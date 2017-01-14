 31 населенный пункт Закарпатья остался без электричества

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в связи со сложными погодными условиями (сильные снегопады, налипание мокрого снега) обесточен 31 населенный пункт, из которых 8 частично.
Великоберезнянский район: села Смереково, Черноголова, Буковцево, Ростоцкая Пастиль, Бегендяцкая Пастиль, Костева Пастиль, Мочар, Люта.
Перечинский район: села Турица, Заричево, Лумшоры, Турья Поляна, Турички, Липовец, Ликицары, Полянская Гута, Дубрыничи, Новоселица.
Воловецкий район: села Яловое, Верхние Ворота, Канора, Лазы, поселок Ждениево.
Мукачевский район: села Пузняковцы, Грибовцы, Бобовище, Лисарня, Тростяница, Крытое, Грабово, Герцовцы.
Над ликвидацией работают аварийные бригады.
418 0
На дорогах государственного и регионального значения заторов не зафиксировано. В ряде западных областей ограничено движение транспорта, - ГСЧС(6)
К расчистке автодорог государственного и регионального значения привлечено более 2 тыс. единиц техники и более 3 тыс. человек. Заторов не зафиксировано, - ГСЧС(4)
За сутки от переохлаждения на Львовщине один человек погиб, шестеро госпитализированы с обморожениями, - ОГА(3)
В Одесской области сохраняются ограничения на движение транспорта, - ГосЧС(3)
В Одеській, Миколаївській і Кіровоградській областях перекрили рух(0)
В связи с ухудшением погодных условий "Укрзализныця" назначила ежедневное курсирование поезда Одесса - Измаил(12)
На дорогах государственного, регионального значения заторов не зафиксировано, - ГСЧС(3)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума