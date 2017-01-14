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 Немецкая разведка выявила попытки России расстроить сотрудничество ЕС и США и обострить социальные конфликты в Европе, - Der Spiegel

Россия стремится посеять раздор между США и Евросоюзом и испортить европейско-американское сотрудничество.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на совместный доклад Службы внешней разведки Германии (BND) и Федерального ведомства по охране Конституции.

По данным издания, немецкие спецслужбы получили задание от администрации канцлера расследовать деятельность российских спецслужб после кибератак на немецкий Бундестаг весной 2015 года и "случая с Лизой", когда российские СМИ распространили информацию о якобы изнасиловании беженцами 13-летней русскоязычной девочки в Берлине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Германии серьезно относятся к возможным кибератакам из России перед выборами в бундестаг, - представитель правительства ФРГ

Немецкие спецслужбы пришли к выводу, что в странах Евросоюза уже несколько лет наблюдается активное российское влияние. Отмечается, что Москва целенаправленно пытается обострить имеющиеся на Западе социальные конфликты.

Кроме того, Россия прилагает усилия для распространения взглядов, которые бы ставили под сомнение необходимость тесной связи между ЕС и Соединенными Штатами.

Издание отмечает, что в настоящее время немецкое правительство размышляет, необходимо ли и в какой форме обнародовать доклад спецслужб для Бундестага или общественности.
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Парашники сидя по уши в дерьме мечтают туда затащить всех.Вечно встающие с колен.
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Хороший пример Финляндия.Простые лесорубы и оленеводы отстояли свою независимость в 1939 году и сейчас имеют одно из самых развитых государств Европы.Если бы тогда Финляндия пала, то они до сих пор были бы помойкой.Там где кацапа не было - все отлично.Блин, да даже восточная постовковая Германия до сих пор беднее западной Германии.А уже 25 лет прошло...
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Две фотографии. Карелия и Финляндия. Где ,что комментарии не нужны.




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Детройт и Новокузнецк -- две большие разницы!!!




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Дэбил, в паРаше таких " детройтов " сотни, а в Америке и Европе единицы.
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Абашево на фотках покажи))))! Или ой, слабо??
ЗЫ. Абашево, это один из районов Новокузнецка. Я там жил когда то.
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Беднее это пол беды))))) они все еще савок с малинькими падвижками к заподу.
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Говорят , что Басаев учился в московском университете. То есть был образованным человеком. Но рашка создает образ террориста, бандеровца, криминала для всех кто хочет жить независимо от них.
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Не поступил Басаев в Университет. А касаемо образованности и терроризма, то связи никакой нет. Бен Ладен был куда уж образованным, нынешний Асад получал образование в Лондоне, но считается кровавым диктатором . Савинков Борис, который считается основоположником терроризма, тож учился и в Москве, и в Берлине. Так что образованность вряд ли мерилом является. Не зря говорят, что дурака учить - только портить.
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Русизм в последнее время все чаще называют - рашизм.
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это очевидно для всего мира , , разведчики лишнее подтверждение коварности россии нашли , , как бы никого не удивили , , но позицию Германии обозначили , , рашка..--..враг. человечества
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Абвер остался в прошлом,паРаша высоких чинов Германии покупает за деньги Газпрома!
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Россияне живут за принципом "бей своих, чтоб чужие боялись". Россия - это орда, а У ОРДЫ СВОИХ НЕТ!!!!. И сейчас ничего не изменилось. У россиян тот же менталитет (по крайней мере у 80%). Мысль одна - уничтожить, убить, стереть "всех и вся". А во имя чего???? Вяликой России??? Ну и где эта "вяликая россия"? Или может быть уровень жизни в "стране победителе" выше чем в "стране побежденной"? Ах, ну да, это дело будущего... Все ищут врагов, все никак не навоюются… Наибольший враг России это собственная дурь. Ошибся классик, сказав, что в "России две проблемы - плохие дороги и дураки". В России одна проблема - ДУРАЧЬЕ!!!!!
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На Цензоре каждый пользователь это знает, а тут немецкая разведка только прозрела, вырождаются готы, слишком много арабов у себя расселили, абвер бы плакаль от такой быстрой оценки происходящего.
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А при чём тут арабы? Сколько касапов пооткрывали айтишные компании в Германии? Немцы думают ,что они на ВВП германии работают? Наивные . Они работают на ВВП в Кремле.
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испанцы завоевывали дальних, голландцы, римляне, турки, монголы, немцы, англичане и пр. и пр. тоже...и только русские, соседей...
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Голландцы - согласен, остальные завоёвывали соседей маманегорюй!
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летучий голландец , , откуда крылатая фраза. ? , , что голландцы посреди океана искали .? , куда и зачем плыли ? , , имхо , почти вся старая европа.-.колонизаторы , амеры.-.рабовладельцы , собиратели лучших мозгов...,,,.несметные богатства / сокровища / разнообразное сырье / уникальные. драгоценности / и прочее натырили по азиям-африкам , , некоторые косяки до сих пор аукаются европейцам , , но британцы..--..форева. , !!! , англосаксы рулят. !!!
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И какие меры будете принимать, озаботитесь в очередной раз.
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"Оперативно" сработали, и двух лет не прошло...
Мдаа, "Абвер" уже не тот...)))
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Только сейчас выявила? Неужели проснулись...)))
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Тоже мне, открытие. Россия, как раньше и СССР, ведет себя, как гнида в большой коммуналке: то свет выключит в общем коридоре, то понасыпает на кухне соседям в кастрюли всякую гадость, то насрет в общем туалете и не сольет воду. А о сплетнях уже и говорить не приходится. Все делается для того, чтобы поссорить нормальных соседей.
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Будущий глава Пентагона в правительстве Трампа назвал Россию главной угрозой для США

