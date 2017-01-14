 Из 32 россиян, прибывших для подкрепления террористов на Луганщину, 28 оказались непригодными, - разведка

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, 9 января проверка 32 кандидатов, прибывших из России для пополнения "7-й отдельной мотострелковой бригады" (Брянка) "2-го армейского корпуса" (Луганск) Вооруженных сил РФ, показала, что 28 из них непригодны по состоянию здоровья и склонны к злоупотреблению алкогольными напитками и наркотическими веществами.
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https://twitter.com/worldonalert/status/820035488300040193
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Вот это по настоящему
Раша мир накрыл
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А как вчера израильтяне опустили в очередной раз недовойска (комические) хуйла, вместе с их дырявыми с-400 в Сиррии! Ха-ХА-ХА! Да еще и под ростовом открыли новое кладбище пидарусских зольдатен, зашкварившихся на даунбассе!
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С пейоративной лексикой тамошняя власть так жиганула, что у ватников из-под ватников клубы дыма повалили :
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Когда не в шутку занемог,
Володьке так под хвост заправил,
Лаврушка вытянуть не смог….
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- Я представляю, как вы обедаете: дубовый стол, на столе - бутылочка "Боярки", черный хлеб, селёдка, лук, каша, пельмени. Под столом - пулемёт. На стене - балалайка и портрет Фюрера. Во дворе - танк, а на крыльце - медведь.
Русский:
- Что за бред?! Почему одна бутылочка "Боярки"?!
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Это извечная российская манера - учить жизни других, булькая из выгребной ямы.
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"Ты долбоОЙб, алкаш, торчок беспросветный и при3/14жженый пожиратель боярышника? Записывайся в опвпопучление Дыныры с Лугандой! Гарантированное обеспечение стекломоем, полноценная деградация и трансформация в ещё более ущербного 3/14дараса, даже если дальше не куда! Приходите, мы открыли ещё два новых скотомогильника!"...
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такая новость должна быть вначале каждого дня..
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