 Два угнанных автомобиля, числившиеся в базе Интерпола, задержаны на границе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время проверки Toyota белорусской регистрации, водитель которой направлялся через пункт пропуска "Доманово", сработала база данных Интерпола. Было установлено, что транспортное средство числится похищенным.
Машину Chrysler пограничники остановили в пункте пропуска "Ягодин". В ходе проверки тоже сработала база данных Интерпола. Транспортное средство передали представителям Национальной полиции.
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