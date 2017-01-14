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Все про:армия РФ (5930) запрет (999) контракт (269) Минобороны (4561) разведка (1468) терроризм (19656) Донбасс (11850) вербовка (82)

 Борьба с неукомплектованностью оккупационных войск на Донбассе: запрет на выезд в РФ, вербовка студентов, - разведка

Военное командование РФ продолжает принимать меры для пополнения боевых подразделений российско-террористических войск на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, введен запрет на выезд "военнослужащих" с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Россию.

С конца декабря 2016 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) активизировала вербовочную деятельность среди студентов высших учебных заведений Украины и РФ, которые имеют родственников на неподконтрольных территориях и с разной периодичностью их посещают.

По результатам работы комиссий оккупационного командования в соединениях и частях на Донбассе установлено, что большинство военнослужащих-контрактников из числа местного населения не хотят продлевать контракты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из 32 россиян, прибывших для подкрепления террористов на Луганщину, 28 оказались непригодными, - разведка
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Мля, я не понял риторики Цензора:
Они кто "военнослужаще-контрактники"?!
Или все таки террористы и наемники!!!

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это не имеет значения. ты спросишь почему? или скажешь - нет, это важно. я тебе скажу, что важно, и это одно единственное, - закрыть границу. и война прекратится. еще раз, - ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦУ.
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Закрыть физически, политически, экономически и информационно.
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Военнослужаще-контрактники боевых подразделений российско-террористических войск.

Все из статьи выше.
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хватит тешить себя иллюзиями,их будут миллионы если понадобится,а нам нужно спокойно чистить пулеметы.
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Судя по хронологии и статистике - миллионов ( тем более) уже не будет. Ликбез: У России количество л/с который можно использовать в Украине не превышал 240 тыс ещё с начала войны. И то если ОФИЦИАЛЬНО (!) а не "добровольных искателей смерти" Остальная армия занимается защитой границ необъятной помойной ямы от Чечни, от Китая, Японии и проч. Оттуда уже один раз сняли войска в Украину - китайцы самовольно вырезали тысячи гектаров самого ценного леса пока снятое с позиций и дислокаций рукожопое быдло ,уже в меньшем составе вернули бегом назад. Часть "погибших на учениях от сердечного приступа" - сожгли в крематориях для утилизации животных ( после драк с нашими учителями , трактористами и студентами) . Но так как Параша сцыт Китая то засунули языки в очно и сцались молча..А китайцы как зашли в парашские города - так и остались там. Драки, резня, убийства - постоянные и регулярные. Поэтому миф про многомиллионную армию параши- только миф..А на самом деле фактически - может быть в параше ещё дела хуже чем я описал.. "Миллионы" - это из области сказок от порохнявого злодия..
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Китайцям зручно трахати мокшанських баб: діти - вузькоокі, офіційний "чоловік" бухає і сидить з дітьми, баба працює в колгоспі, а китаєць-бахур заробляє гроші.
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"Китайцям зручно трахати мокшанських баб"
Поскільки в Китаю 70 млн. геїв, то їм зручніше трахати мокшанських мужиків.
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Э-э-э, посторожней с высказываниями, а то получается, что геи из Китая через год и до Куйла доберутся, мля.
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70 млн китайских геев - это ж они за полдня могут оттрахать Куйла, аппарат президента Куйла, МИД во главе с Лавровым, правительство россии во главе с Медведом и в придачу весь фошидный Петербург и Москву вместе взятых.
Какцапы, вам не позавидуешь...
Вы, ссуки, в зоне риска, мля!
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Китаю без потреби воювати з парашею. Мільйони Китайців просто прийдуть на територію росії і будуть жити поживати і добра наживати.
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Почему "придут"? Поднимите в гугле видео по этому запросу. Там уже давно есть небольшие города где камера не выхватывает НИ ОДНОГО кацапского лица. Одни китайцы. Так это видео..! Кацапы - реально рассказывают ещё более ужасающие вещи.. Там уже банды китайские контролирующие полицию даже, рынки.. Скуплены за бесценок и отжаты здания.. небольшие предприятия и участки земли.. Там уже давно "порядок" и всё класс..!..А не "Придут" ....
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Китайці і в Україні є, але я про мільйони вєжлівих китайців іхтамнєтов...
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Дело в том что Хуйло само знает что у него не хватает нормальных солдат. Поетому оно использует активно сталинскую тактику когда набирать рекрутов со свежезахваченных территорий. Отсюда оно сразу убивает двух зайцев, первого ето свежее бесплатное мясо которого не жалко и второе ето зачистка окупированной территории от местных чтобы заселить на свободное место своих козломордых ватников. К тому же Хуйло и напало на Украину потому что ему не хватает рабочих и солдат и Хуйло знает, что ему не удержать 1/8 часть суши с его немногочисленными солдатами, которые больше спецы по антифризу и боярышнику...
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может быть,сцыт китая,и т.д.дядя проснитесь,или проспитесь.
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Дальше вербовка: школы, детские садики, ясли ...
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Там-уже всё делается. Новостей об этом полно. Поколение потеряно.
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Это закономерное "рассыпание" "славного войска" кацапов настоящих и кацапов в прошлых поколениях..Начало.. Дальше по логике вполне возможен выпендрёж с крупными атаками на наши позиции ( пока есть там кому подыхать за бухло). Ответственный период. Надеюсь говнодебилкомандование наше хоть это себе расшифрует..
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Однозначно загубят свою жизнь, а этим, скотам рашистским, плевать на них и их будущее.
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Ну що, ресурси вичерпані.
А що влітку буде?
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Треба тиснути і далі.
Скоро бабусь закликатимуть на військову службу.
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а что тут не понятного?!-шаровой билетик в одну сторону!
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Заград-отряды ждут свои штрафбаты! Нихрена в этой рашке не меняется...
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"Борьба с неукомплектованностью оккупационных войск..." Вопрос не корректный. Ведь кто знает, сколько подразделений должно быть у бандформирований? Может пару, а может и всей армии фэдэрации не хватит?
Думаю правильно было бы написать, что бандюки ищут среди студентов дураков подставлять головы под пули за "мёд и малину" паханов.
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Постоянный вброс , русские то, русские это, а тем временем мы становимся всё беднее с каждым днем. Хорошая отмазка русские во всем виноваты. А вот только почему Украина потратила на т.н. "респудлики" в 2015 году 34 миллиарда гривен никто отвечать не хочет.
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а где Вы прочитали обвинения руских, вы провокатор батенька, мы виним свою власть, а на вас нам пох.
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Тогда , лично для вас вместо русских, РФ.
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там о русских не слова подкацапник... там о твоих братьях пишут...
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Русские вам братья , пан фашист. всё на этом диалог с вами закончен.
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подкацапник - а что в паРаше есть русского...? хоть округ есть какой-то...?
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Разведка и чебурашка Лысенко с 2014 сообщают о полном развале "боевиков", дезертирстве,мародерстве и некомплекте.
И че? Че-то оно само-собой не хочет деоккупироваться. Вот странно.
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Вербовка это конечно нехорошо,но все же не принудительная мобилизация всех кто попался на глаза
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Даладно!
Чё, так быстро до них дошло, какое убогое гавно этот "руський миръ"?!
И трёх лет ведь не прошло...
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Дочки путина живут в Европе
Дочка и внуки лаврова в США
А русские терпилы на Донбассе
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Реальный Донецк в 2017г

