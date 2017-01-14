 Трамп намерен сохранить санкции Обамы против России, но допускает их отмену в будущем

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.
Трамп заявил, что намерен сохранять введенные администрацией президента США Барака Обамы санкции "по крайней мере на протяжении какого-то времени".
При этом он добавил: "Если мы поладили и Россия помогает нам, зачем тогда кому-нибудь сохранять санкции, если кто-то делает прекрасные дела вместе".
Напомним, 13 января Обама продлил еще на год санкции, введенные в отношении России из-за ситуации в Крыму и в Украине.
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«кристально» честны прокуроров ,изъяли
500 000 тысяч долларов , а я уверен ,
что не последние ,а в Украине 20 000 таких
же прокуроров ,то за чем нужны какие то транши МВФ ??? Да судьям , не останца в стороне , мы бы решили все
свои финансовые проблемы и даже могли помочь Греции ! Мы живём в стране воров !
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куда ставить и кто хранитель кона?
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Я сотку гривень поставлю против твоих 10 штук
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питання в тому, що він взагалі їх віддасть.
Тому я і запитую в нього, кому обидві сторони мають віддати гроші ЗАРАЗ на зберігання
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П.С. Особенно в ракурсе того как Д. Трампа парламент гонит по узкому корридору возможностей.
П.С. П.С. Интересная тема наклевывается, сползания США из системы президентской республики в сторону парламентско-президентской. И Обама как президент далеко не альфа, а Трамп и подавно не будет самостоятельным.
П.С. П.С. П.С. "Теория заговора", "американские сионисты", "рептилоиды" - темы которые порвут мокшанам мозг в ближайшие месяцы.
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І ще-- кац -- кацапія пишеться з маленької букви!
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именно так писал Гоголь
"Бросьте, в самом деле, кацапию, да поезжайте в гетьманщину..."
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то это заявление надо понимать так:
"В будущем, когда пидоРашка прекратит свое существование
санкции против нее, тоже могут быть отменены"....
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поделом вам твари.. что разбогатели мерзости крымом в пасть не пролазит... тебе жучка пора башкой в пол стучать на молебнах за курортный сезон а ты здесь трешься...
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Морковка висит, ослик бежит.
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Наверно,
В следующей жизни,
Когда издохнет Крыса,
Ла-ла-ла-ла...
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Miko R 798886a8
...Не было и нет ни малейших сомнений, что мир неизбежно получит очередную порцию удовольствия, наблюдая, как США и Трамп продолжат макать носом в сортир зарвавшуюся никчемную Рашку.
Выборы выборами, но работа - работой: макать, а то и мочить говнюков носом в сортир. Ничего личного.
30.12.2016 21:57
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Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного международным социологическим центром «Ипсос» совместно с агентством Рейтер. Это на 6% больше показателя аналогичного опроса, проведенного в марте 2015 года.
Результаты последнего также свидетельствуют, что большинство жителей США склонны считать Россию большей угрозой, чем Иран, Китай, Саудовская Аравия и Куба. Лишь КНДР опередила Россию в этом списке, Пхеньян считают угрозой 86% респондентов. При этом четверть респондентов утверждали, что Москва представляет «неминуемую угрозу» интересам Вашингтона.
Как считают Рейтер и Ipsos, такие настроения связаны с обвинениями со стороны Вашингтона во вмешательстве Москвы в президентские выборы и в кибератаках на американские политические организации, а также с опасениями, что у избранного президента Дональда Трампа могут быть финансовые связи с Москвой. Сам Трамп неоднократно
это отрицал.
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но не влепил
поэтому ждать решения Конгресса - одно, а работать для своей страны, воевать и уничтожать предателей - другое
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