 Последняя пресс-конференция Обамы в качестве президента США назначена на 18 января

Покидающий пост Барак Обама 18 января проведет последнюю пресс-конференцию в качестве президента США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест на брифинге в Белом доме.
Эрнест также подтвердил информацию о том, что Обама пригласил избранного президента Дональда Трампа с супругой Меланьей в Белый дом на чай перед церемонией инаугурации, которая состоится 20 января.
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А я подумал, что продление санкций на год был последним подарком.
)))
Как то навеяло. Аксакалы должны помнить.
Будь, же, доволен осенним листочком,
В дружеской был он руке, хоть не ярок,
Будь ему рад, наконец, и за то что
Это последний подарок !
(С)
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- Это твоё заднее слово?
- Заднее не бывает! (с)
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Обама на год продлил санкции против России http://bit.ly/2jH16iq Доброе утро
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- За Третій Рейх. І він є?
- Нема.
- За що воювала Червона Армія?
- За СРСР. І він є?
- Нема.
- За що воювала УПА?
- За незалежну Україну.
- Незалежна Україна є?
- Є.
- Так отож...
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