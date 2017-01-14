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 В одесской нарколаборатории изъяли "товара" на 150 тыс. грн

В Одессе правоохранители обнаружили нарколабораторию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в августе прошлого года оперативники получили информацию о группе местных жителей, которые наладили производство и сбыт амфетамина на территории города и других регионов Украины. Было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса (производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Личности наркодельцов работники полиции установили быстро: 38-летние одесситы, ранее не судимые. Наркосырье для изготовления психотропа злоумышленники заказывали через Интернет. Получив нужное вещество, они сбывали его партиями распространителям по 400-500 гривен за грамм.

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Когда было собрано достаточное количество доказательств, полицейские провели санкционированные обыски по месту жительства подозреваемых. В результате был обнаружен и изъят готовый к употреблению амфетамин и его прекурсоры, "экстази" и марихуана, оборудование для изготовления психотропного вещества и средства, полученные от продажи товара. По ценам "черного рынка" стоимость выявленных запрещенных веществ составляет более 150 тыс. гривен.
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