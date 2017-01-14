EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Происшествия
  1322  3
Все про:дороги (1530) Закарпатье (1226) лавина (30) ГСЧС (629)

 Три лавины почти одновременно сошли в Закарпатье

Жертв и пострадавших в результате схождения лавин нет.

В Закарпатской обл. зафиксировано схождение сразу трех снежных лавин, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

В Раховском районе лавина сошла на автодорогу государственного значения Н-09 "Мукачево-Ивано-Франковск-Рогатин-Львов". Еще две лавины сошли около села Деловое.

"Схождение первой лавины объемом 90 м куб. было зафиксировано в 20:00 13 января. В 21:30 сошла лавина объемом 70 кв м. Третья лавина объемом около 30 м куб. сошла около села Костиловка в 6:20 сегодня, 14 января", - сказано в сообщении.

Жертв и пострадавших, а также заблокированных автомобилей нет. Дорога расчищена, проезд обеспечен, уточнили в пресс-службе.

Читайте также: Угнанный в Португалии автомобиль выявлен при прохождении пограничного контроля на Закарпатье. ФОТО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Настоящая ОПГ государственного масштаба,БРИГАДА,ну а насчёт лавин,так они у нас не такие страшные как их малюют нам чтобы побольше капусты списать и украсть якобы за устранение последствий,жаль что только гниду лысую Москаля эти лавины не похоронили под собой
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
проблема Закарпаття і загалом Карпат не сходження лавин,а повені.

Які лише будуть посилюватись.

Карпати вирубуються як перед "кінцем світу"..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТри лавины почти одновременно сошли в Закарпатье
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия армия РФ боевик взятка военнослужащие Госпогранслужба ГПУ ГСЧС ГФС Донбасс канал конкурс Крым Минобороны НАБУ Нацполиция обстрел оккупация потери пропаганда Россия санкции СБУ смерть стрельба США Трамп Тымчук электронное декларирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти