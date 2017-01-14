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 Сенат США начинает собственное расследование темы влияния РФ на выборы президента США

Тех, кто откажется давать свидетельские показания добровольно будут вызвать повестками в суд.

Сенат США начинает собственное расследование влияния "российских кибератак" на процесс выборов президента США, а также возможных связей с Москвой задействованных в американской политических кампании людей, об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters

Об этом говорится в совместном заявлении сенатора республиканца Ричарда Барра и демократа Марка Уорнера.

В рамках расследования будут допрошены представители администрации Барака Обамы, а также команды избранного президента США Дональда Трампа. Сообщается, что тех, кто откажется давать показания добровольно, будут вызывать повестками в суд.

Отмечается, что часть слушаний будут закрытыми, но заключительная часть будет представлена общественности.

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Там это не принято, там табакерки в почёте.
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#расследованиесената, #хакерскиеатакироссии


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Лучше бы раскопали - кто же все таки убил Кеннеди...
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или: было ли на самом деле оружие массового поражения в Ираке на 2003 год
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Судя по всему трампа или заставят быть президентом США либо он не на долго.
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А мне нравится американское правосудие! Призывают к ответу, не взирая на лица. Политика, достойная подражания.
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Та да. Амеры своего не подарят. Это вам не гарантом у Украины.
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Сенат будет копать очень глубоко и Трампу не удастся от этого отмахнуться.
А они точно все раскопают. И тогда ...... импичмент не за горами.
Тем более, Трамп отмахнулся от разведки. А это очень, очень чревато.
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Причём результаты расследования заранее известны и уже написаны,только пустое всё это,Трамп сейчас затихарился чуток,но это пока его команда полностью не пройдёт назначения через Сенат с Конгрессом и не возьмёт всю власть в свои руки,ну а дальше как говорил Гнойсман,Трамп покажет как нужно управлять страной и не только страной
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Могу предсказать выводы.
1. Попытки были.
2. Влияние не оказали.
3. Пупин - хуйло.
)))
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Та не было большевизма царизма крепостного права и т.д.Смотрел сегодня утром телевизор а там на первом канале (программа эра ) показывают программу морального урода мишу поплавского который в наглую скупал голоса избирателей на выборах- чё там на хрен говорить дальше ...А этот министр по культуре разъевший морду после гибели ребят небесной сотни и построивший дом на 1000 квадратов ..Вот тебе наш режим после Революции Достоинства..Нет слов...
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Ко мне первые пришли в 6-30. Два брата из соседнего подъезда.
Молодцы, старались. По 20 грн каждому.
И Вас с праздником.
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Надо трампу начинать строить стену,а то может не успеть.
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Да импичмент ждет трмпушку,любителя хуйла,как то странно себя ведет трампушка особенно в признании постоянной любви к ВВХ,но приэтом очень яро осуждает ФБР,Пентагон,настоящих профессионалов!
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Никуя ему не будет. Приставят смотрящего, так и добудет.
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Там в США, в Сенате, сидят люди, которые действительно беспокоятся за свою страну, даже если и есть лоббирование каких то интересов и коррупция, то они никогда не идут в разрез с интересами США. Если что то захотят раскопать, то что может навредить безопасности страны, обязательно раскопают не взирая на должности фигурантов.
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Хап Незабвенный. Будет, он по законам США уже сейчас попадает под статью и его об этом уже предупредили, с его финансовыми аферами и с университетом,так ,что не все так гладко для этого трампушки. Не спорю,что красные флажки ему уже расставлены, ну он неадекватен и все нормальные люди это понимают.
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Просто ловушка, в которую рашка опять проскочила.
Хотя вы правы... использованные андоны выбрасывают.
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Не трудно догадаться что все это закончится импичментом.
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Республиканцi не начислять комуняко-гебiську мерзоту...та люблять свою державу.... хуйло путен та ко. так i мрiють Штати завалити!!!!
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Йоханый бабай!)))))))) Ща кацапы узнают, что при коммунизме был лосось))))))))))))
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На початку 60-их вільно лежав на полицях магазинів всього СРСР,але народ був неспроможен його купувати ,як зараз , відмінність лише в тому що лосось був справжнім )))))
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Сенат не даст сесть себе на голову. Трамп, когда республиканцы не хотели его выдвигать, нагло заявил - пойду все равно, как независимый. Шансы республиканцев проиграть демократам резко возросли, его выдвинули, НО НЕ ЗАБЫЛИ ЭТОЙ ВЫХОДКИ. Скоро наступит время платить за наглость.
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Слони обов"язково щось нариют,Раша підмивайся і запасайся вазеліном )))))
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Вердикт финансовой полиции США : кацаПсинским шакалам не позволят покупать недвижимость и банковские активы во всём мире за омериканские рубли.КацаПсины,вешайтесь...
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...Семь пистолетов получили активисты, среди которых, в том числе, и известные братья-миллионеры Александр и Вячеслав Константиновские, которым досталось по «Taurus PT 809 compact». Еще 10 пистолетов Аваков подарил армейским руководителям и бойцам. А вот четырем офицерам Управления госохраны подарки главы МВД были куда серьезнее. Аваков им представил штурмовые винтовки «Форт 224» калибром 5,45×39 мм.Но самым неожиданным было то, что такую же «штурмовку», которой обычно пользуются бойцы различных спецподразделений, Аваков подарил и депутату НФ Сергею Пашинскому.Окажись она под рукой у депутата в ходе его недавней ссоры со стрельбой в лесу, история могла закончиться куда трагичнее.http://antikor.com.ua/articles/146589-blatnoj_bataljon
...
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Треба зібрати цей арсенал і віддати хлопцям на передову )))) А Рюкзаку Фейсбуковичу заборонити роздарювати державне майно ))))
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а може просто нехай всі ті "актівісти" застреляться з тієї зброї ?
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Интересно, чего же они так долго раскачивались? Ведь все было известно ещё до выборов, что кацапня гадит.
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Трампа гонят по коридору , и коридор становится всё уже .
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Ну почему не возникает мысль,что уходящий Обама,вместе со своей командой просто гадили,надеясь,что им просто поверят..?никогда еще не было такой передачи власти,за месяц бывший президент перестает что то предпринимать и вносить новые решения,а Обама никак не успокоится?может боится,что многое могут раскопать?
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Він лише дуже любить Рашу і на прощання обдаровує кохану ))))))
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При чем тут Обама? Речь идет о Сенате! Читать научись...
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Принятые Обамой санкции имеют силу Федерального Закона и отменить их невозможно,РАбссия в ЖО...
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