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Все про:Днепр_город (2385) налоги (2285) налоговая милиция (1024) ГФС (2236)

 Налоговики разоблачили сельхозпроизводителей из Днепра, не заплативших более 3,6 млн грн налогов

В Днепре сотрудники налоговой милиции разоблачили руководителей предприятия – сельхозпроизводителя, которые уклонились от уплаты более 3,6 миллиона гривен налогов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Установлено, что должностные лица компании, которая занимается выращиванием зерновых и бобовых культур, а также семян масличных культур, в нарушение требование статьи 209 Налогового кодекса, неправомерно применили специальный режим налогообложения сельхозпроизводителей, что позволило им уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 3,6 миллиона гривен.

Также читайте: Киевские налоговики разоблачили предпринимателей, уклонившихся от уплаты более 14 млн грн налогов

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
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Посол ЕС: Украина получит безвиз, но даты нет
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Об этом заявил глава представительства, посол Хьюг Мингарелли в интервью "Радио Свобода".
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Биздатый у вас безвиз вышел вообщем.
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Чурбан немытый, основной массе населения тот безвиз покуй! Основная задача Майдана, это оторваться от фекало-кацапского Пидарашастана. И он ее выполнил. А то что твой кремлядьский Сцарек на нас войной попер, то он уже жалеет об этом, только тебе-оцейобу немытому не говорит.
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посол Хьюг Мингарелли - кремлебот. Запиши!
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"Свята земля"
Появилось видео роскошного поместья, которое Турчинов оформил на свою тещу

Кроме роскошного особняка, в сюжете идет речь о ресторане, офисные площадях и земельных угодьях, которые принадлежат так или иначе семейству секретаря СНБО.
Авторы расследования утверждают, что хотя электронная декларация главы СНБО Александра Турчинова была достаточно скромной, однако это вовсе не означает, что государственный чиновник бедствует. Александр Турчинов все переписал на тещу.
По закону, если имущество принадлежит взрослым родственникам, проживающим отдельно, его декларировать не нужно. Именно эту лазейку использовал Александр Турчинов, чтобы "спрятать" свое имение. Оно находится под Киевом в поселке Белогородка и записано на 73-летнюю тещу Турчинова.
Ранее "Страна" сообщала, что Александр Турчинов рассказал, что хранит депозиты в долларах, что рекомендует делать и остальным украинцам.

При этом он говорит, что до кризиса 2008 года: в 2005, 2006 и 2007 годах было выгоднее держать сбережения в гривне.
"Но когда в 2008 году начался мировой финансовый кризис, гривня стала в большей степени чем доллар подвержена девальвации, поэтому депозиты я перевел в у.е.", - отметил он.
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Roman ‏@roman_primorye 24 мин.24 минуты назад
Гайки закручены, люди запуганы, тюрьмы полны врагами режима, Виктор Янукович ломает руки: а что, так можно было?!

https://t.co/UZGgm5YP1X






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Даты нет, но вы держитесь
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а ты что выёжываешся тут,казах?? ты думаеш нурик хитрожопый всех обхитрил?? может и так конечно-только он скоро окочурится и вот тогда,ты узнаеш что северовосток Казахстана оказывается рюская земля..откуда ни возмись появятся ряженые "казаки" а казахов будут убивать только за родной язык.
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Так эти деньги они тоже в офшоры перевели или частично на погашение своего заоблачного жалования.?
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Петя же сказал 24 ноября! Чуток осталось подаждать
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Бабаев, съипнул в свой аул, пора коз кацапов доить
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А почему бы "налоговикам" не проверить оборотки, дамбасячей рыжей ССУЧАРЫ или мертведчука??? Даю 100500%, что там неуплат и мутных схем в разы больше,чем у какого там сельхозпроизводителя
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никто в этой стране не хочет платить налоги,все пытаються найти какие то уловки,пути чтобы не платить, а потом спрашивают,а почему же мы хреново живем то? почему у нас хреновая инфраструктура,дороги,города и т.д? хотят жить как в Европе но не понимают что жизнь в Европе это прежде всего выполнения всех законов и порядков что в будущем дает свои плоды.но у нас закона не было 25 лет и люди не знают что это такое,люди наглые,самовлюбленные думают что им все позволено,вот так и живем.
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Просто любовь должна быть взаимной. Иначе это изнасилование.
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я тоже так считаю,что власти что народ у нас одним миром мазаны,всем бы своровать,обмануть,не заплатить... бедная Украина....
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Добивают мелкий и средний бизнес, а то из бюджета уже нечего воровать олигархам.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики разоблачили сельхозпроизводителей из Днепра, не заплативших более 3,6 млн грн налогов
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