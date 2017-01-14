 Злоумышленники сбили полицейского в Одессе и скрылись

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, сотрудники батальона полиции особого назначения, патрулировавшие Киевский район, решили проверить территорию, прилегающую к ТЦ "Эпицентр" на ул. Академика Вильямса. Внимание правоохранителей привлекли лица, похожие на разыскиваемых.
Увидев полицейских, те сели в автомобиль и попытались скрыться. Правоохранители начали преследование. Во время погони оба автомобиля попали в пробку, где полицейские пытались задержать злоумышленников.
При попытке подойти к автомобилю разыскиваемых его водитель совершил наезд на 32-летнего бойца спецподразделения и протянул его 5 метров. В этот момент напарник полицейского применил табельное оружие. Учитывая то, что вокруг находятся другие граждане, полицейский не стал стрелять в злоумышленников, а сделал два предупредительных выстрела в воздух.
Злоумышленники скрылись. Проводятся розыскные мероприятия.
Пострадавший полицейский с травмами доставлен в медицинское учреждение.
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Вот это - инфа с сайта Одесской ОГА (о назначении нового губернатора):
А вот это - инфа с сайта "Миротворец" (об отце нового губернатора):
До меня не доходит, как такое может быть.
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