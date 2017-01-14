"На границе Украины с Польшей исчезли очереди".

По состоянию на утро субботы, 13 января, на украинско-польской границе отсутствуют очереди. Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ на своей странице в Facebook.
Согласно сообщению, по состоянию на 6 утра 13 января на украинско-польской границе автомобильные очереди отсутствуют. Также нет скопления машин на словацком, венгерском, румынском и молдавском направлениях.
1998 19
Украинцы, которых вчера не пропустили российские пограничники, постоянно работали в РФ, - Слободян(37)
Россия неофициально ужесточила режим пересечения границы для украинцев, - Слободян(170)
ОБСЕ зафиксировала на границе с РФ очередные фургоны "груз 200"(35)
Большинство КПП на южном участке молдавско-украинской границы временно закрыты из-за снегопадов, - МИД(9)
Польша создает сильнейший воздушный флот в регионе – блогер(0)
Гражданин Украины пытался вывезти в Польшу 25,1 кг янтаря. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(13)
Гражданин России пытался вывезти из Украины старинные монеты. ФОТО(34)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вот же он!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ЩОСЬ НЕЗРОЗУМІЛО ?
Ответить
Ответить
Просто денег нет, но вы там держитесь без нас.
Ответить
В ЕС куда не высморкайся сопля обязательно попадет в кацапа, который съепал со своей Кацапии от беспросветной нищеты и безнадёги в своей стране, но все равно находясь в Европе или в США кацап любит всех своих царей и диктаторов, из-за которых он и съепал из Кацапии на Запад.
Ответить
Ответить