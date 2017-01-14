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 На мариупольском направлении в зоне АТО произошло два боевых столкновения, - штаб

На мариупольском направлении (Донецкая область) в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) произошло два боевых столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, 13 января в 21:07 в направлении населенного пункта Трудовское боевики обстреляли позиции украинских подразделений из крупнокалиберного пулемета и автоматического станкового гранатомета. Всего было зафиксировано 8 разрывов.

Под прикрытием огня в сторону украинских военных выдвинулась враждебная диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) численностью до 7 человек, но под натиском ответного огня боевики вынуждены были отойти. Уже через несколько минут украинские наблюдатели обнаружили очередной выход ДРГ противника. Командование украинских сил приняло решение о блокировании диверсантов силами резервных групп, в ходе чего произошло боевое столкновение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сегодня с 0:00 обстрелы произошли на всех направлениях. У нас потерь и раненых нет", - спикер пресс-центра штаба АТО Матюхин

Один из боевиков был ликвидирован. Остальные ушли в неизвестном направлении. Тело уничтоженного террориста эвакуировали украинские военные. При нем обнаружены документы, подтверждающие его причастность к незаконным вооруженным формированиям.

В тот же день в 21:07 в направлении населенного пункта Петровское был осуществлен выход ДРГ противника. Через три минуты разведывательная группа численностью 5 человек начала обстрел украинских позиций. По диверсантам был открыт огонь из стрелкового оружия. Боевики отошли в направлении населенного пункта Петровское. При этом они понесли потери.

Среди украинских военнослужащих потерь нет.
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Свинорылые на своих брехливых форумах часто пишут нашим "...надо было меньше прыгать и выкрикивать"...Отвечаю за всех украинцев::
- Орки, да, мы были не правы в том что прыгали и кричали "хто не скаче - той москаль".
Правильно надо было кричать
- "Москаляку на гиляку!" , и время показало то что таких тварей нужно утилизировать вместе с ублюдками-подсвинками из лугандона.
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1942 год. Заявление Freedom Мouse по факту запрещения на распространение Вerliner zeitung на территории СССР.

"Мы выражаем свою озабоченность и считаем это решение советского Правительства и тов. Сталина нарушающим принципы свободы слова.

Газета Вerliner zeitung не принадлежит Правительству Германии и не всегда и не со всем согласна с Гитлером.

Да, она изображает на карте Европы захваченные Германией земли как немецкие, но это только потому, что газета зарегистрирована в Германии и должна соблюдать немецкие законы.

Но советские люди должны иметь право знать альтернативную советскому Правительству точку зрения.

Ведь без полной и альтернативной информации СССР не сможет победить в войне и освободить свои территории, захваченные германскими войсками.

МИД Германии, господин Геббельс и др. официальные лица Германии уже выразили свое сожаление и несогласие с таким недружественным шагом СССР. И Freedom Мouse здесь с ними солидарна".

Дата. Подпись.

Олег Пономар
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Интересное количество. Надо бы посмотреть места, где они шарились. А то уже было так, шарились-шарились, а потом по тому месту арта лупила. И вроде нет ничего.
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"...Один из боевиков был ликвидирован. Остальные ушли в неизвестном направлении..."

Это как? Может они к нам в тыл ушли. Диверсии делать там, мосты взрывать...
Как так в неизвестном направлении. А почему не догнали и не наказали (по законам АТОшного времени)?
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Сам сдохни оккупант. Все, кто пришел в Новороссию с оружием сдохните
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враждебная..
а что.. бывает не враждебная?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа мариупольском направлении в зоне АТО произошло два боевых столкновения, - штаб
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