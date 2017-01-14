 Три лавины почти одновременно сошли в Закарпатье

В Закарпатской обл. зафиксировано схождение сразу трех снежных лавин, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.
В Раховском районе лавина сошла на автодорогу государственного значения Н-09 "Мукачево-Ивано-Франковск-Рогатин-Львов". Еще две лавины сошли около села Деловое.
"Схождение первой лавины объемом 90 м куб. было зафиксировано в 20:00 13 января. В 21:30 сошла лавина объемом 70 кв м. Третья лавина объемом около 30 м куб. сошла около села Костиловка в 6:20 сегодня, 14 января", - сказано в сообщении.
Жертв и пострадавших, а также заблокированных автомобилей нет. Дорога расчищена, проезд обеспечен, уточнили в пресс-службе.
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Які лише будуть посилюватись.
Карпати вирубуються як перед "кінцем світу"..
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