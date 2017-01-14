EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Происшествия
  546  2
Все про:дороги (1531) Закарпатье (1227) снегопад (588) лавина (31)

 На дорогу Мукачево - Львов утром сошли 4 лавины

На автодорогу в Западной Украине сошли четыре лавины. Никто не пострадал.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, 14 января около 7:00 произошел сход снежной лавины объемом около 90 куб. м на автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов (км 164+900). Перекрыта одна полоса, движение осуществлялось по второй полосе в реверсном режиме.

Около 9:30 возле села Деловое Раховского района сошли три снежные лавины (объем 100 куб. м) на ту же автодорогу. Движение транспорта осуществляется по одной полосе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три лавины почти одновременно сошли в Закарпатье
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В ТАТАРСТАНЕ ИЗ СЕМЕЙ ДОЛЖНИКОВ ЗА «КОММУНАЛКУ» ИЗЫМАЮТ ДЕТЕЙ

«Организовать работу отдела опеки и попечительства исполкома Зеленодольского муниципального района по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители...» - сказано в протокольном поручении, подписанном главой Александром Тыгиным по итогам аппаратного совещания от 12 декабря 2016 года. Что называется, коротко и по делу

По данным «Вечерней Казани», в декабре в Зеленодольском районе в приюте оказались два ребенка из семей должников.

Маразм крепчал вместе с морозом..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа дорогу Мукачево - Львов утром сошли 4 лавины
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия армия РФ боевик взятка военнослужащие Госпогранслужба ГПУ Гройсман ГСЧС ГФС Донбасс канал конкурс Крым Минобороны НАБУ Нацполиция обстрел Одесса оккупация потери пропаганда Россия санкции СБУ смерть США Трамп электронное декларирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти