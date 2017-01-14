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Все про:обстрел (5093) ранение (1296) Антитеррористическая операция (15545)

 Боевики 62 раза за сутки обстреляли наши позиции: по Новозвановке и Троицкому били 152-м калибром, а по Широкино и Марьинке огонь вели из БМП

Один воин получил ранения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, всего за минувшие сутки произошло 62 обстрела.

На Мариупольском направлении - из минометов российско-оккупационные войска обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковка, Павлополь, Водяное, Березовое, Новотроицкое. По Гнутово неоднократно стреляли снайперы. А по Широкино и Марьинке - БМП.

На Донецком направлении - по Верхнеторецкому оккупанты вели огонь из 122-миллиметровой артиллерии и 82 миллиметровых минометов. По Луганскому, Северному, Зайцево, Южному, Новгородскому, Троицкому, Каменке и Авдеевке - из гранатометов и стрелкового оружия. По Каменке огонь вел снайпер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики обстреляли пункт пропуска "Марьинка"

На Луганском - из артиллерии 152 и 122 миллиметра российско-оккупационные войска вели огонь по Новозвановке и Троицкому. По Новоалександровке, Новозвановке, Валуйскому и Старому Айдару - из 120 и 82 миллиметровых минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наши позиции в районах Станицы Луганской, Новозвановки, Валуйского. По Крымскому огонь вел снайпер.

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Неиссякаемы запасы даунецкопутлеровского военторга...
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смерть расiянським окупантам!!!!шоб вони там падли повиздихали разом з путiним хуйлом!!!! завезiть туди вже той антифрiз у бутелях,хай сепари похмеляються.... птх-птн!!
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Надо бы проконсультироваться у Израиля.
Неужели евреи не подскажут жидобандеровцам как следует поступать с такими соседями?
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Ну і хлопці наші теж вам напосипають.
Будуть у вас казламорді повні штани подарунків.
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Кабинетные крысы кипятком сцут-освобождать оккупированные руснёй территории??
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звичайно. чули що вони заявили? силовий сценарій звільнення донбасу недопустимий адже тоді почнеться повномаштабне вторгнення раССєї. це так підло невірити в свою армію і людей!
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я не гадаю я знаю. ми на своїй землі а кацапєрдоли загарбники.
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А Москву візьмемо?- Ти ж знаєш, будь-яка війна може закінчитися тільки в столиці загарбника.
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навіщо? ми люди мирні..... чужого нам непотрібно але і своє невіддамо
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Ну наши то жене молчали..под Стахановым выпросили и довольно таки не плохо в Горске все дрожало от ответки )))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики 62 раза за сутки обстреляли наши позиции: по Новозвановке и Троицкому били 152-м калибром, а по Широкино и Марьинке огонь вели из БМП
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