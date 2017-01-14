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Все про:Обама (1596) пресс-конференция (206) США (11659)

 Последняя пресс-конференция Обамы в качестве президента США назначена на 18 января

В пресс-службе Белого дома подтвердили, что он приглашал Дональда Трампа с супругой выпить чая перед инагуарацией.

Покидающий пост Барак Обама 18 января проведет последнюю пресс-конференцию в качестве президента США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест на брифинге в Белом доме.

Эрнест также подтвердил информацию о том, что Обама пригласил избранного президента Дональда Трампа с супругой Меланьей в Белый дом на чай перед церемонией инаугурации, которая состоится 20 января.

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Обязательно надо послушать...именно потому, что ПОСЛЕДНЯЯ!
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ваня, а ты, что посещаешь Цензор в качестве наказания? Не хочешь знать, не смотри, не читай, займись чем нибудь для тебя полезным, скоро Масленица иди совковую лопату от кизяков почисть, ведь тебе нужно с чего то блины есть.
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т.е. ті не согласен с тем, что абамка мизер сделал????? и кто из нас с лопаты кушает?
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Теперь у Трампа есть возможность сделать больше, чем Обама, а тебе Обама давал какие то обязательства, что ты ему предъявы закидываешь? Если ты считаешь, что Обама сделал мизер, то, что он по твоему должен был сделать, чтобы было максимум?
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Ты. И премущественног навно. Брысь в стойло скотина
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В последнем слове Обама должен признать,что политика нежного усмирения хуйла себя не оправдала.
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Ну,не так уж и совсем ничего.Только высылка из Америки фсб-дипломатов чего стоила.Это было круто!
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В тім-то й біда,що шизоідальний ідіот сам до всіх лізе,хоч його ніхто і не чіпає.
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Во как!
А я подумал, что продление санкций на год был последним подарком.
)))
Как то навеяло. Аксакалы должны помнить.
Будь, же, доволен осенним листочком,
В дружеской был он руке, хоть не ярок,
Будь ему рад, наконец, и за то что
Это последний подарок !

(С)
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Последнее слово... Звучит как-то мрачно. Лучше сказать,- заключительное, или, как в "Киндзадза":
- Это твоё заднее слово?
- Заднее не бывает! (с)
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- За що воював Вермахт?
- За Третій Рейх. І він є?
- Нема.
- За що воювала Червона Армія?
- За СРСР. І він є?
- Нема.
- За що воювала УПА?
- За незалежну Україну.
- Незалежна Україна є?
- Є.
- Так отож...
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Ещё бы раше Свифт отключить . И можно подавать на Нобелевского лауреат в борьбе за мир.
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Чаекс? Это гут. Видать в Белый дом полония подкинули
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ну и что? ну что-то скажет и свалит нах на пенсию.Ну растащат псевдоэскперты на цитаты и бложики, потом "отгремят" жежешечки пономарей, злых одеситов, розы моисеевны, пономарей, побурлит форум.... и на этом всё закончится. А вороватая петрушка, люби друзи и прочие будут тут, здесь и сейчас.
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Сподіваюсь що встигне ще 2-3 песподіванки зробити для путі
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПоследняя пресс-конференция Обамы в качестве президента США назначена на 18 января
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