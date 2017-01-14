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 Обама продлил антироссийские санкции еще на год

Президент США Барак Обама продлил на год антироссийские санкции, введенные в марте 2014 года из-за агрессии РФ в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут РИА "Новости" со ссылкой на распоряжение Обамы.

"Действия и политика, на которые отвечает этот указ, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", - говорится в распоряжении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада не намерена рассматривать отмену санкций против России, - Фриланд

В 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

В августе 2014 года Россия ввела пакет ответных мер на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые "контрсанкции" представляли собой запрет сроком на один год на импорт в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.



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Спокойной ночи! Моя рідна ненька Україна!
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https://twitter.com/NorthernStork/status/820026516801208321

Тела 3х рос солдат найдены в Алеппо. Ищут убийц. Это наверно те кадыровцы красные шапочки, с нашивками военная полиция.
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Charles Lister ‏@Charles_Lister Jan 12
Major #Israel airstrikes just targeted Mezzeh Airport outside #Damascus. One of #Assad regime's *key* military facilities in the capital.

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОбама продлил антироссийские санкции еще на год
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