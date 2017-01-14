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Все про:дороги (1534) Закарпатье (1228) непогода (202) погода (2354) Ивано-Франковская область (129) ограничение (15)

 На дорогах Прикарпатья и Закарпатья ограничено движение

На автомобильных дорогах в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ограничено движение транспорта из-за непогоды.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление безопасности дорожного движения, в Закарпатской области введено ограничение на движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах государственного значения.

На территории Ивано-Франковской области для этой категории транспорта ограничено движение на въезде в Закарпатье со стороны Яблунецкого (автодорога Н-09 Мукачево - Львов) и Вышевского (автодорога Р-21 Долина - Хуст) перевалов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В пяти областях уровень аварийности на дорогах критический. ИНФОГРАФИКА
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