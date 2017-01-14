 В рамках Минских договоренностей обмену подлежат только причастные к конфликту на Донбассе, - Тандит

Об этом заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Это люди, которые задерживались, и могут быть переданы в рамках Минских договоренностей, они имеют отношение к Антитеррористической операции. Никоим образом, они не связаны ни с Майданом, ни с событиями в Одессе ", - сказал он.
Также Тандит заявил, что боевики требуют на обмен десятки лиц, не причастных к АТО.
Напомним, ранее народный депутат Надежда Савченко (внефракционная) опубликовала скорректированный, как она утверждает, список российских военных и россиян, которые попали в украинские тюрьмы за преступления против Украины в период 2014-2016 годов, а также дополненный список, который, по ее словам, "запрашивает украинская сторона". Кроме того, она обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.
В списках, опубликованных Савченко, среди других лиц, которых требуют боевики, были обвинены за убийство на Майдане "экс-беркутовцы" Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Сергей Тамтур. Также там были указаны Владислав Романюк, Сергей Корчинский и Степан Герасимчук, которых обвиняют в терактах и событиях в Одессе 2 мая.
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Зачем спрашивать у посредников, которые ничего не решают...
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и тут Россия влезла была ...
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Каждый хочет быть "героем", каждая шавка хочет оставить свой след в истории.
Им всем пох, и на пленных, и на погибших, и на воюющих, и на оккупированных - им срать, что на живых, что на мертвых - они все хотят гешефт и упоминание о них в учебниках истории...
Как это мило, незатейливо, и страшно...
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