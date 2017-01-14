 Неизвестные избили и ограбили мужчину в аэропорту "Киев"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, в аэропорту "Киев" четверо неизвестных в балаклавах и камуфляжной форме избили человека на таможенном посту, отобрали две сумки и скрылись на черном автомобиле Hyundai Sonata.
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