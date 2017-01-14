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 Боевики обстреляли жилые районы Ирмино на Луганщине, - штаб АТО

Российско-террористические войска продолжают обстрелы украинских позиций в зоне АТО на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, на протяжении последних трех суток противник осуществлял провокационные обстрелы позиций украинских войск возле населенных пунктов Калиново-Попасная и Новозвановка. При этом огонь велся и по населенным пунктам, которые находятся под временным контролем боевиков. Это было сделано для того, чтобы обвинить украинскую сторону в обстрелах мирного населения.

Очередной такой провокацией стали обстрелы в ночь на 14 января жилых помещений в городе Ирмино, что представляло угрозу для жизни и здоровья мирных граждан. Информация была своевременно направлена в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации разграничения сторон (СЦКК).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики 62 раза за сутки обстреляли наши позиции: по Новозвановке и Троицкому били 152-м калибром, а по Широкино и Марьинке огонь вели из БМП
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порошенко слабкий Президент, він не може знайти ефективного методу впливу на терористів і примусити їх до реального припинення вогню! Реальне припинення вогню буде тільки тоді коли ЗСУ будуть готові знищити терористів в результаті наступальної операції! Поки терористи знають що ЗСУ не має сил та засобів для наступу, вони будуть робити провокації та обстріли кожного дня!
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Что за бред?..
Когда ВСУ будут готовы уничтожить террористов, они их уничтожат. Причем тут слабость президента и методы влияния?..
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Президент віддає накази, або не віддає. Президент формує бюджет голосами своєї фракції в парламенті і саме Президент вирішує на що направити гроші, на розграбування олігархам або на розбудову ЗСУ! Три роки ми віддаємо гроші на розграбування олігархам, а на ЗСУ витрачаємо критично мало і в 2017 році в нас діє "соціальний" бюджет за яким всі гроші підуть олігархам через дотації населенню! Саме бездіяльність Президента, який не направляє гроші на збільшення чисельності армії та на переозброєння армії привоздить до того що ЗСУ досі не можуть перемогти терористів. А злочинна діяльність Президента по продажу в ВМСУ непотрібних катерів які виробляються на заводі Президента, по купівля старих гвинтівок Мосіна, по продажу танків в Тайланд - підриває обороноздатність України і прямо допомагає путіну вести війну з Україною малими силами та малими грошима!
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Трагическая годовщина.
Гибель человека - трагедия, а убийство многих людей - огромная трагедия.
13 января - вторая годовщина обстрела российскими православными «Градами» пассажирского автобуса под Волновахой, в результате чего было убито 12 человек, ранения получили 18 человек. Прошитый осколками фрагмент борта от этого автобуса Президент Украины Петр Порошенко показывал в Давосе.
«Русский мир» во время расчленения Молдовы погубил 284 человека с молдавской стороны и 425 - с приднестровской стороны. Европейское сообщество никак не отреагировало на локальную войну в Приднестровье.
Чеченский народ помнит кровавую вендетту, которую устроили военнослужащие Российской Федерации в Ичкерии. По благословению ныне покойного Патриарха РПЦ МП Алексия Второго российские офицеры и спецназ ГРУ РФ в Чечне лишили жизни почти четверть миллиона человек, в том числе 42 тысяч детей.
Выжившие жертвы российской агрессии в Чечне рассказывают о фильтрационных лагерях, где пленных и заложников травили собаками, пытали током, обливали на холоде водой, держали в ямах с хлоркой, отрезали уши и пальцы.
8 августа 2008 года танки «Русского мира» пришли в благословенную Грузию. За пять суток российские православные по округленным данным убили около десяти тысяч граждан Грузии, Абхазии и Южной Осетии.
Выступая на украинском телевидении, экс-губернатор Одесской области Михо Саакашвили поделился своими воспоминаниями о российско-грузинской войне:
«Когда русские на танках вторглись в Грузию, то первым делом они начали обстреливать из пушек грузинские православные храмы».
Через пять лет «вежливые зеленые человечки» появились на востоке Украины и умертвили более пятнадцати тысяч человек - военных ВСУ и мирных жителей Донбасса.
После ковровых бомбардировок в «стиле Дрездена» российскими пилотами двухмиллионного сирийского города Алеппо общее число погибших мусульман приближается к тремстам тысячам человек.
«Русский мир» продолжает собирать свою кровавую жатву.
Только в России, православное «брюховенство» «освящает» ракетные комплексы «сатана», казино и пивные бары. Только в терроруссии профессиональных киллеров называют «вежливыми людьми», убийцу Брановицкого, постоянного героя телесюжетов «Lifenews», «Моторолу» - «героем России», а систематические бомбежки спальных районов и госпиталей сирийского Алеппо, по заявлению ее Президента - «лучшим учением и тренировкой».

В Библии сказано: «Нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков» (2Пет.3:7).
И такой страшный день Суда наступит для православной московии. Божий гнев изольется не только на Правительство террористической страны, на депутатов Совета Федерации, единогласно одобривших вторжение танковых дивизий на территорию суверенного государства, но и на каждого водителя грузовика «гумконвоев», которые доставляли в украинский Донбасс снаряды для «Градов», топливо для танков, пригоняли из Курска высокомобильный самоходный зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», из которого был сбит пассажирский Боинг - 777 «Малайзийских авиалиний», привозили термобарические огнеметы «Шмель» и живую бурятскую и якутскую силу.
«Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость - в печаль» (Иак.4:9).
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"путинвведи" бросающиеся под наши бмп и целующие кадыровцев ни на секунду не должны расслабляться и забывать что они позвали к себе в дом...
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ОБСЕ заявит для "справедливости", что ВСУ тоже обстреляли что-то. Эти наблядатели вообще не врубаются кем и на чьей земле выступают противоборствующие силы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики обстреляли жилые районы Ирмино на Луганщине, - штаб АТО
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