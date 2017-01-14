 Немецкая разведка выявила попытки России расстроить сотрудничество ЕС и США и обострить социальные конфликты в Европе, - Der Spiegel

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на совместный доклад Службы внешней разведки Германии (BND) и Федерального ведомства по охране Конституции.
По данным издания, немецкие спецслужбы получили задание от администрации канцлера расследовать деятельность российских спецслужб после кибератак на немецкий Бундестаг весной 2015 года и "случая с Лизой", когда российские СМИ распространили информацию о якобы изнасиловании беженцами 13-летней русскоязычной девочки в Берлине.
Немецкие спецслужбы пришли к выводу, что в странах Евросоюза уже несколько лет наблюдается активное российское влияние. Отмечается, что Москва целенаправленно пытается обострить имеющиеся на Западе социальные конфликты.
Кроме того, Россия прилагает усилия для распространения взглядов, которые бы ставили под сомнение необходимость тесной связи между ЕС и Соединенными Штатами.
Издание отмечает, что в настоящее время немецкое правительство размышляет, необходимо ли и в какой форме обнародовать доклад спецслужб для Бундестага или общественности.
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ЗЫ. Абашево, это один из районов Новокузнецка. Я там жил когда то.
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Мдаа, "Абвер" уже не тот...)))
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Ранее Мэттис заявлял, что Америка страдает "стратегической атрофией", называл агрессию России против Украины значительно более серьезной, чем полагают в Вашингтонеhttp://www.kavkazcenter.com/russ/content/2017/01/12/114033/buduschij-glava-pentagona-v-pravitelstve-trampa-nazval-rossiyu-glavnoj-ugrozoj-dlya-ssha.shtml
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Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
Отжать, украсть и все заверить.
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а в остальном все это - старая новость.
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Ну хорошо теперь они узнали)))))) и что они зделают? Они просто чеченцев пускать не будут и это по их мнению барьба! А с валодей даговаряться
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Давайте, повторите, только не 1945-й год, а 1917-й!!!
Только АВРОРУ не трогайте - для этого есть КУЗЯ
Так скрепней будет и более символичней
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граф Толстой.1908 год.ПСС.М.1936 год.стр.567
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