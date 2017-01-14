 На мариупольском направлении в зоне АТО произошло два боевых столкновения, - штаб

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, 13 января в 21:07 в направлении населенного пункта Трудовское боевики обстреляли позиции украинских подразделений из крупнокалиберного пулемета и автоматического станкового гранатомета. Всего было зафиксировано 8 разрывов.
Под прикрытием огня в сторону украинских военных выдвинулась враждебная диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) численностью до 7 человек, но под натиском ответного огня боевики вынуждены были отойти. Уже через несколько минут украинские наблюдатели обнаружили очередной выход ДРГ противника. Командование украинских сил приняло решение о блокировании диверсантов силами резервных групп, в ходе чего произошло боевое столкновение.
Один из боевиков был ликвидирован. Остальные ушли в неизвестном направлении. Тело уничтоженного террориста эвакуировали украинские военные. При нем обнаружены документы, подтверждающие его причастность к незаконным вооруженным формированиям.
В тот же день в 21:07 в направлении населенного пункта Петровское был осуществлен выход ДРГ противника. Через три минуты разведывательная группа численностью 5 человек начала обстрел украинских позиций. По диверсантам был открыт огонь из стрелкового оружия. Боевики отошли в направлении населенного пункта Петровское. При этом они понесли потери.
Среди украинских военнослужащих потерь нет.
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- Орки, да, мы были не правы в том что прыгали и кричали "хто не скаче - той москаль".
Правильно надо было кричать
- "Москаляку на гиляку!" , и время показало то что таких тварей нужно утилизировать вместе с ублюдками-подсвинками из лугандона.
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"Мы выражаем свою озабоченность и считаем это решение советского Правительства и тов. Сталина нарушающим принципы свободы слова.
Газета Вerliner zeitung не принадлежит Правительству Германии и не всегда и не со всем согласна с Гитлером.
Да, она изображает на карте Европы захваченные Германией земли как немецкие, но это только потому, что газета зарегистрирована в Германии и должна соблюдать немецкие законы.
Но советские люди должны иметь право знать альтернативную советскому Правительству точку зрения.
Ведь без полной и альтернативной информации СССР не сможет победить в войне и освободить свои территории, захваченные германскими войсками.
МИД Германии, господин Геббельс и др. официальные лица Германии уже выразили свое сожаление и несогласие с таким недружественным шагом СССР. И Freedom Мouse здесь с ними солидарна".
Дата. Подпись.
Олег Пономар
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Это как? Может они к нам в тыл ушли. Диверсии делать там, мосты взрывать...
Как так в неизвестном направлении. А почему не догнали и не наказали (по законам АТОшного времени)?
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а что.. бывает не враждебная?
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