 "Услышал звук, похожий на петарду": от взрыва гранаты в киевской многоэтажке пострадал брат догхантера Святогора

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", граната лежала в почтовом ящике брата Святогора - Евгения, который прописан по тому же адресу.
Евгений Святогор рассказал: "Услышал звук, похожий на петарду. Очень резко открылась дверца, я увидел оторванную нитку, присел и начал отходить от ящика. В тот момент раздался взрыв. От взрыва меня оглушило на пару минут". Пострадавший отделался синяками и ссадинами, от госпитализации отказался.
Напомним, инцидент произошел 12 января.
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Но чтобы их убивать?!!!!!
Это ж каким уродом надо быть?
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Не далеко от меня есть заведение в котором одни любители собак (любят жрать их), та ну его нах... с такой любовью.
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А его за что?
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да он обычный живодёр ДрыщенкоВ
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Сегодня, 28 ноября, зоозащитники митинговали у стен Одесского горсовета.
По словам участников протеста, цель акции - обратить внимание властей на проблему защиты бездомных животных в городе, пишет «Трасса Е-95». Кроме того, протестующие снова говорили о приезде в Одессу киевского догхантера Алексея Святогора.
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Вот эта мразь
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Почему садисты создают свои клубы маньяков, и их за это не садят?
Власть гнилая.....
Я думаю, нужно открывать охоту, на этих упырей...
Ловить, и сращу в рожу банеу кислоты с маслом.
Вот это будет наказание....
Суки..Подохните...
Вчера со мной был случай...
Ехал по трасее, не быстро около 80 км..
Дорога скользкая, еще и комья по вмей трассе.
И что вы думаете? выбегает мне маленькая шавочка под колеса, и чтобы не сбить ее, я направил машину в кювет..
Три раща меня крутануло, и выкинуло за обочину..
Вышел с магины, руки трусятся, не поверил глащам, что я не перевернулся.
Вот такие дела, бывают, жертвуешь машиной, только для того, чтоьы собаку не сбить...
А вы мрази садисты, готовьтесь!
Орудия на вас хватит...
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