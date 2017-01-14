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Все про:боевик (17736) обмен (510) СБУ (12986) Донбасс (11839) минские соглашения (1807) Тандит (250) пленные (39)

 В рамках Минских договоренностей обмену подлежат только причастные к конфликту на Донбассе, - Тандит

Украина может передать боевикам "ЛНР" и "ДНР" в рамках Минских договоренностей только тех лиц, которые были осуждены за действия, связанные с вооруженным конфликтом на Донбассе.

Об этом заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Это люди, которые задерживались, и могут быть переданы в рамках Минских договоренностей, они имеют отношение к Антитеррористической операции. Никоим образом, они не связаны ни с Майданом, ни с событиями в Одессе ", - сказал он.

Также Тандит заявил, что боевики требуют на обмен десятки лиц, не причастных к АТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Освободить всех наших заложников можно только в результате договоренностей на уровне глав государств", - журналист

Напомним, ранее народный депутат Надежда Савченко (внефракционная) опубликовала скорректированный, как она утверждает, список российских военных и россиян, которые попали в украинские тюрьмы за преступления против Украины в период 2014-2016 годов, а также дополненный список, который, по ее словам, "запрашивает украинская сторона". Кроме того, она обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.

В списках, опубликованных Савченко, среди других лиц, которых требуют боевики, были обвинены за убийство на Майдане "экс-беркутовцы" Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Сергей Тамтур. Также там были указаны Владислав Романюк, Сергей Корчинский и Степан Герасимчук, которых обвиняют в терактах и ​​событиях в Одессе 2 мая.

Читайте: Савченко нарушила большое количество правовых норм, опубликовав список пленных, - Тандит



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Тут лучше спрашивать не Тандита, а Савченко.
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Почему моя? В ВР два года на трибуне висел плакат "Свободу Савченко".
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На заборе много чего написано - а там дрова лежат.
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Дык этта,за савченко не на заборе писали ,И дров там нету, а только один долбобеизм
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самая красивая картина - кацап висящий на гилляке...
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А что ты сам о ней писал года два назад?
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Тогда лучше у Медведчука или непосредственно у Путина.
Зачем спрашивать у посредников, которые ничего не решают...

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ее для начала нужно посадить досиживать в Украине срок за убийства срусских журналистов...
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Да, бля...........
Каждый хочет быть "героем", каждая шавка хочет оставить свой след в истории.
Им всем пох, и на пленных, и на погибших, и на воюющих, и на оккупированных - им срать, что на живых, что на мертвых - они все хотят гешефт и упоминание о них в учебниках истории...
Как это мило, незатейливо, и страшно...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ рамках Минских договоренностей обмену подлежат только причастные к конфликту на Донбассе, - Тандит
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