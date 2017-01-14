EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Происшествия
  252  10
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (1299) конкурс (567) Одесса (5271)

 "Конкурсная комиссия не назначает, а только рекомендует к назначению победителя конкурса" - НАБУ о ситуации с главой Одесского территориального управления

В Национальном Антикоррупционном Бюро Украины отреагировали на критику, которая появилась после того, как была обнародована информация, что конкурсная комиссия рекомендовала к назначению директором Одесского территориального управления НАБУ Дмитрия Руденко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

В тесте отмечается: "Относительно ситуации с "назначением" директора Одесского территориального управления НАБУ.

Конкурсная комиссия, в состав которой входят представители гражданского общества, не назначает на должности в НАБУ, а лишь рекомендует к назначению победителя конкурса".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одесское теруправление НАБУ возглавит полицейский из Винницкой области Руденко

В Бюро подчеркивают: "Перед назначением на должность победитель конкурса должен пройти специальную проверку и полиграф. Учитывая результаты этих проверок, а также информацию из открытых источников Директор НАБУ будет принимать решение о назначении Дмитрия Руденко на должность или объявлении нового конкурса.

Представители Совета общественного контроля НАБУ выразили намерение пригласить победителя конкурса на свое заседание и задать Дмитрию Руденко ряд вопросов, в том числе и по опубликованной в СМИ информации".

Также читайте: Избранный конкурсной комиссией руководитель Одесского теруправления НАБУ Руденко причастен к фабрикации дела против правозащитника Дмитрия Гройсмана, - "Думская"

"Мы благодарим журналистов, общественных активистов и общество за внимание к работе НАБУ и кандидатам, которые принимают участие в открытом конкурсе на должности в Бюро", - резюмируют в НАБУ.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Конкурсная комиссия не назначает, а только рекомендует к назначению победителя конкурса" - НАБУ о ситуации с главой Одесского территориального управления


ДОЛБО..БЫ ПЛЯДЬ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну если факт фабрикации имел место ,то какие могут быть вопросы?.....и как у нас там с люстрацией....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Перед назначением на должность победитель конкурса должен пройти специальную проверку и полиграф.
=============================================================

А кто на поліграфе его будет проверять Аваков?







 показать весь комментарий
Ответить
 
полиграф нужно покрыть пачками баксов так, чтобы под ними не было видно полиграф и стол, на котором он стоит и стул, на котором должен сидеть испытуемый. Если покрыл - отлично, тест на полиграфе пройден.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Палач, вертухай, прокурор, судья, адвокат и мент не могут быть порядочными людьми по определению!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это предел. Дальше терпеть нельзя. Весной эта криминально-олигархическая клика должна добровольно уйти в ......ростов. Достали..... обговаривайте и назначайте сбор на майдане.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Конкурсная комиссия не назначает, а только рекомендует к назначению победителя конкурса" - НАБУ о ситуации с главой Одесского территориального управления
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия армия РФ боевик взятка военнослужащие Госпогранслужба ГПУ ГФС Донбасс конкурс Крым Минобороны НАБУ Нацполиция Нацсовет_ТРВ обстрел Одесская область оккупация Порошенко пропаганда Россия санкции СБУ скандал смерть стрельба США терроризм Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти