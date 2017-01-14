 Борьба с неукомплектованностью оккупационных войск на Донбассе: запрет на выезд в РФ, вербовка студентов, - разведка

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, введен запрет на выезд "военнослужащих" с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Россию.
С конца декабря 2016 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) активизировала вербовочную деятельность среди студентов высших учебных заведений Украины и РФ, которые имеют родственников на неподконтрольных территориях и с разной периодичностью их посещают.
По результатам работы комиссий оккупационного командования в соединениях и частях на Донбассе установлено, что большинство военнослужащих-контрактников из числа местного населения не хотят продлевать контракты.
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Они кто "военнослужаще-контрактники"?!
Или все таки террористы и наемники!!!
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Все из статьи выше.
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Поскільки в Китаю 70 млн. геїв, то їм зручніше трахати мокшанських мужиків.
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Какцапы, вам не позавидуешь...
Вы, ссуки, в зоне риска, мля!
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А що влітку буде?
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Скоро бабусь закликатимуть на військову службу.
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Думаю правильно было бы написать, что бандюки ищут среди студентов дураков подставлять головы под пули за "мёд и малину" паханов.
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И че? Че-то оно само-собой не хочет деоккупироваться. Вот странно.
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Чё, так быстро до них дошло, какое убогое гавно этот "руський миръ"?!
И трёх лет ведь не прошло...
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Дочка и внуки лаврова в США
А русские терпилы на Донбассе
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В магазинах нет дефицита товаров первой необходимости. Работают бары, рестораны, клубы и бутики. А на улицах в центре протекает вполне обычная мирная жизнь, которая замирает лишь с приближением комендантского часа.
Тем не менее, жизнь в Донецке далека от той, которой он жил в свой украинский период.
И дело тут не только в отсутствии воздушного и железнодорожного сообщения. В Донецке чувствуется серьезный экономический кризис. Столица Донбасса заметно обеднела. Замерли стройки. Почти полностью отсутствует уличная реклама.
Не работают автосалоны и банки. Тут и там попадаются закрытие мазазины, которые пытаются сдать в аренду свои площади. Только арендаторов на эти помещения найти практически невозможно.
В первую очередь закрылись заведения, которые предлагали дорогие товары и услуги. У дончан больше нет денег на европейскую мебель и одежду известных мировых брендов.
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Ми підійшли лише до переосмислення російської парадигми 2-ї світової.
Попереду усвідомлення того. що в 1918-20 була не громадянська.
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Источник: http://censor.net.ua/n423275
Простой вопрос
Где посадки?????
Или это законно?
Или нет в УК статьи?
Или СБУ не 30 тыс ??
Страна суицидников, бл...
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