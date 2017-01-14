 На дорогах Прикарпатья и Закарпатья ограничено движение

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление безопасности дорожного движения, в Закарпатской области введено ограничение на движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах государственного значения.
На территории Ивано-Франковской области для этой категории транспорта ограничено движение на въезде в Закарпатье со стороны Яблунецкого (автодорога Н-09 Мукачево - Львов) и Вышевского (автодорога Р-21 Долина - Хуст) перевалов.
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