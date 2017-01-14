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Все про:авто (3926) Волынь (488) граница (2718) задержание (4797) пограничники (1020) угон (192) изъятие (277)

 Два угнанных автомобиля, числившиеся в базе Интерпола, задержаны на границе

Пограничники задержали в Волынской области два автомобиля, числившиеся в розыске как угнанные.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время проверки Toyota белорусской регистрации, водитель которой направлялся через пункт пропуска "Доманово", сработала база данных Интерпола. Было установлено, что транспортное средство числится похищенным.

Машину Chrysler пограничники остановили в пункте пропуска "Ягодин". В ходе проверки тоже сработала база данных Интерпола. Транспортное средство передали представителям Национальной полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин Украины пытался выехать в Польшу на угнанном автомобиле. ФОТО
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Предлагаю расширить деградацию информации.
Два велосипеда украденные в Германии найдены под Полтавой.
Запорожские правоохранители обнаружили угнанную в Дании инвалидную коляску.
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Українська правда ‏@ukrpravda_news 13 янв.
Найбільш "заслуженим" серед нагороджених Аваковим зброєю став "гаманець" міністра. 6 пістолетів! http://www.pravda.com.ua/news/2017/01/13/7132317/ …

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Цензор.НЕТНовостиОбществоДва угнанных автомобиля, числившиеся в базе Интерпола, задержаны на границе
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