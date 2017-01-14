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 Трамп намерен сохранить санкции Обамы против России, но допускает их отмену в будущем

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не планирует немедленно отменять санкции в отношении России, но не исключает этого в будущем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

Трамп заявил, что намерен сохранять введенные администрацией президента США Барака Обамы санкции "по крайней мере на протяжении какого-то времени".

При этом он добавил: "Если мы поладили и Россия помогает нам, зачем тогда кому-нибудь сохранять санкции, если кто-то делает прекрасные дела вместе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "США не должны ограничивать себя в ответных мерах. Нужно задействовать "весь ассортимент", - глава Пентагона Картер о санкциях против РФ

Напомним, 13 января Обама продлил еще на год санкции, введенные в отношении России из-за ситуации в Крыму и в Украине.
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Если у двух ,
«кристально» честны прокуроров ,изъяли
500 000 тысяч долларов , а я уверен ,

что не последние ,а в Украине 20 000 таких
же прокуроров ,то за чем нужны какие то транши МВФ ??? Да судьям , не останца в стороне , мы бы решили все
свои финансовые проблемы и даже могли помочь Греции ! Мы живём в стране воров !


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Трамп никакой не проект.Он будет следовать политике партии,сената и конгресса.Иначе он натравит на себя и республиканцев, и демократов.А в таком случае и до импичмента недалеко.Так что Раиси там прохода не дадут.
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Гы кацапы как нибудь в будущем ну как иногурацию Трампа боярой отмечать будете
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В будущем санкции будут сняты, так как такой страны как Россия там не будет.
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Та и правильно парашка развалится и санкции сами по себе и отменятся !)))
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шо у тебя замётано?
куда ставить и кто хранитель кона?
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а если Трампа импичментируют до лета, кто выиграл?
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Питання чи будуть відмінені Трампом санкціі , якщо буде імпічмент то він не зможе відмінити , логічно ?
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Кто ставки хранить будет?

Я сотку гривень поставлю против твоих 10 штук
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Кто програв , той перекидає гроші волонтерам , платіжку викладає на Цензорі ?
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питання не в тому, куди підуть гроші.

питання в тому, що він взагалі їх віддасть.

Тому я і запитую в нього, кому обидві сторони мають віддати гроші ЗАРАЗ на зберігання
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Да не мелочись, ставь сразу 100500 к 1.

П.С. Особенно в ракурсе того как Д. Трампа парламент гонит по узкому корридору возможностей.

П.С. П.С. Интересная тема наклевывается, сползания США из системы президентской республики в сторону парламентско-президентской. И Обама как президент далеко не альфа, а Трамп и подавно не будет самостоятельным.

П.С. П.С. П.С. "Теория заговора", "американские сионисты", "рептилоиды" - темы которые порвут мокшанам мозг в ближайшие месяцы.
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Підскажи свій ліміт, а то народ щас ломаньотся!
І ще-- кац -- кацапія пишеться з маленької букви!

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если кацапия с маленькой, тогда и гетьманщина с маленькой.

именно так писал Гоголь

"Бросьте, в самом деле, кацапию, да поезжайте в гетьманщину..."
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когда тебе смачно плюнут в рожу... и назовут дураком..... как это сделала Рашка в отношении США.... и ты спустя пару лет проявишь инициативу и полезешь обниматься с плюнувшим тебе в рожу....то жди..что о тебя сразу вытрут ноги и другие. Никогда Америка не простит рашке её поведение в отношении себя. Любая уступка рашке... это падение влияния и силы США в мире. Это поражение... которое США никогда не допустят! А уж о победном визге рашки и говорить не стоит!!! Будешь так спорить.... нищим будешь. Хотя у тебя и 100 долларов явно никогда не было в кармане.... а максимум 30 рублей....!!!
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"...если кто-то делает прекрасные дела вместе". - Типично американо-европейская риторика. Сначала они должны заплатить сполна за то, что нагадили. Довольно-таки не слабо нагадили. Их надо рылом тыкнуть. Иначе не поймут, и "дела прекрасные" ещё всем отольются.
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Взагалі то радість мокшанців від приходу Трампа має гіркий присмак для фуйла , але вони в своїі обмеженності того не розуміють , вони чекаючи чогось позитивного від Трампа тим самим дають всім зрозуміти що пуйло як керівник і господар виявився поіним нулем і завів рашку до глибокого анусу .
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Справа в тому що мінімум 70% відсотків кацапчегів просто не можуть реально щось розуміти,тим більше давати ще комусь щось зрозуміти,а все тому що розум у них не закладений дизайном Природи,йде повна деградація,на жаль така ж тенденція на сьогодні спостерігається і в Україні
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Козломордые, если кто не понял,
то это заявление надо понимать так:
"В будущем, когда пидоРашка прекратит свое существование
санкции против нее, тоже могут быть отменены"....

