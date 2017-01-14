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Все про:боевик (17736) Геращенко Ирина (784) терроризм (19646)

 Боевики так и не отпустили задержанных в Донецке подростков, хотя обещали сделать это до Нового года, - Ирина Геращенко

Боевики "ДНР" до сих пор не отпустили задержанных за "диверсии" подростков, хотя обещали, что сделают это до конца 2016 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Радіо Свобода" сказала уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко

Она отметила, что вопрос об их освобождении неоднократно поднимался на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Ради того, чтобы освободить в том числе подростков, Украина пошла на жест доброй воли, когда в одностороннем порядке передала 15 человек для того, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников", - сказала Геращенко.

Она подчеркнула, что задержанных подростков нельзя обменять, так как их родственники живут на не подконтрольной Украине территории Донбасса.

В сентябре 2016 года боевики заявили, что в Донецке задержаны несовершеннолетние подростки по подозрению в осуществлении диверсий по заказу украинских спецслужб. Отмечалось, что якобы была раскрыта "агентурная сеть" и пресечена деятельность диверсионной группы. Прокуратура Украины начала следствие по этому факту.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Это жест доброй воли накануне Рождества", - Ирина Геращенко о передаче 15 человек боевикам. ФОТОрепортаж
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Так отож! С ким ви домовляєтеся? Невже вам не відоме віроломство протатареної мордви староболгаромовної?
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По ту сторону полностью иопнутые на голову уроды ?!! Дети .....
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По ету сторону тоже епнутые. С террористами нельзя договариваться ето во всем мире знают.
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з терористами не можна домовлятись, це теж саме що з твариною домовлятись, це ж бидло, ну поясни бику щоб він зробив щось нормальне...
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Ну засуньте свою добру волю себе в зад или в толстый зад Херащенке. Дебилы.
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иришка, а ты предложи за этих подростков штепу - я думаю что будет равноценный обмен (у СБУ больше ни хера и нет).

Если "жирных" пленных кацапов отпускают еще на передке, по звонку из АП, то у Украины просто нет ценных пленных, есть какие то алконавты, наркоши, бля%%%ди-шизофренички, которым "грош цена - в базарный день". Самое "вкусное" отпускается сразу же, и по тихому, зачем же пете портить отношения с вованом.

В результате имеем, то что имеем...
Самое яркое это были эти грушники с гадей связанные... А больше у Украины нет пленных ценных уродиков... Херово...
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Не, Штепа пускай сидит и долго. А на обмен можем предложить Гнойсмана, Авакова, Гонтареву и саму Педру Офшоровну.
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А нах они новоотсосии нужны? Они же свои - это не считается. Вот, как вариант, можно Ахмета-Гудка им предложить, но думаю, что тоже не проканает, ахметов, как и ефремов, как и вся эта мразота, которая кричала "путинвведи", там ни кому и НАХ не нужна. Цена ахметова на донбассе = 0. Пацанчика умножили на ноль, осталось еще не много - отобрать у него все "законно приХватизированное" - и ахметову - пиз%%%%да. И это сделает шоколад - эта гидра таких долбое%ов долго держать не будет...
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Геращенко жалуеся что ее опять в 100500-й раз террористы наипали. А вопрос, нужно ли нам такое правительство которое террористы постоянно наепуют? Да и правительство наепует постоянно украинский народ.
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Всё решает кремлёвский рахитный карлик.
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Ира,а ты сама пойди на обмен, вместе с мужем! Меняйтесь 1кг на 1кг, да, и розенко с собой возьмите, там на обмене от него больше толку будет.
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и Гадю пускай захватят. Гадя за время голодовки жирку столько нагуляла что по весу за двоих наших пленных пойдет.
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Какие на хер боевики.И это говорит депутат верховной рады и зам председателя верховной рады - позор. Три года идет война а у нас АТО .Оккупирован Крым и Донбасс козломордыми оккупантами, а у нас боевики.Да вы суки когда начнете называть вещи своими именами и не устраивать балаган из человеческих жизней.
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РИА: «Барак Обама в пятницу продлил на год санкции, введенные в отношении РФ из-за ситуации в Крыму и на Донбассе». // Каков жук!

А впереди ещё 6 дней до 20 января. Таких делов может опнделать!
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Параша это тоже самое, что сомалийские пираты.
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Геращенко столько врала, что уже не верю не единому ее слову. И почему всех на всех не поменяют? Короче, тп она.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики так и не отпустили задержанных в Донецке подростков, хотя обещали сделать это до Нового года, - Ирина Геращенко
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