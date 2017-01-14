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 31 населенный пункт Закарпатья остался без электричества

31 населенный пункт в Закарпатской области обесточен из-за непогоды.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в связи со сложными погодными условиями (сильные снегопады, налипание мокрого снега) обесточен 31 населенный пункт, из которых 8 частично.

Великоберезнянский район: села Смереково, Черноголова, Буковцево, Ростоцкая Пастиль, Бегендяцкая Пастиль, Костева Пастиль, Мочар, Люта.

Перечинский район: села Турица, Заричево, Лумшоры, Турья Поляна, Турички, Липовец, Ликицары, Полянская Гута, Дубрыничи, Новоселица.

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Воловецкий район: села Яловое, Верхние Ворота, Канора, Лазы, поселок Ждениево.

Мукачевский район: села Пузняковцы, Грибовцы, Бобовище, Лисарня, Тростяница, Крытое, Грабово, Герцовцы.

Над ликвидацией работают аварийные бригады.
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