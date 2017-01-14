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 Россия "пробудила" НАТО, - вице-премьер Климпуш-Цинцадзе

Агрессивная политика Кремля привела к активизации НАТО и заставила его продемонстрировать свою способность к решительным действиям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своей статье для "Зеркала недели" вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"НАТО "просыпается": нельзя не заметить активизацию всех структур блока, демонстрацию способности к решительным шагам (например, направление военного контингента в Балтию, расширение присутствия в Польше и Румынии), действенный поиск адекватных ответов на новые типы угроз (включительно с кибератаками и информационными провокациями). В лице России Альянс - очевидно, впервые со времени развала СССР - получил противника: настоящего, ощутимого и географически локализованного", - пишет она.

По словам Климпуш-Цинцадзе, сегодня ни у кого в НАТО нет иллюзий по поводу событий в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американская бронетехника в Восточной Европе - адекватный ответ России, - замгенсека НАТО Гетемюллер
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комментарий отмечен как спам  
 
"Великие" украинские политики занимались бы лучше Украиной. а не давали оценку тому, в чем мало понимают.
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Андрей Макаревич вышел из Русского ПЕН-центра ...АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ:Конфликт в Русском ПЕН-центре обострился.
Поэт и музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил о выходе из Русского ПЕН-центра.
Об этом Макаревич написал на своей странице в Фейсбуке.
Конфликт в Русском ПЕН-центре обострился после решения исполкома организации об исключении известного журналиста Сергея Пархоменко из числа членов ПЕН-центра за якобы «провокационную деятельность».
В знак солидарности ПЕН-центр покинули Лев Рубинштейн, Александр Иличевский, Борис Акунин, Светлана Алексиевич, Ольга Седакова, Тимур Кибиров, Эдуард Успенский, Варвара Горностаева, Алексей Моторов, Нина Катерли, Татьяна Бонч-Осмоловская, Юлий Гуголев, Катерина Гордеева, Павел Нерлер, Геннадий Калашников, Григорий Пасько, Ольга Варшавер, Мария Ватутина, Ольга Дробот, Виталий Диксон, Михаил Берг.
Ранее по причине несогласия с политикой руководства ПЕН-центр покинули такие известные писатели и общественные деятели как Сергей Костырко, Игорь Иртеньев, Лев Тимофеев, Людмила Улицкая, Наталья Мавлевич, Владимир Мирзоев, Любовь Сумм, Ирина Ясина, Ольга Тимофеева, Зоя Светова, Ирина Сурат, Борис Херсонский, Нуне Барсегян, Григорий Ревзин, Виктор Шендерович, Владимир Войнович, Сергей Гандлевский, Дмитрий Бавильский.
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І шо? Нібито раніше не було подібних випадків?


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СБУ на заметку - Дочь экс-премьера Украины Евгения Тимошенко выразила надежду на то, что освободить ее мать из заключения поможет президент РФ Владимир Путин. Такое заявление она сделала в интервью австрийской газете Der Standard (перевод опубликовала "Инопресса").

https://lenta.ru/news/2012/09/17/daughter/
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По крайней мере войну у путина фактически выиграл.
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ну ты прямо,как маршал авиации кутахов .тем же деланный
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Господа демократы

Господа демократы минувшего века,
Нам бы очень хотелось вас всех воскресить,
Чтобы вы поглядели на наши успехи,
Ну а мы вас сумели отблагодарить.
Мы бы - каждый, кто чем, выражал благодарность:
Молотилкой - колхозник, рабочий - ключом,
Враг народа - киркою, протезом - "афганец",
Ну а я б кой-кому засветил кирпичом.

Вот так! Вот так!
Живут Америка с Европой.
Вот так! Вот так!
Ну а у нас все через...

Господа демократы минувшего века,
И чего вы бесились, престолу грозя,
Ведь природа - не дура, и Бог - не калека,
Ну а вы его в шею - ну так же нельзя!
Может, вам и хотелось наладить все сразу,
Только спешка нужна при охоте на блох,
А природа не может творить по приказу
И, совсем уж понятно, не может и Бог.

