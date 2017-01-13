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 Канада не намерена рассматривать отмену санкций против России, - Фриланд

Канада не намерена отменять санкции против России, наложенные за нарушение международного права в Украине.

Об этом в эфире радио СВС заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не будем рассматривать отмену санкций", - сказала Фриланд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снятие запрета на въезд в Россию с Фриланд возможно только на основе "взаимности и зеркальности", - МИД РФ

Она добавила, что поддерживала введение санкций против России, находясь в оппозиции. "Санкции были наложены предыдущим правительством, но с мощной поддержкой от нас в оппозиции в ответ на откровенные нарушения Россией международного права при вторжении и аннексии Крыма, а также войны против Украины на Донбассе. Поэтому эти санкции действуют не просто так", - заявила глава МИД Канады.

Напомним, 11 января канадка украинского происхождения Христя Фриланд назначена министром иностранных дел Канады. Ее предшественник на этом посту - Стефан Дион решил прекратить свою 21-летнюю политическую карьеру.

Также читайте: "Обмена быть не может" - глава МИД Канады Фриланд отвергла предложение РФ разрешить ей поездки в страну, если Канада снимет санкции

До прихода в политику Христя Фриланд занималась журналистикой, длительное время освещая события в Украине и России для ведущих мировых СМИ. С ноября 2015-го года по январь 2017-го занимала должность министра международной торговли в федеральном правительстве Канады.
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Допіз....ся--отримуют,за канадійцями не заржавіє ))))))
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или тормозную жидкость, автомобильный стеклоомыватель...
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Канаду надо делать партнёром по новому формату переговоров по поводу оккупации Крыма и части восточных территорий Украины!
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Партнёром можно сделать хоть Уругвай, только что толку?
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Санкции снимут?? Это только в пидораше такое говорят,чтобы держались
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Фамилия прикольная, Фриланд - свободная страна (земля)...
Это не какое нибудь пут-ин или того пуще -Хло...
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Троллінг Раши триває,далі буде цікавіше,запасаємось попкорном )))))
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Логический ряд предстоящей истерики кацапов ясен. У Фриланд украинские корни,поэтому она фашистка и еще чмо. Занавес.
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Какая новость! Она поможет поднять экономику Украины. Веселей терпеть перемены и перемоги.
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Сучка подсадная,тявкнула?Ну и пиздуй в будку,прошмандовка.
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Принимаем уже как должное... Канада настоящий друг Украины (и первую помощь она и Литва сразу оказали) ..., спасибо... Может и мы когда поможем чем нибудь...

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Найден новый аспект применения "бояры" (а х#ле, 70% спирта):

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Не разумно, дура, боярышник использовала. С жиру бесится
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Кто последний отменит, для того бизнес в Раше навечно прикрыт. Прощайте канадские двери и табуретки
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С балкона, а чё?
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Ответ зачтен. Тест пройден. Нормальные люди ходят туда погулять. А с балкона "чё" делают в основном тупые мокши. Они же и лыжи снимают только когда потрахаются
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Кстати, да. "Чё" только мокшань использует. Палятся на своей челюсти легко.
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Чё это в смысле, что извращенцев много нынче развелось. Ты серешь с балкона, а они смотрят и тащатся
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Стало быть как с пукиным? Он вам на голову "чё", а вы ему анус "мммм"?
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Мне 5 и 6 вопросы понравились. Вернее видео ответы.
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Neznanie jazika podvela 7/10 , za to po otvetam ponjatno chto eti tradiciji ochen poxozhi na nashi Latvija, kotorie provodjatca na zimnie solncestojanija.
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Класний тест. Поскидаю друзям.
Дякую, що поставили.
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И шо, вот так запросто откажетесь от посещения Сызрани, Улан-Удэ и Череповца?
Отэто сила воли!!!...
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Ну все равно, глупо радоваться этим санкциям. В этом же не наша заслуга. Просто этим маразмом нас отвлекают от внутренних проблем. А санкции не облегчат нам жизнь, враг внутри.
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Новий МЗС Канади Фріланд дуже добре знає Україну, тому з нею треба бути чесними - посол України Шевченко

http://www.radiosvoboda.org/a/28229711.html


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Еще один имперец с немытой сракой.

Окреп от санкций и пошел гегемонить?
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Особь с пелоткой вместо мозгов, СЕГОДНЯ старый новый год, а не праздник клары целкин
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Кацапы сегодня Христе предложижи разрешение на въезд в Мордовскую РФ взамен на снятие санкций Канады против Московской Мордовии
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Ми тут дружно сміємося, що москалі додумалися до такої пропозиції ! :D
Убогі калічки.
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Христя молодець. Дай їй Боже здоров"я. ЇЇ позиція зрозуміла і заслуговує на повагу. Дивує лише те, чому за океаном все розуміють, а поряд, у європі, продовжують чекати поки знову не зібють їх літак або не нападуть російські хакери?
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Не надо сердится, сегодня праздник. Всем здравомыслия, здоровья, встать с колен, кто еще не сделал, или как вы там отвечаете обычно. Процветания Украине, прозрения. Правительства уйдут, а народ останется. Мы все равно с бывшими республиками братские народы.
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опять кацапня в братья навязывается, новую подлость, наверно, придумали
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А оборот речи то какой, поди ж ты. Ну прям староверческая баба в кокошнике снизошла.
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С Новым Годом Защитники Украины! С Новым Годом форумчане! Нашему народу

счастья и процветания!
Слава Украине!
Смерть ворогам!
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Слава кефиру и смерть творогам! Праздники уходят, надо худеть.
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Шла бы ты отсюда агрипина в ту нору откуда ты выползло. Мы тебе тут медяков накидали за каменты, иди купи себе чего-нибудь пожрать.
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Кацапка в ніч Новорічну іди мерзота собаці під хвіст.
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