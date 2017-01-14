 "Конкурсная комиссия не назначает, а только рекомендует к назначению победителя конкурса" - НАБУ о ситуации с главой Одесского территориального управления

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.
В тесте отмечается: "Относительно ситуации с "назначением" директора Одесского территориального управления НАБУ.
Конкурсная комиссия, в состав которой входят представители гражданского общества, не назначает на должности в НАБУ, а лишь рекомендует к назначению победителя конкурса".
В Бюро подчеркивают: "Перед назначением на должность победитель конкурса должен пройти специальную проверку и полиграф. Учитывая результаты этих проверок, а также информацию из открытых источников Директор НАБУ будет принимать решение о назначении Дмитрия Руденко на должность или объявлении нового конкурса.
Представители Совета общественного контроля НАБУ выразили намерение пригласить победителя конкурса на свое заседание и задать Дмитрию Руденко ряд вопросов, в том числе и по опубликованной в СМИ информации".
"Мы благодарим журналистов, общественных активистов и общество за внимание к работе НАБУ и кандидатам, которые принимают участие в открытом конкурсе на должности в Бюро", - резюмируют в НАБУ.
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ДОЛБО..БЫ ПЛЯДЬ
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А кто на поліграфе его будет проверять Аваков?
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