Вот так! Вот так!
Живут Америка с Европой.
Вот так! Вот так!
Ну а у нас все через...

Господа демократы, вы знали примеры,
Когда ваши коллеги учинили террор:
Истребили цвет нации мечом Робеспьера,
И Париж по сей день отмывает позор.
Правдолюбец Радищев после той мясорубки
"Путешествие из Петербурга в Москву"
Чуть с досады не слопал, повредился рассудком
И, ругая масонов, погрузился в тоску.

Вот так! Вот так!
Живут Америка с Европой.
Вот так! Вот так!
Ну а у нас все через...

Господа демократы, поспешите воскреснуть,
Выходите на суд одураченных масс:
Пусть ответят за все Чернышевский и Герцен,
И мечтатель Белинский, и мудрец Карла Маркс;

Пусть ответят и те, что пришли вслед за вами
Вышибать из народа и радость, и грусть,
И свободных славян обратили рабами,
И в тюрьму превратили Великую Русь!

Вот так! Вот так!
Живут Америка с Европой.
Вот так! Вот так!
Ну а у нас все через...

Тернии к звездам!
Ура!
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Но... немного зрады: есть один маленьки нюанс. Украина не в НАТО и в обозримом будущем вряд ли там будет. Воевать с рашкой НАТО тоже едва ли будет. Т.е ни холодно ни жарко от "пробудившегося" НАТО
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Та да, 1000 натовских "бойцов" и 6 самолетов в Эстонии сильно поменяют ситуацию. Я плакалъ...
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Это Майдан заставил рашку показать всему миру своё истинное звериное лицо.
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ну если мир тупо не замечал ни зверств в Чечне, ни вторжения в Грузию, то нападение на одно из крупнейших государств Европы просто не смогли проигнорировать..
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Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.....
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Когда писала статью еще не читала "плач Ярославны" германских спец служб! Оказывается в мире, кроме России, все - говно! Россия сейчас, оказывается своими "прогрессивными технологиями" (не заметили) правит миром! Повлияла на выборы нового Президента в США (!!!) Развалмвает запросто ЕС и НАТО! Мужики! (И дамы!) Вы о чем?Эти жалобы и стенанния работают на авторитет России! Прошаю тупым СМИ Украины! Но Европа! АУУУ! Вы что серьезно говорите о вмешательстве России в проблемы ЕС И НАТО? Или просто ума не хватает?
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русо танков на Донбассе больше, чем во всей Европе вместе взятой.
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Судя по скорости реакции, скорее "вывела из комы"...
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И завели в ступор. Итого - один сбитый самолет лично Эрдоганом. А не НАТО.
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До такого состояния что сегодня РАБ НА ГАЛЕРАХ довел экономику России ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ ЕЙ НЕ ПЕРЕЖИТЬ тем более ВОКРУГ РОССИИ ОДНИ ВРАГИ тех у кого есть ТЕРОТОРИАЛЬНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ ДО ИМПЕРИИ ЗЛА и если России для того что бы ДОСТАТЬ США необходимы ДОРОГОСТОЯЩИЕ ракеты то НАТО достаточно более дешевые КРЫЛАТЫЕ чтобы ПОКРЫТЬ ВСЮ ИМПЕРИЮ пора заканчивать с фашистской империей по другому эти варвары не понимают
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Кролікі бивают разнимі.

2015 рік. Укрзалізниця без Войцеха Бальчуна. Збитки 16,8 млрд. грн.
2016 рік. Укрзалізниця з Войцехом Бальчуном. Прибуток 303 млн. грн.,
сплачено податків та платежів до бюджету 15 млрд. грн., доход за 2016 рік склав 78,9 млрд. грн., перевезено вантажів 304 млн. тон та 439 млн пасажирів.


Громадянин Польщі, менеджер, рок-музикант Войцех Бальчун, ага.
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