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)))) просто в восторге от твоего визга шавка, что тварь обгадился загнанный в угол и гавкаешь от туда на подкошенных лапах... присаживайся мерзость в свое дерьмо
поделом вам твари.. что разбогатели мерзости крымом в пасть не пролазит... тебе жучка пора башкой в пол стучать на молебнах за курортный сезон а ты здесь трешься...
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Ничего удивительного, что допускает-даже я допускаю. Когда рашка сдохнет как государство!
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Ты живой, а Чубака здоxла?Жаль...Ты ne загордись,nо ты рeальnо eдиnствennый разумый пороxобот! Пусть nазnачат тeбя nачальnиком отдeла или как там у вас ботов nазыватся вашe кодло?
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Обещание отмены санкций это морковка на веревочке. Веревочка привязывается к палочке.
Морковка висит, ослик бежит.
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Мордва даже не мечтайте. Отменит какой-нибудь президент после Трампа. Поправка Джексона-Веника действовала 38 лет.
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....но допускает их отмену в будущем...



Наверно,
В следующей жизни,
Когда издохнет Крыса,
Ла-ла-ла-ла...
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Трамп может хотеть все что угодно, но этот клоун забывает что он находится в окружении республиканцев которые полностью владеют конгрессом и сенатом и без их согласия он хромая утка.
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Ватники, не печальтесь. Все санкции против роSSии скоро отменят. Посмертно…
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Черт,ты Финов не любишь ,так тебя понимаю,Фины и Мордва один народ входит в Фино-Угорскую группу,твой пост о ненависти к Фино-угорскому народу перенаправлен в Финляндию,пускай Фины знают кто такие Украинские Рагули.
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Вова, завтра все будет хорошо, но не сегодня
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"Якщо ви ладите, і якщо Росія дійсно допомагає нам, навіщо комусь санкції, якщо цей хтось робить деякі дійсно гарні речі?", - зазначив Трамп. - УП. "Якщо ми порозумілися, і Росія допомагає нам, навіщо тоді комусь зберігати санкції, якщо хтось робить прекрасні справи разом".- Цензор. В першому випадку Українська правда наголошує, що санкції будуть збережені протягом певного часу. Тут можна розуміти , день, два , місяць , пів -року , тобто українцям немає фактично часу і якщо не буде змін , то буде непереливки. В другому, не зрозуміло слово майбутнє - часові межі , тобто все в Україні йде добре , нічого не варто змінювати. Наочний приклад того , що інформацію необхідно отримувати з різних джерел.
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в том и том случае ясно,что санкции отменить ему не дают,и что это просто хорошая мина при плохой игре
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Ну как тут себя не процитировать. Ровно две недели назад написал на Цензоре. :p
Miko R 798886a8

...Не было и нет ни малейших сомнений, что мир неизбежно получит очередную порцию удовольствия, наблюдая, как США и Трамп продолжат макать носом в сортир зарвавшуюся никчемную Рашку.
Выборы выборами, но работа - работой: макать, а то и мочить говнюков носом в сортир. Ничего личного.
30.12.2016 21:57
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Это надо быть таким самым Х-ЙЛОМ как и путин чтобы с ним еще какие то отношения -может Трамп не в курсе дела что этого кремлевского урода Гаазский ждет за все его преступления то пусть кто небудь донесет это Трампу если ему самому не доходит в этом вопросе и Х-ЙЛА за человека считает когда путин является выродком в людской подобе.
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Подавляющее число американцев, около 82%, полагают, что Россия представляет угрозу для Соединенных Штатов
Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного международным социологическим центром «Ипсос» совместно с агентством Рейтер. Это на 6% больше показателя аналогичного опроса, проведенного в марте 2015 года.
Результаты последнего также свидетельствуют, что большинство жителей США склонны считать Россию большей угрозой, чем Иран, Китай, Саудовская Аравия и Куба. Лишь КНДР опередила Россию в этом списке, Пхеньян считают угрозой 86% респондентов. При этом четверть респондентов утверждали, что Москва представляет «неминуемую угрозу» интересам Вашингтона.
Как считают Рейтер и Ipsos, такие настроения связаны с обвинениями со стороны Вашингтона во вмешательстве Москвы в президентские выборы и в кибератаках на американские политические организации, а также с опасениями, что у избранного президента Дональда Трампа могут быть финансовые связи с Москвой. Сам Трамп неоднократно
это отрицал.
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справедливости ради следует сказать, что за последние 3 года Конгресс вполне мог обойти выжидательную позицию Обамы и влепить паРаше санкции по самое не хочу больше
но не влепил
поэтому ждать решения Конгресса - одно, а работать для своей страны, воевать и уничтожать предателей - другое
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кацап головой о стенку лупится не на шутку!!! Истерика зачётная!!!! Давай..ущербное...активней!!! Посмеши народ!!!
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)(уйло рассчитывает на предсказание Ванги, что АбамаЧмо будет последним 44-м президентом США, а пиндосия развалится на два противоборствующих лагеря.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп намерен сохранить санкции Обамы против России, но допускает их отмену в будущем
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