 "Сегодня с 0:00 обстрелы произошли на всех направлениях. У нас потерь и раненых нет", - спикер пресс-центра штаба АТО Матюхин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" заявил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.
"Сегодня с 0:00 обстрелы произошли на всех направлениях. На мариупольском - из гранатометов и стрелкового оружия по Гнутово, Широкино, Павлополю, Старогнатовке. По Новомихайловке на донецком направлении огонь велся из БМП, из минометов - по Каменке и Авдеевке, из гранатометов и стрелкового оружия - по Майорску, Зайцево, Авдеевке, Новгородскому. На луганском направлении из минометов обстреливали Новозвановку, из противотанковых ракетных комплексов - Крымское", - рассказал он.
"Насколько мне известно, пока на эту минуту у нас потерь и раненых нет", - добавил Матюхин.
В свою очередь, пресс-офицер оперативно-тактической группы (ОТГ) "Донецк" Владимир Лазарев добавил: "С полуночи на 6 утра нынешних суток в зоне ответственности ОТГ "Донецк" было зафиксировано 4 обстрела украинских позиций", - сказал он.
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هادي العبدالله Hadi @HadiAlabdallah 12 ч12 часов назад
Eyewitnesses: 3 bodies of Russian fighters found near Hilwaniya Roundabout in Bab district, occupied Aleppo. Assad forces now combing area.
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Путен спаси Трампушку ... комплексами С-400
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Богатой Россию считают 58% респондентов (33% считают наоборот), свободной - 70% участников опроса, и еще 65% назвали свою страну развитым и передовым государством."
.....Это говорит о том что биомасса или народонаселение еб....ое на всю голову, а не только ху.ло и любой другой през мордора не изменит ситуацию. Когда-то Меркель говорила о другом измерении у вована мелкой моли, а по мне так в другом измерении живет вся казламордия. Единственный выбор у адекватных россиян - валить из мордора.
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Находясь к югу от подконтрольного ЛНР Алчевска, наблюдатели слышали 30 взрывов, оцененных как артиллерийский огонь. И десять очередей из крупнокалиберного пулемета в 2-3 км к юго-востоку. По мнению наблюдателей, они были связаны с проведением учений с боевой стрельбой на полигоне.
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Л Е Т
л - т Матюхин -
ВЫ будете работать в ГШ фикс а т о р о м ?
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https://www.youtube.com/watch?v=ZPWfp_mhAuw&index=26&list=PLbWy85JCQHtukt5XS_hJfwXxuncPlHr5q
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50 хв. ·
Относительно «ядерной стратегии» Украины
Все нынешние рассказы о том, что мы якобы объективно не можем вернуть ядерный статус - это пощечина Украине, ее интеллектуальному и технологическому потенциалу. Это попытка представить, что наши ученые глупее пакистанских, а сама Украина технологически слабее Северной Кореи.
Все рассказы о том, что создай мы ядерное оружие, то все равно не сможем «бодаться» с Россией и ее мощной ядерной дубиной - либо лукавство, либо профанация. Ядерное оружие - это не военное, а военно-политическое оружие, и наличие даже десятка единиц ТЯО (тактическое ядерное оружие), а на большее мы не претендуем, мгновенно изменяет «вес» страны и создает мощнейший военно-политический барьер для любого агрессора.
Но сможем ли мы создать ядерное оружие уже завтра? Вполне очевидно, что нет. Потому для начала Украина, на третьем году агрессии России против нее, может констатировать полную неэффективность всей системы международной безопасности (добрым словом вспомнив Будапештский меморандум, куда уж без него) и должна выйти из всех договоров, касающихся ядерного и ракетного оружия, оставив за собой право на возвращение ядерного статуса.
В краткосрочной перспективе все публичные дебаты в стране по поводу разработки ядерных вооружений должны быть прекращены, и Украина по примеру Израиля не должна ни подтверждать, ни опровергать разработку таких вооружений или факт их наличия.
Дать гарантии о «невозвращении» ядерного статуса и закрытии всех соответствующих разработок Украина должна лишь тогда, когда получит понятные и действующие гарантии своей безопасности в обмен на безъядерный статус вместо той филькиной грамоты, которую мы имеем сейчас.
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https://www.youtube.com/watch?v=YDehypt_nyQ
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14 окт. 2015 г. - Виктор Суворов: Украинский народ должен раз и навсегда вынести из этого один ...
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Украине посоветовали «вернуть ядерный статус» | Newsobo
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ изготовить в УКРАИНЕ не проблема
Где в Украине завалялось еще немножко ядерного оружия? расследование - Абзаца!-
У Украины оказывается есть ядерное оружие!!!
"Киев создает ядерное оружие" 2016 Сергей Марков
Порошенко убеждает Запад привезти на Украину ядерное оружие
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https://www.youtube.com/watch?v=8pBPrGyHwEk
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