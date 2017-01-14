 Боевики 62 раза за сутки обстреляли наши позиции: по Новозвановке и Троицкому били 152-м калибром, а по Широкино и Марьинке огонь вели из БМП

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, всего за минувшие сутки произошло 62 обстрела.
На Мариупольском направлении - из минометов российско-оккупационные войска обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковка, Павлополь, Водяное, Березовое, Новотроицкое. По Гнутово неоднократно стреляли снайперы. А по Широкино и Марьинке - БМП.
На Донецком направлении - по Верхнеторецкому оккупанты вели огонь из 122-миллиметровой артиллерии и 82 миллиметровых минометов. По Луганскому, Северному, Зайцево, Южному, Новгородскому, Троицкому, Каменке и Авдеевке - из гранатометов и стрелкового оружия. По Каменке огонь вел снайпер.
На Луганском - из артиллерии 152 и 122 миллиметра российско-оккупационные войска вели огонь по Новозвановке и Троицкому. По Новоалександровке, Новозвановке, Валуйскому и Старому Айдару - из 120 и 82 миллиметровых минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наши позиции в районах Станицы Луганской, Новозвановки, Валуйского. По Крымскому огонь вел снайпер.
611 14
Боевики обстреляли пункт пропуска "Марьинка"(10)
В ВМС назвали имена троих морских пехотинцев, погибших на Донбассе(18)
ОБСЕ зафиксировала 485 взрывов на Донбассе 12 января(12)
Памятник погибшим от террористического обстрела "Градами" пассажирам автобуса открыт в Волновахе. ФОТОрепортаж(52)
На Майдане зажгли тысячи свечей в память о погибших героях. ФОТО(3)
За минувшие сутки погибших нет. Ранены трое украинских воинов, - спикер АТО(8)
"Это обязанность государства и моя, как Президента, заботиться о своих воинах", - Порошенко в Николаеве вручил ордера на квартиры для семей 15 участников АТО(231)
Ответить
Ответить
Неужели евреи не подскажут жидобандеровцам как следует поступать с такими соседями?
Ответить
Будуть у вас казламорді повні штани подарунків.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить