 Налоговики разоблачили сельхозпроизводителей из Днепра, не заплативших более 3,6 млн грн налогов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Установлено, что должностные лица компании, которая занимается выращиванием зерновых и бобовых культур, а также семян масличных культур, в нарушение требование статьи 209 Налогового кодекса, неправомерно применили специальный режим налогообложения сельхозпроизводителей, что позволило им уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 3,6 миллиона гривен.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
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Появилось видео роскошного поместья, которое Турчинов оформил на свою тещу
Кроме роскошного особняка, в сюжете идет речь о ресторане, офисные площадях и земельных угодьях, которые принадлежат так или иначе семейству секретаря СНБО.
Авторы расследования утверждают, что хотя электронная декларация главы СНБО Александра Турчинова была достаточно скромной, однако это вовсе не означает, что государственный чиновник бедствует. Александр Турчинов все переписал на тещу.
По закону, если имущество принадлежит взрослым родственникам, проживающим отдельно, его декларировать не нужно. Именно эту лазейку использовал Александр Турчинов, чтобы "спрятать" свое имение. Оно находится под Киевом в поселке Белогородка и записано на 73-летнюю тещу Турчинова.
Ранее "Страна" сообщала, что Александр Турчинов рассказал, что хранит депозиты в долларах, что рекомендует делать и остальным украинцам.
При этом он говорит, что до кризиса 2008 года: в 2005, 2006 и 2007 годах было выгоднее держать сбережения в гривне.
"Но когда в 2008 году начался мировой финансовый кризис, гривня стала в большей степени чем доллар подвержена девальвации, поэтому депозиты я перевел в у.е.", - отметил он.
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Гайки закручены, люди запуганы, тюрьмы полны врагами режима, Виктор Янукович ломает руки: а что, так можно было?!
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козкацапов доить
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