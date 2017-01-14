 Боевики так и не отпустили задержанных в Донецке подростков, хотя обещали сделать это до Нового года, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Радіо Свобода" сказала уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко
Она отметила, что вопрос об их освобождении неоднократно поднимался на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске.
"Ради того, чтобы освободить в том числе подростков, Украина пошла на жест доброй воли, когда в одностороннем порядке передала 15 человек для того, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников", - сказала Геращенко.
Она подчеркнула, что задержанных подростков нельзя обменять, так как их родственники живут на не подконтрольной Украине территории Донбасса.
В сентябре 2016 года боевики заявили, что в Донецке задержаны несовершеннолетние подростки по подозрению в осуществлении диверсий по заказу украинских спецслужб. Отмечалось, что якобы была раскрыта "агентурная сеть" и пресечена деятельность диверсионной группы. Прокуратура Украины начала следствие по этому факту.
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Если "жирных" пленных кацапов отпускают еще на передке, по звонку из АП, то у Украины просто нет ценных пленных, есть какие то алконавты, наркоши, бля%%%ди-шизофренички, которым "грош цена - в базарный день". Самое "вкусное" отпускается сразу же, и по тихому, зачем же пете портить отношения с вованом.
В результате имеем, то что имеем...
Самое яркое это были эти грушники с гадей связанные... А больше у Украины нет пленных ценных уродиков... Херово...
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А впереди ещё 6 дней до 20 января. Таких делов может опнделать!
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