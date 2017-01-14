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Все про:аэропорт (1171) избиение (11036) Киев (15807) нападение (1546) ограбление (1097) разбой (160)

 Неизвестные избили и ограбили мужчину в аэропорту "Киев"

В Киеве неизвестные ограбили мужчину и скрылись.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, в аэропорту "Киев" четверо неизвестных в балаклавах и камуфляжной форме избили человека на таможенном посту, отобрали две сумки и скрылись на черном автомобиле Hyundai Sonata.

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развозили nаградоe оружиe по адрссeам, оnи как курьeры сeйчас"оружиe,nаркотики"...
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Мне одному от этой новости харю перекосило!?!? Я ничего не путаю!? "В аэропорту!?!" и "на таможенном посту!?" ... аххххх....уеть!!! В мире узнают - обкидают яйцами!!!
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Аэропорт понятие растяжимое. Сразу за будкой автостоянки тоже аэропорт.Нажралось "чудо" и отошло по малой нужде за парковку, где и схлопотало е..алу.
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насколько я разобрался в буквах, грабили не за "будкой", а прямо на таможне... Я, так это, немного ваще, а\п Киев знаю...
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на Цензоре умеют и названия оригинальные придумывать к новостям что потом люди смеються еще неделю и выражения какие то не сильно понятные тоже очень часто встречаються... так что не думаю что на глазах у таможенников и куча народу кто то бы решилься кого нибудь грабить
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а шо!? в эро-прту скрыться - проблема!? Подбежал к ближайшей стенке, ну там, где выключатель, выключил свет во всем эропорте и фсьооо! И нет тебя! Ну или за ближайший киЙоск забежал - и затаился... С 2-мя сумками.... И тишинааа....А потерпевшему из-за киЙоска втихаря КУЛАК показываешь: мол пикнешь - стрельну! Хер найдут!!!
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Давайте ДНР вернем ,будут грабить сразу в самолете.
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Дааа....После ТАКОЙ новости нужно брать за мудя всех: от "завГара" эро-порта Киев, до охеревшего армянина!!! Если уже грабят в АЭРОПОРТУ (в международном, to say) и "на таможенном посту" - это ффффсьоооо, млять!!!!
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Зная, как подает новости цензор, я более чем уверен, что инцидент произошел довольно далеко от таможни, вероятнее всего - на выходе из терминала. А вообще это жжжжж не спроста - шо-то интересное вез мужик.
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Зная, что в ЦЕНТРЕ Киева, на Эспланадной, среди рабочего дня, чувак с калаша "неумело" попотрошил магазин мобилок и СКРЫЛСЯ - я склонен думать по-своему.
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Хорошо везде только тем,у кого на вокзалах,в аэропортах и дома грабить нечего...
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Наши люди в булошную на самолётах не летают.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные избили и ограбили мужчину в аэропорту "Киев"
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