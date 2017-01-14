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 Из 32 россиян, прибывших для подкрепления террористов на Луганщину, 28 оказались непригодными, - разведка

Присланное из РФ подкрепление для российско-террористических войск на Донбассе оказалось непригодным к службе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, 9 января проверка 32 кандидатов, прибывших из России для пополнения "7-й отдельной мотострелковой бригады" (Брянка) "2-го армейского корпуса" (Луганск) Вооруженных сил РФ, показала, что 28 из них непригодны по состоянию здоровья и склонны к злоупотреблению алкогольными напитками и наркотическими веществами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На начало 2017 года идентифицированы более 850 российских военных и наемников, уничтоженных на Донбассе, - Тымчук
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Удар по духовным скрепам раши Наказать недовольных!
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Как не готовы?? Дожарить значит нужно если не готовы
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Странно..., у них медкомиссия в окопах? Младенцев и столетних стариков там не оказалось?
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Грозный отдыхает
Вот это по настоящему
Раша мир накрыл
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В России выращивают одноклеточных, выдают им по стволу, а потом разбирают на органы.
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вот неверно как-то сославлен заголовок, нужно написать "прибыли лучшие российские кадры"
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толи дело воины ато-всех аватаров призвали
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Почему не пригодны? Для удобрения и корма для собак нам все репоеды годятся.
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Автор: рашки.нетНовость:

А как вчера израильтяне опустили в очередной раз недовойска (комические) хуйла, вместе с их дырявыми с-400 в Сиррии! Ха-ХА-ХА! Да еще и под ростовом открыли новое кладбище пидарусских зольдатен, зашкварившихся на даунбассе!
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Для тех "войск" именно такие и пригодны.)))
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В мордоре все население непригодное не к чему, только боярышник хлебать и жрать с лопаты.
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28 Героев-панфилофцев пораженных в правах. Боярышником.
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Наркоманов подвезли,россия 1 место в мире по употреблению героина.
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Немецкие спецслужбы ФРГ обвинили хуйлостан в подрыве отношений между Европой и США. Об этом идет речь в совместном докладе разведывательной службы ФРГ и федерального ведомства по защите конституции для немецкого правительства. Е
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да там большинство: или судимые, или алкаши
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86 процентов...цифра магическая .значит правильно высчитана.
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Дико зауважал город Конотоп!
С пейоративной лексикой тамошняя власть так жиганула, что у ватников из-под ватников клубы дыма повалили :

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Граф Лев Тольстой однажды сказал : болезнь который мы больны,это убийство людей...
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Так это же просто замечательно! Такой враг - подарок судьбы.
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Наш Трампик, самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Володьке так под хвост заправил,
Лаврушка вытянуть не смог….
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Американец - русскому:
- Я представляю, как вы обедаете: дубовый стол, на столе - бутылочка "Боярки", черный хлеб, селёдка, лук, каша, пельмени. Под столом - пулемёт. На стене - балалайка и портрет Фюрера. Во дворе - танк, а на крыльце - медведь.
Русский:
- Что за бред?! Почему одна бутылочка "Боярки"?!
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РоиSSсия настолько морально деградировала и прогнила, что говорить о чьем-то развитии сегодня - это просто вверх неприличия.

Это извечная российская манера - учить жизни других, булькая из выгребной ямы.
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Ещё и возмущаться, что на них гонят волну в этой яме.)))
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Из 32 россиян, прибывших для подкрепления террористов на Луганщине, 28 оказались непригодны. При их попытке сесть на бутылку, она со свистом проскочила и они шлепнулись жопой на пол. Чеченцы попортили...
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"Склонность к злоупотреблению алкоголем и наркотическими веществами", это же и есть основной признак, по которому туда и отбирают долбоОЙбов в 3/14дерации!
"Ты долбоОЙб, алкаш, торчок беспросветный и при3/14жженый пожиратель боярышника? Записывайся в опвпопучление Дыныры с Лугандой! Гарантированное обеспечение стекломоем, полноценная деградация и трансформация в ещё более ущербного 3/14дараса, даже если дальше не куда! Приходите, мы открыли ещё два новых скотомогильника!"...
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Головне розвідувальне управління України перевірило кандидатів ДНР на пушечне м'ясо і визнало, що за станом здоров'я вони непереможні.
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Рашисткие самки, желаю вам и впредь вырождаться, от запоя до запоя. Животворящий Боярышник вам в помощь!
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в Москве убит защитник рюсскага мирка вонючего,защищавший Украину от Украинцев на Дамбассе Сергей Остапенко.
такая новость должна быть вначале каждого дня..
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Это что получается, маргиналы закончились и уже 4 первых спортсмена приехали ?
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Технология русские идут в действии. То. что в РФ набирают всяких типа вояк для войны в Украине не для кого не секрет. вот только зачем из этого делать новость, или зачем из них делать идиотов ? Если там одни алкаши и наркоманы, почему же отбив одну высоту под Дебальцево. мы потеряли как минимум 10 убитых и десятки раненых ?
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Фото Собственник сайта Цензор рядом с бывшим регионалом и подданым И.Коломойского Валентином Манько

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Прокуратура РАБссии и СССР так до конца и не выяснила с 1941 года,кто же был политруком 28 ХЕРоев ТАНКфиловцев у разъезда ДУБосеково,Деев или Клочков... и сколько было подбитых братццих ненмейких танков 54 или 16...
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Надо было тебя при рождении утопить,пидарас хохлозадый)
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Сказочники ебаные.Почему же эти алкаши и наркоманы уже 3 года на хую вертят бомжей из ВСУ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз 32 россиян, прибывших для подкрепления террористов на Луганщину, 28 оказались непригодными, - разведка
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