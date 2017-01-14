 Сенат США начинает собственное расследование темы влияния РФ на выборы президента США

Сенат США начинает собственное расследование влияния "российских кибератак" на процесс выборов президента США, а также возможных связей с Москвой задействованных в американской политических кампании людей, об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters
Об этом говорится в совместном заявлении сенатора республиканца Ричарда Барра и демократа Марка Уорнера.
В рамках расследования будут допрошены представители администрации Барака Обамы, а также команды избранного президента США Дональда Трампа. Сообщается, что тех, кто откажется давать показания добровольно, будут вызывать повестками в суд.
Отмечается, что часть слушаний будут закрытыми, но заключительная часть будет представлена общественности.
2384 59
"США не должны ограничивать себя в ответных мерах. Нужно задействовать "весь ассортимент", - глава Пентагона Картер о санкциях против РФ(333)
Если я нравлюсь Путину, то это актив, а не пассив, - Трамп(388)
Глава ФБР Коми: Республиканская партия тоже была целью кибератак РФ(121)
От Трампа требуют смягчить пророссийскую риторику, - Reuters(62)
Усі на порятунок Трампа(0)
Конгрессмены США предлагают создать комиссию по расследованию российских кибератак(31)
Сенаторы США представят в Конгрессе проект по "всеобъемлющим" санкциям против РФ(167)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А они точно все раскопают. И тогда ...... импичмент не за горами.
Тем более, Трамп отмахнулся от разведки. А это очень, очень чревато.
Ответить
Ответить
Ответить
1. Попытки были.
2. Влияние не оказали.
3. Пупин - хуйло.
)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Молодцы, старались. По 20 грн каждому.
И Вас с праздником.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хотя вы правы... использованные андоны выбрасывают.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить