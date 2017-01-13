 Канада не намерена рассматривать отмену санкций против России, - Фриланд

Об этом в эфире радио СВС заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не будем рассматривать отмену санкций", - сказала Фриланд.
Она добавила, что поддерживала введение санкций против России, находясь в оппозиции. "Санкции были наложены предыдущим правительством, но с мощной поддержкой от нас в оппозиции в ответ на откровенные нарушения Россией международного права при вторжении и аннексии Крыма, а также войны против Украины на Донбассе. Поэтому эти санкции действуют не просто так", - заявила глава МИД Канады.
Напомним, 11 января канадка украинского происхождения Христя Фриланд назначена министром иностранных дел Канады. Ее предшественник на этом посту - Стефан Дион решил прекратить свою 21-летнюю политическую карьеру.
До прихода в политику Христя Фриланд занималась журналистикой, длительное время освещая события в Украине и России для ведущих мировых СМИ. С ноября 2015-го года по январь 2017-го занимала должность министра международной торговли в федеральном правительстве Канады.
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Это не какое нибудь пут-ин или того пуще -Хло...
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http://www.radiosvoboda.org/a/28228101.html
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Дякую, що поставили.
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Отэто сила воли!!!...
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http://www.radiosvoboda.org/a/28229711.html
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Окреп от санкций и пошел гегемонить?
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Убогі калічки.
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С Новым Годом Защитники Украины! С Новым Годом форумчане! Нашему народу
счастья и процветания!
Слава Украине!
Смерть ворогам!
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