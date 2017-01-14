 Избранный конкурсной комиссией руководитель Одесского теруправления НАБУ Руденко причастен к фабрикации дела против правозащитника Дмитрия Гройсмана, - "Думская"

Цензор.НЕТ, об этом пишет "Думская".
Как отмечает издание: "Именно он в 2010-2011-м году, будучи начальником отдела следственного управления УМВД Украины в Винницкой области, участвовал в уголовном преследовании правозащитника Дмитрия Гройсмана - по так называемому "порноделу".
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Руденко обвинил главу Винницкой правозащитной группы в распространении порнографии и надругательстве над государственными символами. Гройсман опубликовал в своем блоге в "Живом Журнале" статуэтку персонажа греческой мифологии Приапа, интимная часть тела которого лежала на томике украинской Конституции. Так врач и правозащитник проиллюстрировал то, что творили при Ющенко и Януковиче с основным законом страны".
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Думская отмечает: "На последнем заседании суда адвокаты правозащитника зачитали текст его так и не состоявшегося выступления.
Цитируем на языке оригинала: "Вважаю усю цю кримінальну справу сфабрикованою та надуманою від першої до останньої букви, від першого до останнього папірця, які безграмотні, а, головне - безсовісні виконавці цього брудного замовлення слідчі СУ УМВС України у Вінницькій області Солдатов Олександр Борисович та Руденко Дмитро Сергійович назбирали і накидали у три томи цієї ганебної кримінальної справи. Більше про це я буду говорити в останньому слові, проте наразі прошу суд і усіх присутніх усвідомити, що ця кримінальна справа - це відповідь корумпованої вінницької міліції на легітимну правозахисну діяльність, яку багато років проводив я та мої колеги з Вінницької правозахисної групи".
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Как отмечает одесское издание: "На самом деле, Гройсмана преследовали за то, что он обнародовал информацию о канале транзита нелегальных мигрантов из Сомали в Украину, который крышевали винницкие милиционеры".
"Уголовное преследование винницкого правозащитника длилось до самой его смерти. Дмитрий Гройсман скончался в 2013 году в возрасте 41 года - за неделю до оглашения оправдательного приговора. Впоследствии в отношении Руденко и ряда других сотрудников милиции было открыто уголовное производство по статье о превышении служебных полномочий", - подчеркнули в "Думской".
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По информации издания, Дмитрий Руденко работает в правоохранительных органах с 2002 года. У него два высших образования. Женат, воспитывает двух дочек. Руководитель федерации футбола Винницы и президент футбольного клуба "Винница".
Человек он небедный. Согласно декларации, ему и членам его семьи принадлежат три квартиры. Передвигаются они на трех автомобилях - "Тойота Камри" 2006 года, "Мерседес Е320" 2002 года и Citroen C4 2012 года. Бывший полицейский и его супруга хранят наличными 106 тысяч долларов США".
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выяснится, что покойный Дмитрий был кузеном премьера и Руденко запишут в герои......
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Тут, действительно, патриотические силы - должны принимать меры.
Иначе, снова просрем Украину.
Этим жидам у власти Украина - не нужна, им нужны только деньги.
А после разграбления страны, они снова пойдут под крыло Путина.
Для этой воровской власти не нужно, шобы Украина была в ЕС, там - не воруют.
А воровство - это то, без чего они жить не могут, потому шо зарабатывать честно они не умеют.
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А кто наизусть знает нашу конституцию? Депутаты, кабмин, президент?
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А ЗАЧЕМ ОЧЕРЕДНОМУ НЕБЕДНОМУ ВИННИЦКОМУ МЕНТУ НУЖНО РАБОТАТЬ В НАБУ?
ТАКЖЕ КАК И ПИЗНЕС ПАРТНЕРЫ ПОРОШЕНКО ПОБРОСАЛИ СВОЙ МНОГОМИЛЛИОННЫЙ БИЗНЕС И ПОШЛИ РАБОТАТЬ ЗА КОПЕЙКИ В АП.
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Оскільки Я відмітив, без салютів та піротехніки, Український НР.. І в мому організмі присутній алкоголь, мені в рази важче стриматись, щоб не охарактеризувати усю цю бппешню шоблу усіма відомими мені епітетами. Тому наперед прошу не надто довготривалого бану.
Ви.. підараси привладні, в корінь охуїли..Ваше почуття безнаказанності Вам хуєм невпіхуємим в горлі стане. А коли Вас, виродків будуть пиздити, Я, як людина з вищою технічною освітою, буду питатися людини з вищою медичною освітою, по якому місці Вас, вельмишановних, хуярити, щоб більше боліло, з меншою шкодою для здоров'я. Бо Я блядь, грьобаний гуманіст. А зараз Я йобну ще 50 грам, за то щоб гуманістів було обмаль, коли Вас хуярити, за "добрії діла" Ваші будуть і піду спати.
З Новим Українським Роком.
Слава Україні!
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