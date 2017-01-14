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 Злоумышленники сбили полицейского в Одессе и скрылись

В Одессе злоумышленники на автомобиле сбили полицейского. Пострадавший госпитализирован.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, сотрудники батальона полиции особого назначения, патрулировавшие Киевский район, решили проверить территорию, прилегающую к ТЦ "Эпицентр" на ул. Академика Вильямса. Внимание правоохранителей привлекли лица, похожие на разыскиваемых.

Увидев полицейских, те сели в автомобиль и попытались скрыться. Правоохранители начали преследование. Во время погони оба автомобиля попали в пробку, где полицейские пытались задержать злоумышленников.

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При попытке подойти к автомобилю разыскиваемых его водитель совершил наезд на 32-летнего бойца спецподразделения и протянул его 5 метров. В этот момент напарник полицейского применил табельное оружие. Учитывая то, что вокруг находятся другие граждане, полицейский не стал стрелять в злоумышленников, а сделал два предупредительных выстрела в воздух.

Злоумышленники скрылись. Проводятся розыскные мероприятия.

Пострадавший полицейский с травмами доставлен в медицинское учреждение.
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И что же от этого она потеряла свою актуальность?
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И у меня за Одессу есть что сказать
Вот это - инфа с сайта Одесской ОГА (о назначении нового губернатора):


А вот это - инфа с сайта "Миротворец" (об отце нового губернатора):


До меня не доходит, как такое может быть.
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а чему удивляться?! ріги-анали) бівшими не бувають!
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а других агент кгб шеколадный потрох и не поставит тем более на юговостоке
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видать поэтому и очень хотели "Миротворец" прикрыть..
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О, это говорит, что Саакашвили прав. Нет, в Украине осталась вера только в Самопомич, Свободу и Грузинов.
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Да чего уж непонятного Порох выполняет обещание данное рыгам при избрании его президентом-дайте время и всё верну на свои места.
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вот бы тебя в полицию, уж ты то точно там всем показал
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Как-то без меня обойдется,но это не значит , что надо всяких лантухов набирать
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Кого интересует этот бред этого грузинского барыги, которого выгнал собственный народ и от которого отказалась собственная партия!
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Мерзкие типы подобрались в окружении. Один другого краше. Всех отличает одно качество - беспринципность и приспосабливаемость
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Эпицентр граничит с рынком 7км , а там шушеры немеряно.
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точно....ну хоть одну шушеру в госпиталь отправили
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Думала , что в Одессе один эпицентр. Правда они выкупили бывшее ОБИ рядом с Ривьерой. Но пока не запускают.
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Уж очень много в Одессе рыговской ваты собралось. Надо бы почистить
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Ну зачем же вы так о полицейских? О погибших или хорошо или ничего.
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Когда уже эти кровососы-полицейские совсем "зныкнут"!? Пол бюджета идет на их кормление, а потом еще убивают... пачками.
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