины так научилось пилить бюджет, что даже опилок народу не оставляет.
17. Народная мудрость: если на Рождество телевизор окропить святой водой, то он не транслирует изображение политиков.
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Ещё одна хохма в том что эти дегенераты в космос не летают.Впаривают своим рабам что вяликие,а на самом деле дебилы дебилами.Автомобиль собрать нет мозгов,дороги сделать,да баяру хлещут убогие и лаптем сссщи хлебают,а они про космос.....


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часть вторая
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