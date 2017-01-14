 Боевики обстреляли жилые районы Ирмино на Луганщине, - штаб АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, на протяжении последних трех суток противник осуществлял провокационные обстрелы позиций украинских войск возле населенных пунктов Калиново-Попасная и Новозвановка. При этом огонь велся и по населенным пунктам, которые находятся под временным контролем боевиков. Это было сделано для того, чтобы обвинить украинскую сторону в обстрелах мирного населения.
Очередной такой провокацией стали обстрелы в ночь на 14 января жилых помещений в городе Ирмино, что представляло угрозу для жизни и здоровья мирных граждан. Информация была своевременно направлена в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации разграничения сторон (СЦКК).
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Когда ВСУ будут готовы уничтожить террористов, они их уничтожат. Причем тут слабость президента и методы влияния?..
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Гибель человека - трагедия, а убийство многих людей - огромная трагедия.
13 января - вторая годовщина обстрела российскими православными «Градами» пассажирского автобуса под Волновахой, в результате чего было убито 12 человек, ранения получили 18 человек. Прошитый осколками фрагмент борта от этого автобуса Президент Украины Петр Порошенко показывал в Давосе.
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Выжившие жертвы российской агрессии в Чечне рассказывают о фильтрационных лагерях, где пленных и заложников травили собаками, пытали током, обливали на холоде водой, держали в ямах с хлоркой, отрезали уши и пальцы.
8 августа 2008 года танки «Русского мира» пришли в благословенную Грузию. За пять суток российские православные по округленным данным убили около десяти тысяч граждан Грузии, Абхазии и Южной Осетии.
Выступая на украинском телевидении, экс-губернатор Одесской области Михо Саакашвили поделился своими воспоминаниями о российско-грузинской войне:
«Когда русские на танках вторглись в Грузию, то первым делом они начали обстреливать из пушек грузинские православные храмы».
Через пять лет «вежливые зеленые человечки» появились на востоке Украины и умертвили более пятнадцати тысяч человек - военных ВСУ и мирных жителей Донбасса.
После ковровых бомбардировок в «стиле Дрездена» российскими пилотами двухмиллионного сирийского города Алеппо общее число погибших мусульман приближается к тремстам тысячам человек.
«Русский мир» продолжает собирать свою кровавую жатву.
Только в России, православное «брюховенство» «освящает» ракетные комплексы «сатана», казино и пивные бары. Только в терроруссии профессиональных киллеров называют «вежливыми людьми», убийцу Брановицкого, постоянного героя телесюжетов «Lifenews», «Моторолу» - «героем России», а систематические бомбежки спальных районов и госпиталей сирийского Алеппо, по заявлению ее Президента - «лучшим учением и тренировкой».
В Библии сказано: «Нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков» (2Пет.3:7).
И такой страшный день Суда наступит для православной московии. Божий гнев изольется не только на Правительство террористической страны, на депутатов Совета Федерации, единогласно одобривших вторжение танковых дивизий на территорию суверенного государства, но и на каждого водителя грузовика «гумконвоев», которые доставляли в украинский Донбасс снаряды для «Градов», топливо для танков, пригоняли из Курска высокомобильный самоходный зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», из которого был сбит пассажирский Боинг - 777 «Малайзийских авиалиний», привозили термобарические огнеметы «Шмель» и живую бурятскую и якутскую силу.
«Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость - в печаль» (Иак.4:9).
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