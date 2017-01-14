 Обама продлил антироссийские санкции еще на год

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут РИА "Новости" со ссылкой на распоряжение Обамы.
"Действия и политика, на которые отвечает этот указ, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", - говорится в распоряжении.
В 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.
В августе 2014 года Россия ввела пакет ответных мер на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые "контрсанкции" представляли собой запрет сроком на один год на импорт в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.
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Спокойной ночи! Моя рідна ненька Україна!
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Тела 3х рос солдат найдены в Алеппо. Ищут убийц. Это наверно те кадыровцы красные шапочки, с нашивками военная полиция.
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Major #Israel airstrikes just targeted Mezzeh Airport outside #Damascus. One of #Assad regime's *key* military facilities in the capital.
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