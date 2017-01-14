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 На границе Украины с Польшей исчезли очереди

Очередей нет и на других направлениях - словацком, венгерском, румынском и молдавском.

По состоянию на утро субботы, 13 января, на украинско-польской границе отсутствуют очереди. Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, по состоянию на 6 утра 13 января на украинско-польской границе автомобильные очереди отсутствуют. Также нет скопления машин на словацком, венгерском, румынском и молдавском направлениях.

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не хватает купюры 7-40.....с изображением Талмуда и Звезды Давида
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з цим покращенням я боюсь що 7-40 буде на продуктових талонах.
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Открой какое-нибудь экспортное производство, которое обеспечит Украину притоком иностранной валюты, и таким образом повысит курс гривны.
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каждый должен заниматься своим делом. мне это не дано .
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Но критиковать-то на ровном месте - у тебя хорошо получается.
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Вообще-то Гройсман - гражданин Украины, женат на украинке, и не имеет никакого отношения к религиозным ортодоксам.
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старый новый год народ бухать собрался потому и не было очередей
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Чтобы арабы к нам попёрли? Нет уж, пусть лучше граница будет.
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Щоб зник В Україні кордон як такий на Заході,необхідно остаточно вибудувати "Залізну Завісу" на Сході.Як було задумано.не важливо навіть -по кордону,чи по кордоні боїв у АТО.



ЩОСЬ НЕЗРОЗУМІЛО ?
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"На границе Украины с Польшей исчезли очереди".
Просто денег нет, но вы там держитесь без нас.
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Самое большое колличество иммигрантов в ЕС и в США это кацапы. По всему миру кацапских иммигрантов десятки миллионов, а во всех грехах кацапы почему-то обвиняют арабских иммигрантов.
В ЕС куда не высморкайся сопля обязательно попадет в кацапа, который съепал со своей Кацапии от беспросветной нищеты и безнадёги в своей стране, но все равно находясь в Европе или в США кацап любит всех своих царей и диктаторов, из-за которых он и съепал из Кацапии на Запад.
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опять зрада,небось как чоколядный парашенка очереди украл...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа границе Украины с Польшей исчезли очереди
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