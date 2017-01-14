 На дорогу Мукачево - Львов утром сошли 4 лавины

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, 14 января около 7:00 произошел сход снежной лавины объемом около 90 куб. м на автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов (км 164+900). Перекрыта одна полоса, движение осуществлялось по второй полосе в реверсном режиме.
Около 9:30 возле села Деловое Раховского района сошли три снежные лавины (объем 100 куб. м) на ту же автодорогу. Движение транспорта осуществляется по одной полосе.
546 2
В 2017 году мы планируем отремонтировать минимум 2-2,5 тыс. км автодорог и 80 мостов, - Омелян(30)
К расчистке автодорог государственного и регионального значения привлечено более 2 тыс. единиц техники и более 3 тыс. человек. Заторов не зафиксировано, - ГСЧС(4)
С 1 апреля начнется масштабное строительство дорог, - Гройсман(166)
Порошенко раскритиковал деятельность Саакашвили на посту главы Одесской ОГА: "Только разговорами занимались"(349)
Бегущий от лавины: как рюкзак спас сноубордиста от смерти. ВИДЕО(0)
Одесская область не использовала 30% средств, выделенных на ремонт дорог, - Порошенко (обновлено)(114)
На дорогах государственного, регионального значения заторов не зафиксировано, - ГСЧС(3)
«Организовать работу отдела опеки и попечительства исполкома Зеленодольского муниципального района по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители...» - сказано в протокольном поручении, подписанном главой Александром Тыгиным по итогам аппаратного совещания от 12 декабря 2016 года. Что называется, коротко и по делу
По данным «Вечерней Казани», в декабре в Зеленодольском районе в приюте оказались два ребенка из семей должников.
Маразм крепчал вместе с морозом..
Ответить
Ответить