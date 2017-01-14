 "США не должны ограничивать себя в ответных мерах. Нужно задействовать "весь ассортимент", - глава Пентагона Картер о санкциях против РФ

CBS.
Он отметил, что США не должны ограничивать себя в ответных мерах. По словам Картера, нужно задействовать "весь ассортимент".
Глава Пентагона подчеркнул, что пока рано судить о том, влияют ли новые санкции на Россию.
В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий.
В декабре президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против ФСБ и ГРУ, трех российских компаний, занимающихся интернет-технологиями, а также шести граждан РФ в связи с их вероятной причастностью к кибератакам на государственные и политические институты США.
В конце прошлой недели был опубликован доклад Национальной разведки США о киберугрозах со стороны РФ.
Так, в заявлении разведывательных ведомств Америки, обнародованном 5 января, говорилось, что Россия представляет полномасштабную киберугрозу для правительства США. Директор Нацразведки Джеймс Клэппер отметил, что вмешательство РФ в процесс выборов в Штатах не ограничивалось хакерскими атаками, использовались также "классическая пропаганда, дезинформация, фейковые новости".
6 января американская разведка опубликовала доклад, в котором говорится, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.
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-выходи на бой честный !чудище болотное !, и пошло ехо раскатами грома .. а за ним ответ
- ну харашо , только не ори в жопу , дибил бл* .
Так с того времени никто и не видил Илюшиньку НеДопохмеленного... Так и началась смута на землях сруських, великих, дремучих , лесами покрытых , да пещерами изрытых.
Вот и сказочке конец , всем кто читал , спасибо и не судите строго
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Давайте. Я дуже люблю різноманітність.
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