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 "Услышал звук, похожий на петарду": от взрыва гранаты в киевской многоэтажке пострадал брат догхантера Святогора

Граната, взорвавшаяся в многоэтажном доме на улице Шептицкого в Киеве, предположительно, предназначалась для догхантера Алексея Святогора.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", граната лежала в почтовом ящике брата Святогора - Евгения, который прописан по тому же адресу.

Евгений Святогор рассказал: "Услышал звук, похожий на петарду. Очень резко открылась дверца, я увидел оторванную нитку, присел и начал отходить от ящика. В тот момент раздался взрыв. От взрыва меня оглушило на пару минут". Пострадавший отделался синяками и ссадинами, от госпитализации отказался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8-летняя девочка погибла из-за взрыва и пожара в многоэтажке в Дунаевцах. ФОТОрепортаж

Напомним, инцидент произошел 12 января.
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чуть не убило брата,а не самого догхантера...или пофиг,кого убьет?
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Там вся семья ущербная. Гнилые яблока далеко не падают друг от друга.
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Если бы у меня был брат догхантер, я бы его своими руками убил бы нахрен ! Так что там брат наверное такой же овощ !
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ну не знаю,к счастью не знаком.но все таки кара должна настигать за конкретные проступки конкретного человека.а не родственника.
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У Боженьки своеобразное чувство юмора, иногда он наказывает родственников конкретного человека =)
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я очень не люблю собак и хотел бы с ними в жизни не пересекаться.
Но чтобы их убивать?!!!!!
Это ж каким уродом надо быть?
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Добре коли собака друг, погано коли друг-собака ))))
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не любишь или боишься?
Не далеко от меня есть заведение в котором одни любители собак (любят жрать их), та ну его нах... с такой любовью.
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На самого догхантера уже было несколько покушений+сгоревшая машина...Живучий, сука такая, никак не сдохнет
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Машину ему уже сжигали, а теперь неудавшееся покушение на самого урода! Значит будет следующее покушение, которое будет удачным!
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Пусть кацахол внимательно прочитает, который здесь бахвалится собственноручным убийством собак.
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догхантер Святогор ?

да он обычный живодёр ДрыщенкоВ
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Этот садист святогор приезжал в Одессу и хвастался ,что лично отравил 100 собак. Многие одесситы желали его смерти.
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В семье убийцы животных все родные ущербные морально, которых необходимо кастрировать или изолировать.
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ВМЕСТЕ С ВАЛЬЦМАНОМ СВОИМ КОРЕШОМ ЖИДОМ ВОНЮЧИМ
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слово та какое придумали догхантер! да обычный живодер и упырь .... на этого доморощенного догхантера всегда найдется святогорхантер....
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жаль что не убило всю семейку уродов-садистов. ничего, в следующий раз получится.
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Надо киевлянам собраться и по-мужски поговорить с живодером кацапским!
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У многих "защитников собак" с головой не всё впорядке, чего стоят бабушки держащие по 40 собак в квартире, но граната в подезде уже терроризм, рядом могли проходить и ваши дети, надеюсь того кто заложил гранату закроют в тюрьме (или скорей в дурке) до конца жизни.
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ну а тебя, у которого с головой все в порядке мы закроем спаме =)) !
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Что только подтверждает что у вас психическое заболевание антон.
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Так построй питомник для собак и не будут бабушки по 40 животных дома держать. А на счет наших детей не переживай, Бог он всё видит, если там и будут проходить чьи то дети, то только твои или тебе подобных.
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все равно будут...у меня по соседству бабушка например коз немерянно держит.коз тоже ктото уничтожает?или сотни кошек в хрущевках на первом этаже?
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Нда..."Наслаждаемся созерцанием того, как низко может пасть человек"... Ему ли о том заявлять...
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Тварь, та которая животных безвинных убивала, теперь задумается идти ли ей на убийство в следующий раз. В любом случае, эту мразь после смерти, ожидает ад и пекло.
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На Думской площади митинговали зоозащитники

Сегодня, 28 ноября, зоозащитники митинговали у стен Одесского горсовета.
По словам участников протеста, цель акции - обратить внимание властей на проблему защиты бездомных животных в городе, пишет «Трасса Е-95». Кроме того, протестующие снова говорили о приезде в Одессу киевского догхантера Алексея Святогора.
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На каждого догхантера святогора найдется свой святогорхантер.
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брат начальника очистки не в ответе за брата!
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На днях в Одессе побывал скандально-известный догхантер, а в быту - адвокат Алексей Святогор. В городе он вместе со своими единомышленниками провел «рейд» по умерщвлению собак. При этом зоозащитники предупреждали правоохранителей о его визите.

Вот эта мразь




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Я вообще не знаю, как эта мразь, до сих пор живет на земле????
Почему садисты создают свои клубы маньяков, и их за это не садят?
Власть гнилая.....
Я думаю, нужно открывать охоту, на этих упырей...
Ловить, и сращу в рожу банеу кислоты с маслом.
Вот это будет наказание....
Суки..Подохните...
Вчера со мной был случай...
Ехал по трасее, не быстро около 80 км..
Дорога скользкая, еще и комья по вмей трассе.
И что вы думаете? выбегает мне маленькая шавочка под колеса, и чтобы не сбить ее, я направил машину в кювет..
Три раща меня крутануло, и выкинуло за обочину..
Вышел с магины, руки трусятся, не поверил глащам, что я не перевернулся.
Вот такие дела, бывают, жертвуешь машиной, только для того, чтоьы собаку не сбить...
А вы мрази садисты, готовьтесь!
Орудия на вас хватит...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Услышал звук, похожий на петарду": от взрыва гранаты в киевской многоэтажке пострадал брат догхантера Святогора
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