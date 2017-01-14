 Избранный конкурсной комиссией руководитель Одесского теруправления НАБУ причастен к фабрикации дела против правозащитника Дмитрия Гройсмана, - "Думская"





Как отмечает издание: "Именно он в 2010-2011-м году, будучи начальником отдела следственного управления УМВД Украины в Винницкой области, участвовал в уголовном преследовании правозащитника Дмитрия Гройсмана - по так называемому "порноделу".



Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесское теруправление НАБУ возглавит полицейский из Винницкой области Руденко Как передает Цензор.НЕТ , об этом пишет "Думская". Как отмечает издание: "Именно он в 2010-2011-м году, будучи начальником отдела следственного управления УМВД Украины в Винницкой области, участвовал в уголовном преследовании правозащитника Дмитрия Гройсмана - по так называемому "порноделу".

Руденко обвинил главу Винницкой правозащитной группы в распространении порнографии и надругательстве над государственными символами. Гройсман опубликовал в своем блоге в "Живом Журнале" статуэтку персонажа греческой мифологии Приапа, интимная часть тела которого лежала на томике украинской Конституции. Так врач и правозащитник проиллюстрировал то, что творили при Ющенко и Януковиче с основным законом страны".Думская отмечает: "На последнем заседании суда адвокаты правозащитника зачитали текст его так и не состоявшегося выступления.Цитируем на языке оригинала: "Вважаю усю цю кримінальну справу сфабрикованою та надуманою від першої до останньої букви, від першого до останнього папірця, які безграмотні, а, головне - безсовісні виконавці цього брудного замовлення слідчі СУ УМВС України у Вінницькій області Солдатов Олександр Борисович та Руденко Дмитро Сергійович назбирали і накидали у три томи цієї ганебної кримінальної справи. Більше про це я буду говорити в останньому слові, проте наразі прошу суд і усіх присутніх усвідомити, що ця кримінальна справа - це відповідь корумпованої вінницької міліції на легітимну правозахисну діяльність, яку багато років проводив я та мої колеги з Вінницької правозахисної групи".На самом деле, Гройсмана преследовали за то, что он обнародовал информацию о канале транзита нелегальных мигрантов из Сомали в Украину, который крышевали винницкие милиционеры"."Уголовное преследование винницкого правозащитника длилось до самой его смерти. Дмитрий Гройсман скончался в 2013 году в возрасте 41 года - за неделю до оглашения оправдательного приговора. Впоследствии в отношении Руденко и ряда других сотрудников милиции было открыто уголовное производство по статье о превышении служебных полномочий", - подчеркнули в "Думской".По информации издания, Дмитрий Руденко работает в правоохранительных органах с 2002 года. У него два высших образования. Женат, воспитывает двух дочек. Руководитель федерации футбола Винницы и президент футбольного клуба "Винница".Человек он небедный. Согласно декларации, ему и членам его семьи принадлежат три квартиры. Передвигаются они на трех автомобилях - "Тойота Камри" 2006 года, "Мерседес Е320" 2002 года и Citroen C4 2012 года. Бывший полицейский и его супруга хранят наличными 106 тысяч долларов США".