В магазинах нет дефицита товаров первой необходимости. Работают бары, рестораны, клубы и бутики. А на улицах в центре протекает вполне обычная мирная жизнь, которая замирает лишь с приближением комендантского часа.
Тем не менее, жизнь в Донецке далека от той, которой он жил в свой украинский период.
И дело тут не только в отсутствии воздушного и железнодорожного сообщения. В Донецке чувствуется серьезный экономический кризис. Столица Донбасса заметно обеднела. Замерли стройки. Почти полностью отсутствует уличная реклама.
Не работают автосалоны и банки. Тут и там попадаются закрытие мазазины, которые пытаются сдать в аренду свои площади. Только арендаторов на эти помещения найти практически невозможно.
В первую очередь закрылись заведения, которые предлагали дорогие товары и услуги. У дончан больше нет денег на европейскую мебель и одежду известных мировых брендов.








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Скажу то, что знаю, у сепаров очередь в армию стоит, и за деньги, и по убеждению.
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У меня друзей здесь нет)) И не будет
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Спама много падает. Мешает. Чьи-то сообщения.... Напрягает
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Если соевые мародеры барыжат м оккупированными территориями и ввозят туда все - от конфет с сигаретами до леса для копанок и поставляют туда воду и электричество, то может пора подумать и о призыве украинцев в ряды "армии" "молодых республик"? Гешефт так гешефт
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Кацапсячие свиньи даже воевать не умеют, вернее очкуют. Всегда там где происходят "гражданские конфликты", которые они сами выдумывают, посылают туда алкашню, накроманов и спустившихся с гор чурбанов. А все их победы, если таковые и имеются приписывают себе.
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Насчет побед, это ты про Илловайск, Изварино, Дебальцево? Головой думай, победитель.
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КацаПсины с 1612 года не выиграли ни одной войны.подробнее Ютуб.Евгений Понасенков.Всемирной известный историк и пулицист.
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Баламут ‏@kfz_ua 4 ч.4 часа назад
Ми підійшли лише до переосмислення російської парадигми 2-ї світової.
Попереду усвідомлення того. що в 1918-20 була не громадянська.
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Каждый борется с неукомплектованностью по своему.. вот наши пархатые шеколадники придумали новый способ пополнения свежего мяса.. призывать??? выпускников военных кафедр на службу в мирное (по документам) время...
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Навіщо йти у військову кафедру. Треба всіх, хто її проходив на 6 місяців відправляти в АТО. а інакше не давати звання. Бо понаплодили штурпаків - лейтенантів, що не знають, як магазин набити. В мусарню всі готові, а в АТО немає бажаючих.
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Офіцерів запасу готують для поповнення на випадок війни..в мирний час має вистачати офіцерів які свідомо вибрали свою професію військового і закінчили військові вузи. В нас оголошено військове положення? ні..оголошено війну агресору?..ні..Так які питання можуть бути?
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А що военний? Оголосили війну Росії за Крим чи Донбас? Ні..В "війну" наш шоколадний брехун в Росії гарно торгує..платить податки "агрессору"..Депутати замість окопів Донбасу поїхали на лижні курорти Европи..в Буковелі жруть пьють "біженці" з донецька і луганська..красота..війна у нас по повному.. еліта "воює" в Куршавелі а ви бидлота ідіть в окопи один одному в голови стріляйте!
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не ври сука призывают на переподготовку в ато по личному желанию лично я за всеобщую мобилизацию и мочить козлов в первую очередь таких как ты
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Сначала сопляк давай без матов...это во первых..во вторых переподготовка это на месяц а призыв это на полтора года..в третьих а ты сам наверное постишь из окопа?
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(ФСБ) активизировала вербовочную деятельность среди студентов высших учебных заведений Украины

Источник: http://censor.net.ua/n423275
Простой вопрос
Где посадки?????
Или это законно?
Или нет в УК статьи?
Или СБУ не 30 тыс ??
Страна суицидников, бл...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБорьба с неукомплектованностью оккупационных войск на Донбассе: запрет на выезд в РФ, вербовка студентов, - разведка
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