Ранее Мэттис заявлял, что Америка страдает "стратегической атрофией", называл агрессию России против Украины значительно более серьезной, чем полагают в Вашингтонеhttp://www.kavkazcenter.com/russ/content/2017/01/12/114033/buduschij-glava-pentagona-v-pravitelstve-trampa-nazval-rossiyu-glavnoj-ugrozoj-dlya-ssha.shtml
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Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
Отжать, украсть и все заверить.
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осталось дождаться, что какая нибудь разведка выявит факты причастности к спонсированию эРэФией терроризма и созданию ИГ и набравшись смелости заявит об этом.
а в остальном все это - старая новость.
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Это все известно давным давно и канцлер это тоже знала.
Ну хорошо теперь они узнали)))))) и что они зделают? Они просто чеченцев пускать не будут и это по их мнению барьба! А с валодей даговаряться
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Проснулись наконец-то! Пока с кровати подниматься будете чухая затылок, то от ЕС останутся рожки и ножки. Действовать надо было года три тому назад, когда об этом простой украинец знал. Позор немецкой разведке.
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Насколько мир был бы спокойнее без дегенерацкой педерации
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Россия все больше напоминает старуху Шапокляк! Хорошими делами прославиться нельзя...да и нет их в России. Все опорочил чекист-недоучка.
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Может наконец то и немцам дойдет что неофашизм стучит в их дверь и уже взламывает замки простой нквд ешной фомкой?
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Очень медленно просыпаетесь, немцы. И очень мелко "копаете". Чего стОит один ваш Шредер на путинской игле.
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Кацапы гаже нигеров и латинос. Скоро вы там в Европе это поймете.
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А хочет ли беззубая ГЕЙропа проснуться??? Думаю нет. Закончится очередным "мы обеспокоены", "мы взволнованы" и "мы будем расследовать". Пока танки кремлядьського Сцарька не начнут портить асфальт Парижа или Берлина, ГЕЙропейская пидарасня и дальше будут обходить стороной кучу фекалок, дабы не разворушить вонь
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Россея пытается развалить ЕС , но сами не понимают , что сами находятся в глубокой жо** пе и давным давно развалились и ху** ло это понимает , но залитые боярышником рассеяне этого ещё не поняли или не хотят понимать! Без Украины , не будет россии и ваш кремлёвский сцарь готов уйти из Сирии , прекратить терракты по всей Европы , лишь бы заполучить прежнее господство над Украиной ! Но вы не понимаете , что Украина, это не мяч , который можна ,, надуть"и перебросить на своё поле ! прощения вам не будет никогда , за вашу агрессию и те зверства , которые вы творите в Украине !
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А-ну, кацапы,"сможите повторить"?
Давайте, повторите, только не 1945-й год, а 1917-й!!!
Только АВРОРУ не трогайте - для этого есть КУЗЯ
Так скрепней будет и более символичней
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Хоть бы попытались погрозить, как США, дополнительные санкции ввести.
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Болезнь которой мы больны,есть убийство людей.
граф Толстой.1908 год.ПСС.М.1936 год.стр.567
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лучше бы немецкая разведка пригляделась, кто стоит за терактами по всей европе и кто спугнул и вынудил сняться со своих земель и ломануться в европу миллионы нелегалов-мусульман.
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...во-во, выборы у немцев. А прикол в том, что там живет больше 2 млн козломордых, которые имеют право Голоса. Именно - козломордых, которые поливают Украину. И вместо того, чтоб взять билет и навсегда уехать из Германии в желанный им руцкий мир путена, эти мохнорылые голосуют в своем большинстве или за крайних правых, или за левых. Но в очереди возле кацопосольств их НЕ видно.
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Выявила то, что видно невооруженным глазом. Они там что с ума все посходили эти разведки?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНемецкая разведка выявила попытки России расстроить сотрудничество ЕС и США и обострить социальные конфликты в Европе, - Der Spiegel
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