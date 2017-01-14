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 "США не должны ограничивать себя в ответных мерах. Нужно задействовать "весь ассортимент", - глава Пентагона Картер о санкциях против РФ

Антироссийские санкции, которые США ввели в связи с вмешательством РФ в выборы, – это "только начало", так как речь идет об "агрессии" против Соединенных Штатов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на издание ГОРДОН, об этом заявил уходящий глава Пентагона Эштон Картер в интервью CBS.

Он отметил, что США не должны ограничивать себя в ответных мерах. По словам Картера, нужно задействовать "весь ассортимент".

Глава Пентагона подчеркнул, что пока рано судить о том, влияют ли новые санкции на Россию.

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В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий.

В декабре президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против ФСБ и ГРУ, трех российских компаний, занимающихся интернет-технологиями, а также шести граждан РФ в связи с их вероятной причастностью к кибератакам на государственные и политические институты США.

В конце прошлой недели был опубликован доклад Национальной разведки США о киберугрозах со стороны РФ.

Так, в заявлении разведывательных ведомств Америки, обнародованном 5 января, говорилось, что Россия представляет полномасштабную киберугрозу для правительства США. Директор Нацразведки Джеймс Клэппер отметил, что вмешательство РФ в процесс выборов в Штатах не ограничивалось хакерскими атаками, использовались также "классическая пропаганда, дезинформация, фейковые новости".

6 января американская разведка опубликовала доклад, в котором говорится, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

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Так, в заявлении разведывательных ведомств Америки, обнародованном 5 января, говорилось, что Россия представляет полномасштабную киберугрозу для правительства США. Директор Нацразведки Джеймс Клэппер отметил, что вмешательство РФ в процесс выборов в Штатах не ограничивалось хакерскими атаками, использовались также "классическая пропаганда, дезинформация, фейковые новости", - то есть доказали, что в россии новостные каналы врут. Ну, а чьи лица из Армении там рулят мы знаем.
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доброе утро, ну это у нас утро или ночь, а ведь им там ещё пятницу надо отработать.
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у нас утро 1:12 или ночь - теперь темно, но свет появляетса где то после часов 9-ти, зато летом, только день, без солнце где то полчаса
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Что за вопрос?Разве с Норвегией мы не в одном часовом поясе?
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ну как где, у меня часа 5 есть свет а выше, так там только ночь, можэт быть через днеи 15, появитса свет на полчасика
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огласите весь ассортимент, пожалуйста.
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Короче была одна история . Как то отправил сцарь хуйло илюшеньку чудище страшное в пещере убить , первый илюшинька отказался , второй боярышником травонулся, а третий подумал с бадуна что ему опохмелится предложили та и откликнулся .. шли годы все текло все менялось , с горем пополам дошел богатырь Сруський до пещеры дремучей , где Чюдище страшное обитает , накотил на последок как следует, зашол вытязь сруський в пучину темную и давай орать

-выходи на бой честный !чудище болотное !, и пошло ехо раскатами грома .. а за ним ответ

- ну харашо , только не ори в жопу , дибил бл* .
Так с того времени никто и не видил Илюшиньку НеДопохмеленного... Так и началась смута на землях сруських, великих, дремучих , лесами покрытых , да пещерами изрытых.
Вот и сказочке конец , всем кто читал , спасибо и не судите строго
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По словам Картера, нужно задействовать "весь ассортимент". Источник: http://censor.net.ua/n423252

Давайте. Я дуже люблю різноманітність.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"США не должны ограничивать себя в ответных мерах. Нужно задействовать "весь ассортимент", - глава Пентагона Картер о санкциях против РФ
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